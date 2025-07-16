



ETH 2.0とは、2015年に公開された初期のイーサリアムを基にした、アップグレードバージョンのイーサリアムを指します。イーサリアムは現在8年目を迎えています。





ETH 2.0とその前身との最も大きな違いは、コンセンサスアルゴリズムの変更です。イーサリアムは、元々のプルーフオブワーク（PoW）方式から、現在のプルーフオブステーク（PoS）方式に移行しました。





2022年9月15日、イーサリアムの大型アップグレードである「Merge（マージ）」が完了し、正式にPoS時代に移行しました。













1.1 PoSは同じコストでセキュリティを高めることができます。





1.2 PoSでは攻撃からの回復が容易です。プルーフオブステークでは、攻撃者の資金のほとんど（他人の資金を除く）が自動的に破棄される「スラッシング」という仕組みが組み込まれています。





1.3 ASICに比べて、PoSは分散度が高いです。PoSの参入障壁が低いことで、より多くのユーザーが参加しやすくなります。









マージとは、イーサリアムメインネットとビーコンチェーンの統合を指します。この統合により、イーサリアムのコンセンサスメカニズムが元々のPoWから現在のPoSに移行します。





ビーコンチェーンとは、PoSコンセンサスメカニズムブロックチェーンを運用するために作られた特別なチェーンです。このチェーンは、アプリケーションやトークンをホストしないチェーンで、2020年12月1日に早くも起動しました。





したがって、ビーコンチェーンとイーサリアムメインネットが統合されたとき、コンセンサスメカニズムの変更以外には他に変更はありませんでした。









エネルギー消費量の大幅な削減：データや計算によると、マージ後にイーサリアムの運用に必要なエネルギーは基本的なコンピュータ使用量と同等であり、それ以前と比べて約99.95％も削減されることになります。これにより、イーサリアムは世界で最も環境にやさしい金融システムとなります。





ETH発行数の減少：イーサリアム財団のデータによると、元々のPoWチェーンではマイナーに約16,000ETH/日の報酬が支払われていました。しかし、マージ後はノードの検証に報酬として必要なETHは約1,600ETH/日に減少しました。これにより、イーサリアムの発行数は大幅に減少しました。





EIP-1559プロトコルとバーンメカニズムの導入：EIP-1559プロトコルの実装とバーンメカニズムの追加により、ETHの平均日次バーン数は約6,000ETH前後で変動し、ETHには全体的にデフレ傾向が生じました。









マージは、ガス代には影響がありません。





マージの後、イーサリアムチームの当初の計画では、イーサリアムネットワーク内のガス代を下げる解決策としてシャーディングを導入する予定でした。しかし、イーサリアムはシャーディング計画を放棄し、ロールアップやダンクシャーディングなどのレイヤー 2 技術に注力する方針に変更しました。





現在、Arbitrum One、OP、Linea、zkSync Era、Polygon zkEVM など、いくつかのレイヤー 2 ネットワークが稼働しています。これらのレイヤー 2 ネットワーク上のガス代は、イーサリアムネットワーク上のものよりも大幅に低くなっており、ユーザーのコストを削減しています。イーサリアムにおけるガス代に対する解決策は、より効率的で費用対効果の高いトランザクション体験のために、ユーザーをレイヤー 2 ネットワークに移行させることを目指しています。









ステーキングとは、32ETHを預けてバリデーターソフトウェアを有効にすることを指します。バリデーターとしての責務は、データの保存、トランザクションの処理、新しいブロックの追加などです。これにより、イーサリアムのセキュリティを確保し、新しいETHを獲得することができます。





PoWマイニングとは異なり、32ETHをステーキングすることで会計や投票機能を持つバリデーターノードとなります。ステーキングするETHの枚数や期間が多ければ多いほど、最終的に得られる報酬も大きくなります。





ETH 2.0は新しいステーキングサービスを生み出しました。32ETHのコストは現在かなりの額になっており、多くのユーザーにとって手の届かないものかもしれません。参加したい場合は、サードパーティのステーキングプールに参加して報酬の一部を受け取ることができます。例えば、Lidoはイーサリアムで最大のステーキングサービスプロバイダーの一つです。









報酬を獲得する ：ネットワークのコンセンサスに貢献する行為は報酬されます。新しいブロックにトランザクションを正しくパッケージ化し、他のバリデーターの仕事を検証するソフトウェアを実行するだけで、報酬を得ることができます。これはブロックチェーンのセキュリティを維持するのに役立ちます。





セキュリティの向上 ：ステークされたETHの枚数が増えると、ネットワークの強度が高まり、ネットワークの大部分を支配するためにかなりの数のETHが必要になります。ネットワークに攻撃を仕掛けるためには、バリデーターの過半数を支配する必要がありますが、これはシステム内に大量のETHを保有するというほぼ不可能なことを意味します。





持続可能性 ：バリデーターは、ネットワークのセキュリティに貢献するために、エネルギー消費量の多いPoW計算を行う必要がありません。これは、ステーキングノードが比較的シンプルなハードウェアで最小限のエネルギー消費で運用できることを意味します。