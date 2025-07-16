SOGNIとは？分散型クリエイティブAIスーパー・ネットワーク

AIとブロックチェーンの融合が加速する中、SOGNI は創造的な制作と価値分配のあり方を根本から再定義しようとしています。単なるツールの集合ではなく、SOGNI はコミュニティ主導の DePIN（分散型物理インフラネットワーク）であり、クリエイティブAIを活用してWeb2時代の中央集権的なコンテンツ生成構造を打破することを目的としています。 1. SOGNIプロジェクトの背景 AI技術の急速な進化AIとブロックチェーンの融合が加速する中、SOGNI は創造的な制作と価値分配のあり方を根本から再定義しようとしています。単なるツールの集合ではなく、SOGNI はコミュニティ主導の DePIN（分散型物理インフラネットワーク）であり、クリエイティブAIを活用してWeb2時代の中央集権的なコンテンツ生成構造を打破することを目的としています。 1. SOGNIプロジェクトの背景 AI技術の急速な進化
AIとブロックチェーンの融合が加速する中、SOGNI は創造的な制作と価値分配のあり方を根本から再定義しようとしています。単なるツールの集合ではなく、SOGNI はコミュニティ主導の DePIN（分散型物理インフラネットワーク）であり、クリエイティブAIを活用してWeb2時代の中央集権的なコンテンツ生成構造を打破することを目的としています。

1. SOGNIプロジェクトの背景


AI技術の急速な進化により、AIが生成する画像はクリエイティブ業界の中心的な存在となりつつあります。しかし、現在主流のクリエイティブAIプラットフォームの多くは、中央集権的なテックジャイアントによって支配されており、コンテンツ検閲、データ監視、ブラックボックス化されたアルゴリズムなどへの懸念が高まっています。アーティストたちは、自らの創作物に対する所有権を保持することや、正当な経済的報酬を得ることに苦労しています。また、AIモデルの運用には複雑な設定や高価なハードウェアが必要となるため、個人の開発者やクリエイターにとっては大きな参入障壁となっています。

SOGNIは、こうした課題を解決するために誕生しました。SOGNIは、クリエイティブAIに特化した世界初のDePINとして、ブロックチェーン技術を活用し、計算リソースの割り当て方法を根本的に再構築しようとしています。その目標は、オープンで効率的かつプライバシーを最優先とするAIクリエーションエコシステムを構築することです。SOGNIは、高性能な計算資源へのアクセスを民主化し、世界中のクリエイターが、低コストかつ参入障壁ゼロで高品質なAIコンテンツを生成できるようにすることを目指しています。それにより、AIによるアート制作の力を限られた一部の人々から、世界中のクリエイティブコミュニティへと解放していきます。

2. SOGNIプロジェクトの構造：テクノロジー・コミュニティ・エコシステムの三層構造


2.1 テクノロジーレイヤー：Sogni Supernetプロトコル


Sogni Supernetプロトコルは、イーサリアムのレイヤー2チェーンであるBase上に構築されており、スマートコントラクトを通じて計算リソースの取引を自動でマッチング・決済する機能を提供します。ノードとして参加するためのハードルは非常に低く、軽量なクライアントをインストールするだけで、個人のPCからでもネットワークに計算リソースを提供することが可能です。

2.2 コミュニティレイヤー：クリエイターと開発者の共生ネットワーク


クリエイター：作品をアップロードしたり、モデルのファインチューニングを行うことでトークン報酬を得ることができます。クオリティの高いコンテンツは「SOGNI Showcaseライブラリ」に選定され、追加の露出やトラフィックによるインセンティブを受けることができます。


開発者：Sogni SDKを使ってカスタムツールやアプリケーションを開発し、アプリマーケットプレイス内の収益分配モデルを通じて収益を得ることができます。


ノードオペレーター：GPUリソースを共有することで、tSOGNI（テストネットトークン）を獲得できます。tSOGNIはメインネットのローンチ時に1:1の比率でSOGNIに交換可能となる予定です。

2.3 エコシステムレイヤー：クロスプラットフォーム対応のツールマトリクス


製品名
アクセスチャネル
主な機能
Sogni Studio Pro

プロフェッショナルワークステーション（macOS／Windows）
ControlNetやLoRAによる高度なチューニングをサポート

Sogni Pocket
モバイル（iOS／Android）
音声コマンドによる画像生成、ARプレビューに対応
Sogni Web
ブラウザベースのアクセス
インストール不要で主要機能を利用可能。SNS共有機能と統合
Sticker Bot
Telegramボット
ワンクリックでパーソナライズされたチャット用スタンプを生成

