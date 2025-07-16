



GameFiは、もともとYearn Financeの創設者であるAndre Cronje氏によって提唱され、ゲーム的要素を持つDeFiプロトコルを表す言葉として使用されていましたが、その後ブロックチェーンゲームを意味する言葉へと進化しました。





確立されたゲームのアイテム、スキン、コインは、実際の世界でお金として売ることができ、特化したスタジオが利益のためにゲーム内でグラインディング、パワーレベリング、リチャージなどの活動に従事することにつながります。このような行為はゲーム開発者によって禁止されていますが、数多くのグレーなプラットフォームがこのような取引を助長し続けています。さらに、アカウント停止のような行為は、ゲームプラットフォームに対するプレイヤーの不満を招きます。





ブロックチェーンゲームは、ゲーム内アイテムの価値を大きく高めます。独自性、希少性、譲渡可能性、所有権を持つこれらのアイテムは、完全にプレイヤーのものです。このようなゲーム内アイテムの特徴を考慮すると、GameFiの中核をなすNFTの特徴と合致することがわかります。









1.1 経済的メカニズムを有するゲームは、当然ながら取引を伴うものであり、大半のゲームは独自の経済システムを持っています。





1.2 ゲーム内の独自の固有資産の多様な目的（取引、投機、コレクション）はNFTと密接に対応しています。





1.3 ゲーム業界チェーン内の関係を変革することで、仮想ゲーム経済に基づいて構築されたビジネスモデルは、より活気に満ちた豊かなものになるでしょう。









2017年11月、CryptoKittiesが稼働を開始し、イーサリアムネットワークの混雑を引き起こしました。バーチャルな猫を繁殖させることを中心としたこのゲームは、当時のETHのトランザクションの30％近くを占め、ネットワークの混雑とガス代の高騰を招きました。これが直接、チームがゲーム専用の公開ブロックチェーンであるFlowに注力するきっかけとなりました。





2021年夏、Axie InfinityはそのPlay-to-Earn（遊んで稼ぐ）モデルと高いリターンで絶大な人気を博し、ブロックチェーンゲーム市場全体に熱狂を巻き起こしました。





2021年後半には、Axie Infinityに刺激され、様々なパブリックチェーン上の他のブロックチェーンゲームプロジェクトが急速に追随しました。「Farmers World」、「RACA」、「CryptoMines」、「CyberDragon」、「Wolf Game」、「Sunflower Farmers」といったタイトルがローンチし、ブロックチェーンゲームブームに活力を注入しました。





2022年には、ブロックチェーンゲームが損益分岐点に達するサイクルが延び、ユーザーの関心から徐々に薄れていきました。





2022年4月、STEPNは初めてのモバイルMove-2-Earn NFTゲームとしてデビューしました。この年の後半、STEPNは絶大な人気を博し、さらに類似ゲームが登場することになりました。「X-to-Earn」（Xをして稼ぐ）のコンセプトが流行ってきました。









3.1 資産の所有権： GameFiでは、プレイヤーはゲーム内の資産の所有権を持つことができ、従来のゲームとは大きく異なります。





3.2 オープンマーケット： GameFiでは、ゲーム内資産を市場で自由に売買することができ、利益を得る可能性があります。





3.3 報酬インセンティブ： 現在、プレイヤーを惹きつける最大の原動力は、GameFiプロジェクトに参加し、利益を生み出す機会です。









4.1 ゲームタイプによるカテゴリー： カードゲーム、抽選式ゲーム、育成ゲーム、建設ゲーム、対戦ゲームの5種類。





4.2 トークンタイプによるカテゴリー： シングルトークン型、デュアルトークン型、マルチトークン型。





4.3 業界チェーンによるカテゴリー： 発行プラットフォーム、ゲームチェーン、分散型コンピューティング、利益を生み出すギルド。









5.1 自主開発レベルの低さ： 現在市販されているGameFiの多くは伝統的なゲームに見られるもので、中には伝統的なゲームの経済モデルを直接統合したものまであります。GameFiチームは、従来のゲーム会社に比べて経験不足であることが多く、改善の余地が大きいです。





5.2 ゲームデザイン及び運営の経験不足： ネイティブのクリプトチームは、ゲームメカニクスの設計や経済モデルの調整に関する経験が不足しています。安定したゲーム経済システムを維持するための様々な手段に精通していないため、多くのGameFiプロジェクトは最終的に衰退の道をたどることになります。





5.3 既存の流通経路への依存性： GameFiプロジェクトは伝統的な流通経路から完全に脱却できておらず、App Store、Google Store、Facebookなどのプラットフォームでのプロモーションが依然として必要です。









ブロックチェーン愛好家の視点から見ると、GameFiはより効率的で高品質な自律取引体験を提供し、従来のゲームの限界を打ち破って新たな価値と体験を生み出します。





プレイヤーはゲームのキャラクター、資産、アイテムを完全にコントロールできるため、ブロックチェーンゲームにおけるトークン主導のガバナンスにより、プレイヤーは投票を通じてゲームを最適化し、アップグレードすることができます。また、分散型ブロックチェーンゲームの運営や維持にプレイヤーが参加するなど、運営上の利点もいくつかあります。後続のプレイヤーユーザー数が増えるにつれ、初期プレイヤーが得る利益も大きく上昇します。





さらに、他のブロックチェーン関連の業界においても、GameFiが持つ一部の中央集権的なバンキングの側面は引き続き優越していると言えます。これによってプレイヤーは、株式、ファンド、先物など、伝統的な金融に見られる様々な金融ツールを探求することができます。全体として、GameFiプロジェクトはブロックチェーンゲーム業界ではまだ初期の探索段階にありますが、見通しは有望です。





もちろん、多くのプレーヤーがダウンロードせずに直接リンクをクリックしたり、店舗に入ったりできるシームレスなゲームプレイを望んでいるため、GameFiには高遅延の問題など克服すべき欠点があることは否定できません。しかし、現在のブロックチェーンゲームはブロックチェーンの全体的なTPS速度によって制限されているため、プレイヤーはオンチェーンでのやりとりの間、常にスムーズなゲーム体験を楽しめるとは限りません。さらに、プレイヤーにとってのGameFiデバイス面のコストの大きな減少は見られていません。Axie Infinityのようなゲームでは、プレイヤーは参加承認を得るためだけにペットを3匹所有する必要があります。つまり、ゲームをプレイするには、ある程度の経済力が必要条件となります。さらに、プレイヤーがブロックチェーンゲームにスムーズに参加するためには、ブロックチェーンの知識をかなり理解している必要があり、これが変わるかどうかはまだ不透明です。