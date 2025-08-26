Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説





ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラクトをサポートしておらず、分散型アプリケーション（dApps）に対する需要の高まりに応えることが困難です。さらに、他のブロックチェーンとの間にトラストレスなクロスチェーンブリッジが存在しないことも、ビットコインエコシステムの拡張を制限しています。





レイヤー2ソリューションは、ビットコインのセキュリティモデルを活かしつつ、分散型BTCブリッジ、チューリング完全なスマートコントラクト、高スループットを加えることで、これらの限界を克服する可能性を持っています。Bitlayerは、これらの課題を解決することを目的に開発されました。分散性やセキュリティを損なうことなく、ビットコインの技術的制約を取り除き、スケーリングとスマートコントラクト機能を提供します。これにより、ビットコインエコシステムに新たなユースケースと成長機会をもたらします。













Proof of Stake（PoS）コンセンサスメカニズムを採用しており、EVM互換性を持つため、DeFi、NFT、GameFiなど多様な分散型アプリケーション（dApps）の展開と運用が可能です。ビットコインを基盤としたセキュリティレイヤーとして活用しつつ、トランザクションコストを削減し、ユーザビリティを向上させるレイヤー2アーキテクチャを実現しています。









BTRはBitlayerエコシステムのネイティブトークンであり、主にプロトコルインセンティブおよびガバナンスに使用されます。総供給量は10億枚に設定されています。現在、BTRの価格は$0.00です。









エコシステムインセンティブ：Bitlayerエコシステム内でアクティブな参加者（開発者、ユーザー、パートナーなど）に報酬を提供し、エコシステムの成長を促進します。





ガバナンス：BTR保有者は、プロトコルパラメーターの調整や提案の提出・投票、コミュニティガバナンスの推進に参加することができます。









Ethereum：本稿執筆時点では未公開。









BTRの価格は、市場の需給、暗号資産市場全体の動向、Bitlayerエコシステムの成長、戦略的提携、リアルユースケースなど、複数の要素によって影響を受けます。新興のビットコインスケーリングプロトコルとして、Bitlayerの技術革新とエコシステム拡大がBTR価値の基礎的な支えとなる可能性があります。ただし、暗号資産は非常に高い価格変動性を持つため、将来の価格動向を正確に予測することは困難です。投資家は、Bitlayerの技術進展やエコシステムの発展、業界動向を注視し、MEXCなどの主流プラットフォームのデータを参考に理性的なリスク評価を行い、投機的・群集心理的な行動を避ける必要があります。









Bitlayerは非公開の内部資金調達に加え、シードラウンド、Aラウンド、A+ラウンドの3回の公表された資金調達を完了しています。





2024年3月27日、BitlayerはFramework VenturesとABCDEが共同リードする$500万のシードラウンドを完了しました。StarkWare、OKX Ventures、Alliance DAO、UTXO Management、Asymmetric Capital、Kenetic Capital、Pivot Global、Web3Port、Mindfulness Capital、C6E Capital、PAKA、Comma3 Capital、Kronos Venturesなど、多数の機関投資家に加え、Dan Held、Messari CEOのRyan Selkis、共同創設者Dan McArdleなど著名なBitcoin OGやWeb3起業家・エンジェル投資家が参加しました。





2024年7月23日、Bitlayerは時価総額$3億の評価で$1,100万のシリーズAラウンドを完了しました。リードはFranklin TempletonとABCDE Capital、その他Stake Capital Group、WAGMI Ventures、Skyland Ventures、Flow Traders、GSR Ventures、FalconX、Metalpha、280 Capital、Presto Labs、Caladan、BRC-20創設者DOMOやKBW共同創設者Brian Kangなどが参加しました。





2024年10月8日、Bitlayerは同じく$3億の評価で$900万のシリーズA+ラウンドを完了しました。Polychain Capitalが主導し、Franklin Templetonが共同リード、SCB Limited、Selini Capital、G-20.Groupなどが参加しました。





シリーズAおよびA+ラウンドは、シンプルな将来株式取得契約（Simple Agreement for Future Equity、SAFE）とトークンワラント（Token Warrant、トークンに関する権利）を組み合わせた構成となっており、エクイティ評価とトークンの完全希薄化後の評価をカバーしています。これにより、Bitlayerの累計調達額は$2,500万に達しました。









初期段階において、Bitlayerは「ジェネシスマイニングフェスティバル（Genesis Mining Festival）」などのイベントを実施し、ジェム&ポイントエアドロップや初期ユーザー向けトークンインセンティブプログラムを展開しました。BTRエアドロップを狙うユーザーは、マーケティングキャンペーンやオンチェーンインタラクションを通じて積極的にBitlayerの活動に参加し、Bitlayerポイントを蓄積することで、特定イベントでBTRトークンのエアドロップを直接受け取る可能性もあります。









注意事項：

1）Bitlayerはまだトケノミクスを公開しておらず、ジェム、ポイント、BTRトークン間の交換レートも未発表です。最新情報は公式発表を引き続き注視してください。

2）現在、累計ポイント獲得の新規参加ハードルは非常に低くなっていますが、複数アカウントでの参加にはシビル攻撃リスクを考慮する必要があります。













