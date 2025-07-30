XTZが力強く反発──Etherlinkの立ち上げと機関投資家の関心で、Tezosは新たなサイクルへ突入か？

Tezos（XTZ）は、最近の力強い価格上昇により市場の注目を集めています。レイヤー2ソリューション「Etherlink」の立ち上げや、分散型金融（DeFi）分野でのイノベーションの再加速を背景に、XTZは過去2週間で大幅に上昇しました。MEXCの市場データによると、XTZは$0.68付近から上昇を開始し、$0.75〜$0.81の重要なレジスタンスラインを突破。その後も堅調に推移し、7月20日前後には1日で約10％の急騰を記録、$1.22まで値を伸ばしました。 Tezosは、スマートコントラクトおよび分散型アプリケーション（dApps）向けに設計された、分散型のオープンソース・ブロックチェーンプラットフォームです。2014年にアーサー・ブライトマン氏によって提唱され、2017年には約$2.32億を調達、2018年9月にメインネットが正式にローンチされました。
自己修正型アーキテクチャとエネルギー効率に優れたコンセンサスメカニズムを特徴とするTezosは、破壊的なハードフォークを伴うことなく、シームレスなオンチェーンアップグレードを可能にします。堅牢なガバナンスモデルに加え、セキュリティと使いやすさを重視しており、分散型アプリケーションの開発やパッシブインカムの創出に適した、持続可能で価値あるプラットフォームとして注目されています。
Tezosは、コミュニティメンバーがプロトコルのアップグレード提案に対して直接投票できる、独自のオンチェーン・ガバナンスモデルを導入しています。この自己修正メカニズムにより、技術的な対立によって引き起こされる破壊的なハードフォークの必要がなくなり、ネットワークの安定性と継続的な進化が実現されます。
Tezosは、リキッド・プルーフ・オブ・ステーク（LPoS）コンセンサスメカニズムを採用しています。8,000 XTZを保有することで、誰でもブロックのバリデーター（通称「ベイカー」）としてネットワークの合意形成に参加し、報酬を獲得することができます。一般ユーザーも、自身のトークンをベイカーに委任することで、ステーキング報酬によるパッシブインカムを得ることが可能です。
Tezosは、形式検証に対応したMichelsonプログラミング言語を採用しています。形式検証とは、スマートコントラクトを展開する前に、その正確性を数学的に証明する手法です。これにより、特に信頼性が求められる高リスクな金融アプリケーションにおいて、セキュリティが大幅に向上します。
Tezosのガバナンスモデルは、その主要な強みのひとつです。プロトコルアップグレードのプロセスは、「提案」「探索」「テスト」「承認」の4つのフェーズで構成され、すべてトークン保有者の投票によって管理されます。この自己進化型メカニズムにより、Tezosは市場の変化や技術的進歩に迅速に対応しながら、対立を伴うハードフォークのリスクを最小限に抑えることが可能です。例えば、Tenderbakeのような主要なアップグレードはネットワークの停止なくスムーズに実施され、プラットフォームの堅牢なアップグレード能力を示しています。このガバナンス設計は、長期的なプラットフォームの安定性を高め、保有者の信頼を強化します。 Tezosは、スマートコントラクトの展開前に形式検証を活用して数学的に検証します。これにより、論理的な整合性と攻撃に対する耐性が向上し、バグや脆弱性のリスクを大幅に低減します。このレベルのセキュリティは、ユーザー資産の保護が最優先されるDeFiプラットフォームなどの金融アプリケーションにおいて特に重要です。
Tezosはモジュラー型のアーキテクチャを採用しており、ネットワーク全体をハードフォークすることなく、開発者が機能の追加や変更を容易に行うことができます。この柔軟性により、Tezosエコシステム内でのイノベーションが促進され、プラットフォーム上でdAppsやツールを開発する開発者が増加しています。さらに、Etherlinkのようなレイヤー2ソリューションの導入により、Tezosのスケーラビリティは大幅に向上し、大規模な商用アプリケーションにも適したプラットフォームとなっています。
Tezosのエコシステムは、DeFi、ゲーム、デジタルアート、コレクティブルなど、さまざまな分野で拡大を続けています。技術的な強みに加え、活発なコミュニティと充実したサポート体制を背景に、Tezosを開発プラットフォームとして選ぶプロジェクトも増加しています。このように多様性に富んだエコシステムは、Tezosの長期的な成長を支える堅固な基盤となっています。
Etherlinkは、Tezos上に構築された初のEVM互換レイヤー2スマートコントラクトロールアップであり、メインチェーンにネイティブに統合された形で直接展開されています。これにより、中央集権的なブリッジを必要とせず、ネットワークのセキュリティが大幅に向上します。
主な特徴として、サブセカンドの取引承認時間、超低手数料、完全なノンカストディ運用、そしてレイヤー2規制要件との高い互換性が挙げられます。Etherlinkは、MetaMask、Hardhat、The Graph、LayerZeroなどの主要なEthereumインフラおよび開発ツールをサポートしており、開発者エコシステムのスムーズな移行を実現します。これにより、TezosはEthereumネイティブの開発チームやプロジェクトを数多く惹きつけるポジションを確立しています。 最近、世界の暗号資産市場は、全体的な回復の兆しを見せています。市場を牽引するBTCの価格変動は、投資家全体のセンチメントを左右する重要な要素となっています。現在は、技術基盤が堅固で、実社会でのユースケースを持つトークンに資金が流れており、XTZのようなプラットフォームトークンが注目を集めています。中でもTezosは、その堅牢な技術力と拡大するエコシステムによって、ひときわ存在感を示しています。
Etherlinkは、Tezosネットワークのパフォーマンスを大幅に向上させたことから、リリース以来広く評価されています。2025年7月中旬、Midasが開発したDeFiプロトコル「mMEV」と「mRe7YIELD」がEtherlink上で正式に展開されました。これらのプロトコルの預かり資産（TVL）は急速に$1,100万を超え、強い資金流入を示すとともに、Tezosへの市場の注目をさらに高めました。
Etherlinkが安定稼働を開始するに伴い、Midasなどが展開する機関投資家向けDeFiプロジェクトがTezosエコシステムに大規模な機関資金の流入を促しています。この高品質な資金流入がXTZの価格を具体的に支え、急激な価格上昇と重要なテクニカルブレイクアウトを後押ししています。
Tezosは、独自のオンチェーンガバナンス、堅牢なセキュリティアーキテクチャ、エネルギー効率の高いPoSコンセンサス、そして急速に拡大するエコシステムを通じて、ネイティブトークンであるXTZの堅固な基盤を築いてきました。最近リリースされたEtherlinkは、Tezosのスケーラビリティを向上させるだけでなく、EVM互換のトラフィックへの新たなゲートウェイを開き、DeFi分野への拡大を加速させています。
XTZの最近の急騰は短期的な技術的調整に直面する可能性がありますが、レイヤー2インフラの継続的な改善、機関投資家の資金流入、エコシステム開発の勢いが維持される限り、その長期的なポテンシャルは依然として堅固です。潜在的な投資家にとっては、リスク管理や技術的パターンの監視、エコシステムのマイルストーンの追跡が、適切なポジションを取るための鍵となります。新たな成長フェーズの明確なシグナルが示された際には、XTZは真の再評価サイクルに入る可能性があります。
免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。