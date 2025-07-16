GameFiは、もともとYearn Financeの創設者であるAndre Cronje氏によって提唱され、ゲーム的要素を持つDeFiプロトコルを表す言葉として使用されていましたが、その後ブロックチェーンゲームを意味する言葉へと進化しました。 確立されたゲームのアイテム、スキン、コインは、実際の世界でお金として売ることができ、特化したスタジオが利益のためにゲーム内でグラインディング、パワーレベリンGameFiは、もともとYearn Financeの創設者であるAndre Cronje氏によって提唱され、ゲーム的要素を持つDeFiプロトコルを表す言葉として使用されていましたが、その後ブロックチェーンゲームを意味する言葉へと進化しました。 確立されたゲームのアイテム、スキン、コインは、実際の世界でお金として売ることができ、特化したスタジオが利益のためにゲーム内でグラインディング、パワーレベリン
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/人気コンセプト/GameFiとは?

GameFiとは?

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#Web3#初心者#基本概念
FINANCE
FINANCE$0.001399+32.85%
DeFi
DEFI$0.001695-1.56%
NFT
NFT$0.00000043+0.06%
イーサリアム
ETH$4,327.02-0.27%
FLOW
FLOW$0.3587+0.33%

GameFiは、もともとYearn Financeの創設者であるAndre Cronje氏によって提唱され、ゲーム的要素を持つDeFiプロトコルを表す言葉として使用されていましたが、その後ブロックチェーンゲームを意味する言葉へと進化しました。

確立されたゲームのアイテム、スキン、コインは、実際の世界でお金として売ることができ、特化したスタジオが利益のためにゲーム内でグラインディング、パワーレベリング、リチャージなどの活動に従事することにつながります。このような行為はゲーム開発者によって禁止されていますが、数多くのグレーなプラットフォームがこのような取引を助長し続けています。さらに、アカウント停止のような行為は、ゲームプラットフォームに対するプレイヤーの不満を招きます。

ブロックチェーンゲームは、ゲーム内アイテムの価値を大きく高めます。独自性、希少性、譲渡可能性、所有権を持つこれらのアイテムは、完全にプレイヤーのものです。このようなゲーム内アイテムの特徴を考慮すると、GameFiの中核をなすNFTの特徴と合致することがわかります。

1. ゲームにオンチェーンが必要な理由


1.1 経済的メカニズムを有するゲームは、当然ながら取引を伴うものであり、大半のゲームは独自の経済システムを持っています。

1.2 ゲーム内の独自の固有資産の多様な目的（取引、投機、コレクション）はNFTと密接に対応しています。

1.3 ゲーム業界チェーン内の関係を変革することで、仮想ゲーム経済に基づいて構築されたビジネスモデルは、より活気に満ちた豊かなものになるでしょう。

2. GameFiの発展


2017年11月、CryptoKittiesが稼働を開始し、イーサリアムネットワークの混雑を引き起こしました。バーチャルな猫を繁殖させることを中心としたこのゲームは、当時のETHのトランザクションの30％近くを占め、ネットワークの混雑とガス代の高騰を招きました。これが直接、チームがゲーム専用の公開ブロックチェーンであるFlowに注力するきっかけとなりました。

2021年夏、Axie InfinityはそのPlay-to-Earn（遊んで稼ぐ）モデルと高いリターンで絶大な人気を博し、ブロックチェーンゲーム市場全体に熱狂を巻き起こしました。

2021年後半には、Axie Infinityに刺激され、様々なパブリックチェーン上の他のブロックチェーンゲームプロジェクトが急速に追随しました。「Farmers World」、「RACA」、「CryptoMines」、「CyberDragon」、「Wolf Game」、「Sunflower Farmers」といったタイトルがローンチし、ブロックチェーンゲームブームに活力を注入しました。

2022年には、ブロックチェーンゲームが損益分岐点に達するサイクルが延び、ユーザーの関心から徐々に薄れていきました。

2022年4月、STEPNは初めてのモバイルMove-2-Earn NFTゲームとしてデビューしました。この年の後半、STEPNは絶大な人気を博し、さらに類似ゲームが登場することになりました。「X-to-Earn」（Xをして稼ぐ）のコンセプトが流行ってきました。

