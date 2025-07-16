DeFiトレンド分析：ビットコインの史上最高値が新たなチャンスを創出

ビットコイン価格が$97,848.88を突破し、$10万の大台に迫る中、暗号資産市場は再び世界の注目を集めています。こうした背景のもと、Web3のエコシステムの重要な要素であるDeFi（分散型金融）は、かつてない発展の機会を迎えています。













2020年夏のDeFi台頭以降、DEX（分散型取引所）の取引高は上昇を続けており、2024年現在、$1,690億以上の資産が数千のDeFiプロトコルにロックされています。イーサリアムのネットワークにおけるETHのステーキング比率は特に顕著で、2年前の11%から29%へと大きく増加しました。













2024年上半期のDeFiセクターは、ジェットコースターのような成長と革新の連続でした。年初には、リキッドステーキングデリバティブ（LSD）やPendleといったプロジェクトが市場の熱狂を引き起こしました。その後、当初の熱狂は落ち着いたものの、LSDとリキッドリステイキング（LRT）セクターの成長可能性は依然として高い状態です。EigenLayerのようなリステーキングプロジェクトがLRT分野に$200億近くを投入し、DeFiエコシステム全体の多様化を促進しました。さらに、Pendleは利回り市場で圧倒的な存在感を示し、その時価総額は1月以来約4倍に急騰し、業界の主要プレーヤーとしての地位を確立しています。





DeFiの預かり資産 (TVL)は、今年一年を通して目覚ましい勢いを見せており、年初は$500億でしたが、ピーク時で$1,200億、そして現在は$1,100億（推定）で安定しています。LSDセクターが市場シェアで首位に立ち、僅差でレンディングと分散型取引所（DEX）が続いています。これらのセクターは絶え間なく革新を続け、DeFi市場を前進させるとともに、多様なポートフォリオを構築する比類のない機会を投資家に提供しています。2024年はDeFiにとって極めて重要な年になると予想され、DeFiの継続的な進化が市場と投資家に新たな可能性をもたらしています。









DeFiは成熟期を迎えたと考える人もいるかもしれませんが、実際にはまだ急速な発展段階にあります。DeFiはもはや単なるレンディングや取引機能にとどまらず、伝統金融を再定義する可能性を秘めた、より広範で多岐にわたる応用を積極的に模索しています。





クロスチェーン・ソリューション：DeFiプロジェクトの増加に伴い、クロスチェーン技術が不可欠となっています。これは、ブロックチェーン間の障壁を取り除き、資産とデータのシームレスな流れを実現することで、よりオープンで相互接続されたDeFiエコシステムを構築することを目的としています。





利回り管理と最適化：DeFiにおいて、利回りの管理と最適化は極めて重要です。自動マーケットメイカー（AMM）やイールドアグリゲーターの台頭により、投資家は原資産を売却することなく、将来のリターンに投機したり、ヘッジしたりすることが可能になりました。これは資本効率を高めるだけでなく、従来の金融では難しかったリスク調整後のリターンを実現します。





デリバティブ取引とレンディングの統合： DeFiにおけるデリバティブ取引は大きな勢いを増しています。特にレンディングサービスがDEXに直接統合されたことで、トレーダーは借りた資産をデリバティブ取引やヘッジポジションにシームレスに活用できる環境が提供されました。





現実資産（RWA）のトークン化：不動産、コモディティ、株式などの現実世界の資産がトークン化されるにつれ、DeFiの影響力はブロックチェーンを超えて拡大しています。これにより、従来流動性の低かった資産の流動性を解き放っただけでなく、DeFiのレンディングに新たな担保オプションが提供されました。





ブロックチェーンを活用した信用評価：DeFiはプロトコルベースのシステムを通じて信用のルールを書き換えています。これらのシステムは、取引履歴、ステーキング行動、ガバナンスへの参加など、ブロックチェーン固有のデータを使用して信用力を評価します。この分散型アプローチにより、より包括的な信用市場が実現します。





レイヤー2テクノロジーの進化：DeFiの急成長は、オンチェーンの混雑や取引手数料の高騰といった課題をもたらしました。その結果、レイヤー2のスケーラビリティソリューションの重要性が高まっています。トランザクションをセカンダリネットワークに移すことで、レイヤー2はメインネットの負担を軽減し、スループットを向上させ、システムコストを削減します。イーサリアムのDencunアップグレードは、レイヤー2の取引手数料を大幅に削減し、DeFiのさらなる発展のための強固な基盤を築きました。





人工知能とDeFiの統合：AI技術の応用により、DeFiの市場取引システムが一層洗練され、投資家が資産を効果的に管理し、より多くの投資機会を捉えられるようになります。





リステーキングメカニズムの台頭： リステーキングはDeFi分野の新たなトレンドとして台頭しつつあります。リステーキングでは、利回りを生む資産を担保として提供することで、他のプロトコルの担保として利用することができます。このメカニズムにより、DeFiの柔軟性と安全性を大幅に向上させることができます。













免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。