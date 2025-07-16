







タップして稼ぐ（Tap to Earn）とは、GameFi分野における最近のトレンドで、ユーザーがスマートフォンの画面やボタンを繰り返しタップすることで報酬を獲得する仕組みです。シンプルなゲーム操作、参加障壁の低さ、魅力的な暗号資産のエアドロップのインセンティブにより、多くの参加者を魅了しています。









タップして稼ぐの特徴:

シンプルなゲーム操作：主に画面やボタンを繰り返しタップしてプレイします

ステップアップ形式：ユーザーはゲーム中に新しいアイテム、ツール、キャラクター等を獲得し、より高い目標を達成し、さらに多くのレベルのロックを解除します。

自動化：一部のタップして稼ぐゲームでは、自動操作のオプションが提供されています。









TONネットワークの成功とNotcoinゲームの人気により、タップして稼ぐゲームの影響力が拡大し、シンプルなゲーム構成とブロックチェーンの組み合わせがユーザーを引きつけるという仮説が実証されました。





Telegramは、主要なソーシャルアプリとして、タップして稼ぐゲームの成長に大規模なユーザーベースを提供しました。Notcoinは、タップして稼ぐモデルを採用した最初のプロジェクトの一つであり、そのシンプルなゲームプレイと配布メカニズムが何百万人ものユーザーを魅了しました。Notcoinトークン（NOT）が上場した際、800億トークンがユーザーにエアドロップされ、その結果、トークンの市場価値は27億ドルを超えるまで急速に上昇しました。Notcoinの成功により、この分野にはさらに多くの開発者や投資家が参入するようになりました。













タップして稼ぐ：ユーザーはタップするたびにゲーム内通貨を獲得します。この報酬システムがユーザーに継続的なプレイを促します。





アップグレードと強化：ユーザーはゲーム内通貨を使ってアイテムを購入したり、能力をアップグレードしたりして、収益を増やしたり、クールダウン時間を短縮したりできます。この成長メカニズムにより、ユーザーのエンゲージメントが高まり、より高い報酬の可能性が生まれます。





デイリーミッションの報酬：毎日のシステムタスクを完了すると報酬が得られ、ゲームのアクティビティが維持されます。









ゲーム内通貨の獲得: ユーザーは画面をタップし、デイリーミッションなどのタスクを完了することでゲーム内通貨を獲得します。





実際のトークンに交換：ユーザーが十分なゲーム内通貨を蓄積すると、それを実際の暗号資産に交換することができます。





トークン取引：ゲームでは通常、ユーザーの暗号資産ウォレットへの紐付けを必要とするか、独自の統合ウォレットを備えています。ユーザーがゲーム内通貨を実際の暗号資産に交換すると、トークンを出金して対応する取引所で希望する暗号資産と交換することができます。













NotcoinはTelegramを基盤としたタップして稼ぐゲームで、ユーザーはクリックしたりコミュニティ活動に参加することでNOTトークンを獲得します。そのシンプルなメカニズムとコミュニティ参加により急速に人気を博しました。トークンは現在、多くの主要取引所に上場しています。









Hamster Kombatは、タップして稼ぐと取引シミュレーションを組み合わせたゲームです。ユーザーは取引所のマネージャー役を引き受け、取引所を継続的に発展・拡大させていきます。最新の公式アップデートによれば、総供給量の60％が将来コミュニティに配分される予定です。









Catizenは、GameFi、AI、メタバースを組み合わせた猫をテーマにしたゲームです。仮想ペットの魅力とブロックチェーン技術、人工知能を融合させた、非常に没入感のあるインタラクティブな体験を提供します。トークンはまだ上場していません。









Pixelverseは、PixelTapというタップして稼ぐタイプのゲームをTelegram上で開発しました。これはサイバーパンクなピクセル化された世界を舞台にしたミッションベースの戦闘ゲームです。そのトークンは現在、いくつかの主要取引所に上場されています。









TapSwapはNotcoinに似ており、プレイヤーはクリックやタスクの完了でトークンを獲得します。このプロジェクトは匿名の創設者によって設立され、初期段階にあります。トークンはまだ上場されていません。









現在、Telegram上には多くのタップして稼ぐプロジェクトが存在し、ゲームのおおまかなプレイ方法は似ています。参加障壁が低く、操作もシンプルです。プロジェクトのTelegramチャンネルに参加し、指示に従うだけで始められます。ほとんどのプロジェクトがまだ初期段階でトークンを発行していないため、人気や影響力、潜在力の高いプロジェクトを慎重に選び取る必要があります。





フィッシング攻撃を避けるために、必ずプロジェクトが提供する公式リンクを通じてゲームに参加してください。Telegramはオープンプラットフォームであり、フィッシング攻撃の温床となりやすいため、参加中は個人資産の保護を徹底してください。





プロジェクトに直接参加すること以外にも、初期段階のプロジェクトを調査し、将来的に二次市場に参加するのも一つの方法です。本記事で言及したトークン、例えばNOTやPIXFIは、すでにMEXCプラットフォームに上場されています。これらのトークンを現物取引や先物取引を通じて二次市場で取引することで、利益を得られる可能性があります。





MEXC取引プラットフォームは、多様なトークンと迅速な上場スピードでユーザー様に支持されています。MEXCはまた、タップして稼ぐプロジェクトを継続的に監視しており、市場認知度が高く高品質で、大規模なユーザーベースを持つプロジェクトのトークンを探求し上場させることで、ユーザー様が直接二次取引に参加できるようにしております。さらに、MEXCは最低水準の取引手数料を提供しており、ユーザー様の取引コストを節約し、競争力を高めることができます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。