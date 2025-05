AGI

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

АтыAGI

ДәрежеNo.399

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.41%

Айналымдағы мөлшер1,358,940,100.3355987

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер3,000,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.6996585296699076,2024-03-10

Ең төменгі баға0.012234014055111651,2023-10-20

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

