数年間の開発の後、イーサリアム（ETH）は、イーサリアムに基づいて革新的かつ複雑なDAPP（分散型アプリケーション）を開発・創造できるようになった完全なエコシステムを確立しました。ERC-20は、イーサリアム上で誰もがイノベーションを実現できる鍵となる存在です。では、このERC-20とは具体的に何なのでしょうか？

1.ERC-20とは？


ERCはEthereum Request for Commentの略で、トークンやイーサリアムのエコシステムに対する改善提案です。ERCの提案が提出されると、イーサリアムコミュニティがそれを議論し、承諾するかどうかを決めます。

ERC-20は、イーサリアムの共同創設者であるFabian Vogelsteller氏によって2015年11月に提案されました。これは、スマートコントラクトでトークンを扱うための標準規格で、開発者がスマートコントラクトに準拠した暗号資産を作成し、サードパーティのアプリケーションに統合できるようにします。

ERC-20の具体的な機能は以下の通りです：①トークンの作成、②トークンの総供給量の管理、③トークンの振替、④現在のアカウントのトークン残高の取得、⑤特定のアカウントからサードパーティのアカウントが使用できるトークンの一定額を承認する。ERC-20トークン規格の実用性とシンプルさのため、業界で広く受け入れられ、繁栄するイーサリアムエコシステムを可能にしました。

2.ERC-20の利点と欠点


2.1 ERC-20の利点


①トークン作成の容易さ


ERC-20はトークン作成のための標準化されたテンプレートを提供し、開発者が簡単に自分のトークンを開発できるようにします。わずか数ステップで、開発者は新しいトークンを簡単に作成して運用することができ、大幅に時間と労力を節約できます。

②優れたインターオペラビリティ


ERC-20の標準化された方法は、トークンを簡単に振替・交換できるようにします。これは異なるプロジェクトやコミュニティ間の協力を促進し、ユーザーはシームレスにトークン交換を行うことができます。

③セキュリティ


ERC-20に基づいたのトークン作成では、スマートコントラクトに準拠する必要があります。スマートコントラクトには自動実行という特徴があり、取引をより安全にし、リスクフリーな交換を保証します。

2.2 ERC-20の欠点


①詐欺リスク


ERC-20に基づいてでトークンを発行することは比較的容易であり、イノベーションに有利に働きます。しかし、技術はすべての開発者が善意を持っていることを保証できません。そのため、一部の詐欺的なプロジェクトが存在する可能性があります。投資家は慎重になり、投資する前に調査を行う必要があります。

②追加情報を携行できない


転送の詳細以外に、ERC-20トークンは追加情報を携行できません。これはコミュニケーションコストを増加させます。例えば、ERC-20トークンを使って商品を購入する場合、特定の商品情報を伝えることができません。そのため、オフラインでのコミュニケーションコストが増えます。

③さらなるトランザクションの混雑


ERC-20に基づいて発行されたトークンは数多くあります。ERC-20トークンの高頻度取引は、パフォーマンスに制限があるイーサリアムブロックチェーンネットワークに混雑を引き起こす可能性があります。

3.ERC-20の主要トークン2種類


3.1 ステーブルコイン


暗号資産は極端な変動に見舞われることが多く、安定した価格を持つ資産は非常に価値があります。ステーブルコインは、安定した価格を持つように設計された暗号資産の一種で、通常は米ドルや金などの比較的安定した資産にペッグされています。ステーブルコインは、伝統的な金融市場と暗号資産市場との橋渡しとして機能し、暗号資産空間に高い流動性をもたらします。ステーブルコインを保有することで、資産変動を部分的に緩和し、暗号資産市場への信頼を高めることができます。

異なるアンカー資産や方法に基づいて、ステーブルコインは以下のように分類できます：①法定通貨担保型ステーブルコイン：USDTやUSDCなど。②アルゴリズム型ステーブルコイン：CrvUSDやFEIなど。③暗号資産担保型ステーブルコイン：DAIなど。

3.2 アプリケーショントークンとは？


アプリケーショントークンとは、分散型アプリケーション（DAPP）が発行するトークンで、プロジェクトの投票、利回りのためのステーキング、ユーザーへの報酬などの目的でよく使われます。例えば、APEはBored Ape Yacht Clubのエコシステム内のERC20トークンです。APEトークンは、利回りを得るためのステーキングやプロジェクトのガバナンスに参加するなどの機能に使えます。APE以外にも、LINK、UNI、MKR、YFIなど、多くの有名なトークンもERC-20規格に基づくアプリケーショントークンです。DAPPプロジェクトチームがERC-20トークンを発行するだけでなく、暗号資産取引所も自分たちのトークンを発行し始めました。例えば、MEXC取引所が発行したMXトークンは、保有者に様々なメリットを提供します。これらのメリットには、取引手数料の割引、KickstarterやLaunchpoolイベントへの優先参加、新しいトークンのエアドロップ、MXトークン価値の上昇による潜在的なリターンが含まれています。