3. GameFiの特徴


3.1 資産の所有権： GameFiでは、プレイヤーはゲーム内の資産の所有権を持つことができ、従来のゲームとは大きく異なります。

3.2 オープンマーケット： GameFiでは、ゲーム内資産を市場で自由に売買することができ、利益を得る可能性があります。

3.3 報酬インセンティブ： 現在、プレイヤーを惹きつける最大の原動力は、GameFiプロジェクトに参加し、利益を生み出す機会です。

4. GameFiの主なカテゴリー


4.1 ゲームタイプによるカテゴリー： カードゲーム、抽選式ゲーム、育成ゲーム、建設ゲーム、対戦ゲームの5種類。

4.2 トークンタイプによるカテゴリー： シングルトークン型、デュアルトークン型、マルチトークン型。

4.3 業界チェーンによるカテゴリー： 発行プラットフォーム、ゲームチェーン、分散型コンピューティング、利益を生み出すギルド。

5. GameFiの現在の課題


5.1 自主開発レベルの低さ： 現在市販されているGameFiの多くは伝統的なゲームに見られるもので、中には伝統的なゲームの経済モデルを直接統合したものまであります。GameFiチームは、従来のゲーム会社に比べて経験不足であることが多く、改善の余地が大きいです。

5.2 ゲームデザイン及び運営の経験不足： ネイティブのクリプトチームは、ゲームメカニクスの設計や経済モデルの調整に関する経験が不足しています。安定したゲーム経済システムを維持するための様々な手段に精通していないため、多くのGameFiプロジェクトは最終的に衰退の道をたどることになります。

5.3 既存の流通経路への依存性： GameFiプロジェクトは伝統的な流通経路から完全に脱却できておらず、App Store、Google Store、Facebookなどのプラットフォームでのプロモーションが依然として必要です。

6. 結論


ブロックチェーン愛好家の視点から見ると、GameFiはより効率的で高品質な自律取引体験を提供し、従来のゲームの限界を打ち破って新たな価値と体験を生み出します。

プレイヤーはゲームのキャラクター、資産、アイテムを完全にコントロールできるため、ブロックチェーンゲームにおけるトークン主導のガバナンスにより、プレイヤーは投票を通じてゲームを最適化し、アップグレードすることができます。また、分散型ブロックチェーンゲームの運営や維持にプレイヤーが参加するなど、運営上の利点もいくつかあります。後続のプレイヤーユーザー数が増えるにつれ、初期プレイヤーが得る利益も大きく上昇します。

さらに、他のブロックチェーン関連の業界においても、GameFiが持つ一部の中央集権的なバンキングの側面は引き続き優越していると言えます。これによってプレイヤーは、株式、ファンド、先物など、伝統的な金融に見られる様々な金融ツールを探求することができます。全体として、GameFiプロジェクトはブロックチェーンゲーム業界ではまだ初期の探索段階にありますが、見通しは有望です。

もちろん、多くのプレーヤーがダウンロードせずに直接リンクをクリックしたり、店舗に入ったりできるシームレスなゲームプレイを望んでいるため、GameFiには高遅延の問題など克服すべき欠点があることは否定できません。しかし、現在のブロックチェーンゲームはブロックチェーンの全体的なTPS速度によって制限されているため、プレイヤーはオンチェーンでのやりとりの間、常にスムーズなゲーム体験を楽しめるとは限りません。さらに、プレイヤーにとってのGameFiデバイス面のコストの大きな減少は見られていません。Axie Infinityのようなゲームでは、プレイヤーは参加承認を得るためだけにペットを3匹所有する必要があります。つまり、ゲームをプレイするには、ある程度の経済力が必要条件となります。さらに、プレイヤーがブロックチェーンゲームにスムーズに参加するためには、ブロックチェーンの知識をかなり理解している必要があり、これが変わるかどうかはまだ不透明です。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Telegramボットを一つの記事で理解する

Telegramボットを一つの記事で理解する

世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。Discordがブロックチェーン

NFTとは?

NFTとは?

NFT とは、一意の識別子と追加の属性を持つトークンの一種です。一意の識別子により、トークンは交換可能ではありません。追加情報は、テキスト、画像、音声、動画ファイルなど、どのような種類のデータでもかまいません。NFTは「Non-Fungible Token」の略で、取替え不可能なトークンを意味します。ビットコインやイーサリアムのような代替可能なトークンとは異なり、NFTは1つ1つがユニークで別個の

Web 3.0とは？

Web 3.0とは？

2014年に、ギャビン・ウッド博士が革新的な概念であるWeb 3.0を紹介しました。彼のビジョンは、Web 3.0はインターネットをより分散化、検証可能、安全にすることを目的とした運動やプロトコルの集合であるべきだというものでした。Web 3.0の概念は、サーバーレスで分散化されたインターネットを実現し、ユーザーが自分自身のアイデンティティ、データ、運命をコントロールできるようにすることを意味しま

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得