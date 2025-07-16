







1992年、アメリカのSF作家ニール・スティーヴンスン氏は、小説『スノウ・クラッシュ』の中で 「メタバース」という言葉を初めて紹介しました。この作品では、人々がデジタルアバターを通じて仮想の3次元空間に住むというビジョンが描かれました。「メタバース」と呼ばれるこの仮想世界には、完全に機能する経済、データ、コンテンツ、知的財産（IP）などが存在します。





メタバースは、現実世界と平行するか現実世界から独立した仮想空間のことです。現実世界を反映し、デジタル領域でますます現実的になりつつあるオンラインの仮想世界です。





「最初のメタバース株」- Robloxは、そのプラットフォームの特徴に基づき、メタバースが持つべき8つの属性を定義しています：Identity（アイデンティティ）、Friends（友達）、Immersive（没入感）、Low Friction（少ない軋轢）、Variety（多様性）、Anywhere（地理的制限なし）、Economy（経済システム）、Civility（社会的秩序）





本質的にメタバースとは、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、AI、モノのインターネット（IoT）などの新技術を活用し、大規模でスケーラブルかつインタラクティブな3D仮想環境を構築することです。ユーザーは、この環境内で他のリアルユーザーとの継続的かつ同期的なインタラクションを体験することができます。各ユーザーは、アイデンティティ、履歴、所有権、オブジェクト、コミュニケーション、取引などを含む、独立した3D表現を所有しています。これにより、包括的な人間社会が形成され、自己完結型の経済生態系が生まれます。









没入体験： ユーザーはAR（拡張現実）、VR（仮想現実）、MR（複合現実）のような技術を通じて、メタバースに浸透する没入感を体験します。メタバースの世界では、ゲーム、社交、仕事など、現実のオンラインやオフラインのさまざまな活動に従事し、そのすべてが没入体験によって強化されます。





永続性： 長期保存が可能なストレージデバイスにデータを保存することを指します。





分散型： この機能は、決済システムから類推することができます。例えば、送金を行う場合、従来の方法では銀行カードやPayPalのような決済サービスを利用しますが、いずれも送金を促進するために中央集権的な組織を必要とします。しかし、分散型では、中央の仲介者を必要とせず、すべてのやり取りが関係者間で直接行われるため、重要な違いは中央のエンティティが存在しないことです。





オンライン3D仮想環境： メタバースの世界は本質的に現実世界の反映であり、仮想環境は現実世界のデジタル化された表現です。









ブロックチェーン技術： ブロックチェーン技術は、価値伝達システムの完全性を保証し、経済システムの運用における安定性、効率性、透明性、確実性を実現します。メタバース内で保有する資産が、現実世界でも私たちの所有下にあることを保証します。





感覚シミュレーション技術： 拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、複合現実（MR）、仮想味覚（VT）、拡張現実（XR）技術の継続的な反復と進歩は、感覚的知覚と相互作用を深めます。





人工知能（AI）： メタバースでは、データプライバシー保護、ネットワークセキュリティ維持、セキュリティ脆弱性チェックなど、膨大な量の情報を処理する必要があります。これらのタスクをAIに割り当てることで、効率を高め、メタバースの円滑な運用を確保します。





クラウドコンピューティング： メタバースは、リアルタイムのネットワーク伝送、GPUサーバー、エッジコンピューティング、空間測位アルゴリズムなどを含む、多大なストレージコストと計算能力を必要とします。クラウドコンピューティングは、ユーザーにシームレスでスムーズなゲーム体験を提供するために不可欠です。





ビデオゲーム技術： ゲームに必要なプログラムコードやリソース（グラフィック、サウンド、アニメーション）をサポートするゲームエンジンを含みます。









2021年は「メタバースの年 」と呼ばれます。メタバースという概念の人気は資本の流入と密接に結びついており、その結果、数多くのメタバースプロジェクトが誕生しました。





2021年3月9日、米国のVRソーシャルゲームプラットフォームRec Roomが評価額1億ドルを達成しました。





2021年3月10日、Robloxがニューヨーク証券取引所に上場し、時価総額400億ドルを超えるメタバース初の株式となりました。





2021年4月13日、Epic Gamesがメタバース構築のために10億ドルの資金調達に成功しました。





2021年8月29日、ByteDanceがVRスタートアップのPicoを9億人民元で買収し、ハードウェア分野への参入を図りました。





2021年10月29日、FacebookがMetaに社名変更し、マーク・ザッカーバーグ氏がメタバースコンテンツ制作を支援するために150億ドルの投資を発表しました。