3. SOGNIプロジェクトの主な特徴


3.1 プライバシー重視設計


すべてのプロンプトおよび画像生成履歴は完全にサーバー外で管理され、モデル学習への無断利用を防止し、ユーザーのプライバシーを保護します。SOGNIは「創造性は個人の財産である」という理念を掲げており、ユーザーが生成したコンテンツに対して完全な所有権と管理権限を持てるよう設計されています。

3.2 高性能かつ低コストなアーキテクチャ


SOGNIは、GPUとコミュニティ提供デバイスを組み合わせた二層型ネットワークを活用することで、Midjourneyと同等の品質でありながら、コストを最大50%削減した画像生成を実現しています。たとえば、RTX 4090マシンのオペレーターは月平均300〜350ドルの報酬を得ることができ、参加の魅力が高まっています。

3.3 コミュニティ主導のガバナンスモデル


SOGNIトークン保有者は、DAO（分散型自律組織）を通じてエコシステムの意思決定に参加します。たとえば、新しいAIモデルの統合優先度の投票、計算資源の貢献に対する報酬比率の調整、コミュニティ助成金の提案承認のようなガバナンス活動が含まれます。2025年4月には、最初のDAO提案として「取引手数料の5%を独立系アーティスト支援に充てる」案が可決されました。

4. SOGNIのトケノミクス


SOGNIは、SparkポイントSOGNIトークンの2トークン構造を採用しています。

Sparkポイントは、固定価格・譲渡不可のポイントで、生成サービスの支払い専用に使用されます。一方、SOGNIトークンは、BaseチェーンとEtherlinkチェーンの両方で流通するERC-20暗号資産であり、エコシステムへの参加と価値交換の中核を担うユーティリティトークンです。

4.1 SOGNIトークンの基本情報


トークンシンボル：SOGNI
総供給量：100億トークン

4.2 トークン配分構成


SOGNIトークンは、ローンチ時に以下の戦略的カテゴリーに分配され、クリエイター支援、分散型オーナーシップの促進、そして持続可能な運営を目的としています：

Sogniリザーブ：28.7%
GPUノード報酬：20.0%
チーム＆アドバイザー：20.0%
クリエイター＆開発者ファンド：10.0%
流動性リザーブ：8.0%
プレシードラウンド：8.0%
シードラウンド：3.3%
パブリックセール：1.0%
エンジェルラウンド：1.0%


4.3 SOGNIトークンのユーティリティ


SOGNIトークンを保有することで、以下のような幅広いエコシステム上の特典が得られます：

クリエイター：レンダリング割引、ミンティングツールの利用、特集掲載の特典、リーダーボードでのブースト
コンピュートプロバイダー（ワーカー）：ステーキングにより報酬とタスク優先度が向上
モデル開発者：SOGNIをステーキングすることでモデルの可視性と収益をアップ
トークン保有者：ガバナンス提案や仲裁判断への参加が可能
長期ステーカー：キューでの優先処理、Sparkボーナス報酬、NFTエアドロップの対象に
流動性プロバイダー：LPトークンをステーキングすることで、エコシステムの安定化に貢献し、報酬を獲得

5. MEXCでSOGNIトークンを購入する方法


SOGNIは、分散型・プライバシー重視・インセンティブのバランスに優れた設計を通じて、クリエイティブAIの世界において「より自由に、より公平に、より効率的に」という新たなパラダイムを打ち出します。アーティストに対してはアクセスしやすく使いやすいツールを提供しながら、コンピュートリソースの提供者、モデル開発者、一般ユーザーに対しても、報酬と参加の機会を広く開放しています。メインネットのローンチ、流動性の活性化、そしてエコシステムの拡大とともに、SOGNIは誰もが参加できる、より高い分散性を持つ新たなクリエイティブ経済を築いていきます。将来的には、SOGNIはRender、Midjourney、GitHubが融合したような存在となり、世界中のクリエイターに力を与えるプラットフォームを目指します。

グローバルをリードする暗号資産取引所として、MEXCはSOGNIを世界で最初に上場し、スムーズな取引体験と業界最安値の手数料を提供しています。以下のステップで、すぐにSOGNIの取引を始めることができます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「SOGNI」と入力し、SOGNIの現物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。


また、MEXCのAirdrop+イベントページにアクセスすることで、SOGNIのエアドロップイベントに参加し、100,000 USDTの報酬を獲得できるチャンスがあります！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

