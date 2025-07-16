Skate：マルチチェーンインターオペラビリティを革新するクロスチェーンインフラ









Skate （旧Range Protocol）は、ブロックチェーンインフラにおける画期的なイノベーションであり、複数の仮想マシン（VM）間でのシームレスな連携を可能にする、初のユニバーサルアプリケーションレイヤーとして位置付けられています。本プロジェクトは、現在のブロックチェーンエコシステムが抱える主要課題の一つ、異なるチェーン間での流動性の分断とユーザー体験のばらつきに正面から取り組んでいます。Ethereum Virtual Machine（EVM）、Solana Virtual Machine（SVM）、TON Virtual Machine（TVM）、Move VMといった主要な仮想マシンをつなぐオーケストレーションレイヤーを構築することで、Skateは分散型金融（DeFi）におけるユーザー体験と開発者のワークフローを根本から変革することを目指しています。









Skateの中核的な理念は、異なるブロックチェーンエコシステム間に存在する障壁を取り除くことです。さまざまな仮想マシン（VM）はそれぞれ独自の技術的優位性を持っていますが、アプリケーションの断片化と流動性の分断により、ユーザーと開発者の双方が大きな制約を受けています。Skateはこの課題に対し、単一のアプリケーション状態を維持したまま、数千のブロックチェーン上で動作可能な統一インフラレイヤーの構築を目指しています。これにより、「一度開発すれば、複数のチェーンへ展開可能」という理想的なマルチチェーン対応を実現します。









ユーザー体験の低下：SVM、TVM、Move VMなどの新興仮想マシンは、それぞれに独自の利点を備えていますが、クロスチェーン操作には複雑なブリッジ手順やマルチウォレットの設定、異なる技術アーキテクチャへの理解が求められるため、一般ユーザーにとって効率的な利用は困難です。





開発の複雑化：クロスチェーンアプリケーションを構築するには、異なる技術スタックやスマートコントラクト言語、クロスチェーン統合ロジックへの対応が求められます。これにより、開発サイクルの長期化、コストの増加、さらにはセキュリティリスクの高まりといった課題が生じます。





流動性の断片化：イーサリアムが最も深い流動性を有している一方で、他のブロックチェーンは、効率的なブリッジソリューションがない限り、この流動性へのアクセスや統合が困難です。結果として、ユーザー体験の低下やセキュリティの脆弱化が頻繁に発生しています。









Skateは、ユーザーがネイティブチェーン環境を離れることなく、複数の仮想マシン（VM）間でシームレスに接続できる革新的なオーケストレーションレイヤーを導入します。たとえば、TONネットワーク上のユーザーは、EVMやSolana、その他のチェーン上のアプリケーションと直接やり取りでき、各チェーンの独自の特性を維持しながら、クロスチェーン操作に伴う面倒な手間を大幅に軽減します。













さまざまな仮想マシンを接続する中央ハブとして機能するこのレイヤーは、クロスチェーン通信、トランザクションのルーティング、状態の同期といった複雑な処理を抽象化します。ユーザーは基盤となる技術インフラを意識したり操作したりすることなく、マルチチェーンアプリケーションにシームレスにアクセスできます。









EVM互換性：イーサリアムおよびそのレイヤー2ネットワークの完全なサポートを提供し、確立されたDeFiエコシステムとのシームレスな統合を実現します。

SVM統合：Solanaの高スループットと低いトランザクションコストを活用し、パフォーマンスを向上させます。

TVMアクセス：TONエコシステム内の広大なユーザーベースに接続します。

Move VMサポート：AptosやSuiなど、スマートコントラクトのセキュリティを重視するチェーンへの対応を拡大します。









自動マーケットメイカー（AMM）メカニズムとオンチェーン取引フレームワークを組み合わせることで、Skateは接続されたすべてのチェーンからアクセス可能な単一の流動性プールを確立します。これにより、ユーザーはチェーン間で資産を管理する手間がなくなり、開発者は深く統合された流動性にアクセスできるようになります。





Skateは、アプリケーションが接続されたすべてのチェーン間で統一された状態を維持できるようにすることで、従来の「チェーンごとに分断された状態」というモデルを再定義します。これにより、開発の複雑さが大幅に軽減され、状態の不一致に伴うセキュリティリスクも抑制されます。













エコシステムの中心的なハブであるSkateparkは、ユーザーにクロスVMアプリケーションを探索するための統一インターフェースを提供し、DEXやオンチェーンサービスとの新しい関わり方を提案します。主な機能は以下の通りです：





- 接続されたすべての仮想マシン上のアプリケーションへのアクセス

- ネイティブチェーン環境内でのクロスチェーンDeFiオペレーションの実行

- エコシステム活動への参加による報酬獲得

- 新興のマルチチェーンプロトコルやアプリケーションの発見









Olliesは、エコシステムのインセンティブメカニズムの核として、クロスVMアプリケーションに積極的に参加し、エコシステムの成長に貢献するユーザーに報酬を提供します。これにより、ポジティブなフィードバックループが生まれ、参加が増えるほど報酬も増加し、さらに多くのユーザーを惹きつけます。結果として、コミュニティのエンゲージメントとネットワーク効果の双方が強化されます。