2021年11月2日、マイクロソフトはDynamics 365 Connected SpacesとMeth for Teamsの2つの製品を発表し、メタバースを展開します。





2021年11月9日、NVIDIAは「GPU+CPU+DPU」の3コア戦略への製品ロードマップのアップグレードを発表し、Omniverseプラットフォームをエンジニアのメタバースと位置づけました。





2021年11月10日、ユニティは視覚効果会社のWeta Digitalを16億ドルで買収し、メタバースにおける存在感を拡大しました。





2021年12月9日、MetaのVRソーシャルプラットフォーム「Horizon Worlds」が米国とカナダの18歳以上の個人を対象に利用可能になりました。









メタバースでスケーラブルでインタラクティブな完全な仮想世界を作るには、経済、社会的交流、小売、娯楽、広告、文化、旅行、健康など、さまざまな領域を網羅する必要があります。









DeFi（分散型金融）はブロックチェーン技術で構築された金融システムで、2020年夏に爆発的な成長を遂げました。様々な用途で大きな進展を遂げ、大きな関心を集め続けています。そのアプリケーションは、分散型融資、分散型取引所、決済、その他の分野に及んでいます。









NFT（Non-Fungible Tokens）はユニークで不可分のデジタルトークンで、メタバース（Metaverse）の基礎的な要素になると考えられています。現在、NFTはゲーム、アート、コレクターズアイテム、デジタル音楽、仮想資産、アイデンティティ機能、デジタル証明書など、さまざまな分野で応用されています。CryptopunksやBored Ape Yacht Club（BAYC）といった一連のNFT作品は、広く人気と知名度を獲得しています。ゲーム、DeFi、NFTが交差するビジネスモデルであるGameFiは、ブロックチェーンゲームAxie Infinityの「Play to Earn」（P2E）コンセプトの成功により大きな注目を集めました。Axieの1日の収益は、Honor of Kingsのような人気ゲームの1日の平均収益を何度も上回り、大きな関心を集めていま。GameFiは人々がメタバースを理解するための窓口として機能しており、ブロックチェーンベースのゲームが進歩するにつれて、メタバースに対する人々の意識は高まり続けてい ます。









現在最も人気のあるメタバースゲームのジャンルの1つがSandbox gameです。Sandbox gameは、ブロックチェーンベースの 「マインクラフト 」に例えられます。このゲームでは、プレイヤーはゲームのコンテンツに対する完全な自律性を享受し、各プレイヤーは高品質のコンテンツの作成と貢献に参加することができます。さらに、プレイヤーはサンドをゲーム内トークンとして取引に使用することができます。取引可能なゲーム内アセットには、ゲームの土地やゲーム素材が含まれます。









メタバースアプリケーションシナリオのもう一つの例は、デジタル不動産（MANA）です。VRベースのメタバースデジタル不動産プロジェクトであるDecentralandのように、メタバース内の数多くのプラットフォームがデジタル不動産の機会を提供しています。同様に、ユーザーは収益を生み出すために、Decentralandの世界の中でプラットフォームのコンテンツを創造し、体験し、開発することができすす。著名なアーティストやデザイナーがこのようなプロジェクトを採用し、高品質のアートを創作しています。Decentralandはこれらのアーティストにショーケースのプラットフォームを提供し、プレイヤーに豊富なプレミアムコンテンツを提供します。









メタバースは、その強力な社会性、没入型体験、強固なバーチャル・アイデンティティの認識により、世界的なハイテク大手の注目を集め、この分野への参入を導いています。メタバースは、投資機関や業界リーダーにとって、次なる競争の焦点となっています。しかし、メタバースは現在、発展途上の概念であり、まだ開発の初期段階にあります。アプリケーションの断片化、異なるセクター間の不十分な接続性とインタラクション体験、持続的なユーザー・エンゲージメントの低さといった課題に直面しています。したがって、完全な仮想世界を構築することは、依然として困難な課題です。



