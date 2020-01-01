Delysium (AGI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Delysium (AGI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Delysium (AGI) туралы ақпарат

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

https://www.delysium.com/
https://www.delysium.com/whitepaper
https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R

Delysium (AGI) токеномикасы мен бағасын талдау

Delysium (AGI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 68.57M
Жалпы қамтуы:
$ 3.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.52B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 135.27M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.67
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.012234014055111651
Қазіргі баға:
$ 0.04509
Delysium (AGI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Delysium (AGI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AGI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AGI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AGI токеномикасын түсінген болсаңыз, AGI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