SKATEはエコシステムのネイティブトークンとして機能し、ガバナンス、セキュリティ、経済的インセンティブの分野で複数の重要な役割を果たします：

ガバナンス：トークン保有者は、プロトコルのアップグレードやパラメーター変更などの重要な戦略的決定に対して投票できます。

ステーキングメカニズム：SKATEをステーキングすることでネットワークのセキュリティが強化され、ステーカーは報酬を獲得できます。

トランザクション手数料：プラットフォーム上のクロスチェーントランザクションの支払いに使用されます。

流動性インセンティブ：統合された流動性プールへの貢献者に対して報酬が配布されます。









シードラウンドの成功：HashKey Capital、Mirana Ventures、Spark Digital Capitalを含む機関投資家から$375万を調達し、資金面だけでなく戦略的な支援も確保しました。





ICO計画：Legion Launchpadを通じて$100万規模の初期トークン発行を実施する予定で、機関投資家の出資とコミュニティ参加のバランスを図ります。













クロスチェーン・イールドファーミング：ワンクリックでマルチチェーンの流動性マイニングに参加でき、手動でのクロスチェーンポジション管理が不要になります。

統一型レンディングプロトコル：複数チェーンの流動性を集約し、より良い金利や多様な担保オプションを提供します。

マルチチェーンDEXアグリゲーション：チェーン間で最も有利な価格と豊富な流動性プールへ、インテリジェントなルーティングを通じて取引を実行します。









クロスチェーンゲーム：Solanaの高いパフォーマンスをゲームプレイの実行に活用しつつ、イーサリアム上で資産の所有権を管理します。

統合NFTマーケットプレイス：複数チェーンにまたがるNFT資産を集約し、コレクションや取引の幅を広げます。

相互運用可能なゲーム資産：異なるブロックチェーン間でゲーム内アイテムやキャラクターをシームレスに移動できます。









サプライチェーン管理：複数のブロックチェーンにまたがるサプライチェーンの各段階を調整しつつ、一元的な可視化と管理を実現します。

クロスチェーンIDシステム：複数のブロックチェーンネットワークにまたがる統一デジタルIDを構築します。

エンタープライズDeFi：単一のインターフェースからマルチチェーン金融サービスにアクセスし、資本管理を効率化します。













従来のクロスチェーンブリッジ：資産の転送が必要で、処理が遅くコストもかかり、セキュリティリスクも伴います。一方、Skateはブリッジなしでネイティブなクロスチェーンインタラクションを可能にします。

マルチチェーンプロトコル：各チェーンごとに状態管理を行い、Skateはすべてのチェーン間で統一された状態を実現します。

レイヤー2ソリューション：インターオペラビリティに対応せず、単一チェーン内のパフォーマンス向上に重点を置いています。一方、Skateはレイヤー2とメインネットの両エコシステムを接続します。









ネイティブチェーン体験：ユーザーはネットワークを切り替えることなく、ホームチェーン環境内で直接操作できます。

統一された状態管理：接続されたすべてのチェーン間で一貫したアプリケーション状態を保証します。

包括的なVMサポート：主要な仮想マシン（EVM、SVM、TVM、Move VM）すべてに対応しています。

開発者向けアーキテクチャ：クロスチェーン開発プロセスを簡素化します。

機関投資家からの支援：主要なベンチャーキャピタルからの投資による強力な後押しで、業界内での信頼性を高めています。













新興の仮想マシン（VM）への対応を拡大

トランザクション速度、コスト効率、およびユーザー体験の最適化

クロスチェーンのセキュリティ監査と状態管理の強化

開発者ツールキット（SDKおよびAPIを含む）の改善









主要なDeFi、ゲーム、エンタープライズ向けブロックチェーンプロジェクトとの戦略的パートナーシップを確立

開発者向けのインセンティブプログラムと教育リソースを立ち上げ

ブロックチェーンの普及が進む地域での市場拡大









Skateは、革新的なユニバーサルアプリケーションレイヤーのアーキテクチャによって、ブロックチェーンエコシステムにおける断片化という根本的な課題に挑みます。ネイティブチェーンでの操作感、統一された状態管理、そして多様なVMへの対応を組み合わせることで、ユーザーと開発者にまったく新しいクロスチェーン体験のパラダイムを提供します。トケノミクスはエコシステムへの参加と密接に連動しており、機関投資家からの支援や明確なロードマップが、その持続的な成長を後押ししています。マルチチェーンエコシステムの統合が進むなか、Skateはクロスチェーンインフラの中核を担う存在として着実に前進しており、大規模なブロックチェーン採用への新たな扉を開こうとしています。





SKATEトークンは現在、MEXCに上場中です。購入をご希望の方は、以下の手順に従ってください： 。購入をご希望の方は、以下の手順に従ってください：





3) 注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。







