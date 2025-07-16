MEXC Launchpad は、高品質のプロジェクトや定評のあるトークンを、お得な価格で確実に購入できる革新的なトークン発行プラットフォームです。ユーザー様は、特定のタスクを完了し、参加要件を満たすことで参加できます。参加者は、MX、USDT、またはその他サポートされているトークンを使用して Launchpad プールに申込み、将来有望なトークンや資産を公平に取得することができます。 MEXC MEXC Launchpad は、高品質のプロジェクトや定評のあるトークンを、お得な価格で確実に購入できる革新的なトークン発行プラットフォームです。ユーザー様は、特定のタスクを完了し、参加要件を満たすことで参加できます。参加者は、MX、USDT、またはその他サポートされているトークンを使用して Launchpad プールに申込み、将来有望なトークンや資産を公平に取得することができます。 MEXC
Launchpadとは？

2025/7/16
MEXC Launchpad は、高品質のプロジェクトや定評のあるトークンを、お得な価格で確実に購入できる革新的なトークン発行プラットフォームです。ユーザー様は、特定のタスクを完了し、参加要件を満たすことで参加できます。参加者は、MX、USDT、またはその他サポートされているトークンを使用して Launchpad プールに申込み、将来有望なトークンや資産を公平に取得することができます。
MEXC Launchpadでは、以下の2種類のイベント形式が提供されています：
  • 早期アクセス：将来有望なプロジェクトのトークンを、お得な価格でいち早く入手できます。
  • 割引購入：主流トークンを大幅に割引価格で入手できます。

1. Launchpadイベントへの参加要件


MEXCプラットフォームでKYC認証を完了したすべてのユーザー様が、Launchpadイベントに参加できます。一部のLaunchpadプールは新規ユーザー様のみを対象とする場合があります。具体的な資格要件については、イベントページをご確認ください。

参加者は、トークン報酬を受け取るために、イベント終了前に上級KYC認証を完了する必要があります。トークン報酬は、イベント終了後に現物ウォレットに配布されます。

注意事項：
  • マーケットメイカー、機関投資家アカウント、および制限対象国または地域のユーザー様は参加できません。
  • Launchpadイベントでは通常、トークンの申込に最低必要額が設定されています。申込されたトークンは、イベント期間中一時的にロックされます。
  • Launchpadに使用されたMXトークンは、Kickstarterで同時に使用することはできません。

2. Launchpadイベントへの参加方法


ここでは、ウェブ版を例にして、Launchpadイベントへの参加手順を説明します。アプリ版もウェブ版と同様の手順です。

2.1 Launchpadイベントへの参加方法


公式MEXCウェブサイトにアクセスし、ログインします。上部のナビゲーションバーから [イベント] を選択し、 [Launchpad] をクリックしてイベントページに移動します。


イベントページを下にスクロールして、現在開催中のLaunchpadイベントを確認します。

参加したいイベントを選択し、 [参加登録] をクリックします。

注：Launchpadイベントに初めて参加する場合、 [参加登録] をクリックするとセキュリティに関するメッセージが表示されます。内容を確認したうえで、続行する場合は [登録の確認] をクリックしてください。


参加登録が完了したら、参加したいプールを選択し、 [今すぐ申込] をクリックして詳細ページに進みます。

注：一部のプールは新規ユーザー様限定です。具体的な資格要件については、イベントページをご確認ください。「新規ユーザー様」とは、イベント期間中に新規登録したユーザー様、またはイベント前の入金総額（オンチェーン、法定通貨、P2Pを含む）が$100未満のユーザー様を指します。


詳細ページで各プールの具体的な参加要件を確認できます。要件をまだ満たしていない場合は、対応する取引または入金タスクを完了してください。要件を満たすと、イベントに参加できます。


参加要件を満たした場合、[今すぐ申込] をクリックし、希望する申込額を入力して [確認] をクリックして参加を完了します。

注：ユーザー様1人あたりの申込限度額が設定されています。具体的な上限については、イベントページをご確認ください。


さらに、友達を招待してLaunchpadイベントに参加してもらうことで報酬を獲得することもできます。

注：Launchpadの招待報酬はAirdrop+の招待報酬と併用することはできません。招待者は、招待した友達が最初に完了したイベントに基づいて報酬を受け取ります。友達が複数のイベントに参加しても、その中で最も早く終了したイベントに基づいて報酬が決定されます（参加順は関係ありません）。このルールは、Launchpad招待報酬とAirdrop+ 招待報酬の重複受け取りができないことを示しており、Launchpad招待報酬が他の報酬タイプ（例：キャッシュバック）と併用できるかどうかには影響しません。報酬は、友達のイベント終了時間に基づいて正確に配布されます。


2.2 申込したトークンの出金方法


申込したプールの詳細ページにアクセスし、 [申込を取り消す] をクリックすると、トークンが即座に現物ウォレットに返却されます。

申込のキャンセルポリシーはプロジェクトごとに異なります。詳しくは各イベントページをご確認ください。


2.3 Launchpad報酬の確認方法


MEXC公式ウェブサイトで [ウォレット] にカーソルを合わせ、 [イベント報酬] をクリックします。

報酬履歴ページで [現物イベント] を選択し、 [Launchpad] をクリックすると、Launchpadの報酬履歴を確認できます。



3. よくある質問


3.1 MEXC Launchpadに参加するために使用できるトークンは？

Launchpadプロジェクトでは、通常MXUSDTまたはその他の対応トークンが申込に使用されます。対応するトークンについては、各Launchpadイベントページをご確認ください。

3.2 トークン価格はどのように決定されますか？

各新規トークンの申込価格（MXUSDTまたはその他の対応トークン）は、申込期間開始前にLaunchpadイベントページで表示されます。

3.3 申込資金は振替されますか？

はい。申込が成功した場合、対応する資金は振替されます。申込が失敗した場合、資金はロック解除され、24時間以内に現物ウォレットに全額返金されます。

3.4 受け取るトークンの数量はどのように計算されますか？

非超過申込（総申込額 ≤ 総トークン割当量）：申込した全額に基づいてトークンが配布されます（例：1 USDT = X 新規トークン）。
超過申込（総申込額 > 総トークン割当量）：トークンは比例配分で配布されます。 ユーザー様のトークン割当量 = （ユーザー様の投入額 / 総投入額）× 総トークン割当量

3.5 受け取ったトークンが予想より少ないのはなぜですか？

超過申込の場合、トークンは比例配分されます。
割り当てられたトークン量が0.00000001（8桁）未満の場合、無効と見なされ返金される場合があります。

3.6 申込が失敗した場合、返金されますか？

はい。タスク未完了、割当量が小さすぎる、プロジェクトのキャンセル、異常なアカウント活動などの理由で申込が失敗した場合、資金は24時間以内に現物ウォレットに全額返金されます。

3.7 トークンはいつ配布されますか？

トークンの配布スケジュールについては、各Launchpadイベントページをご確認ください。配布後は、 [ウォレット] - [現物] - [現物明細] - [イベント/セービング] - [Launchpad] で報酬を確認できます。


3.8 受け取ったトークンにロックアップ期間はありますか？

ほとんどの場合、トークンは即時取引可能です。ロックアップ期間の有無については、各プロジェクトの発表をご確認ください。

詳細については、Launchpadイベントページをご確認ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

