SparkプロトコルがSPKトークンをローンチし、DeFiインフラを再定義





















Skyエコシステム（旧MakerDAO）の旗艦プロジェクト「Star of the Sky」として位置づけられるSparkプロトコルは、分散型金融インフラに関するMakerDAOの野心的なビジョンを体現しています。開発は、MakerDAOが、DAIの安定性と流動性を活用し、複数のブロックチェーンネットワークに機能を拡大する、より複雑なレンディングプラットフォームの必要性を認識した2023年に開始されました。





2023年5月、SparkはDAI・イーサリアム（ETH）・ステーキングイーサリアム（stETH）・貯蓄用 DAI（sDAI）などの市場に焦点を当て、レンディングサービスを正式に開始しました。しかし、その野心は従来のレンディングだけにとどまりません。流動性の断片化、不安定な利回り、未活用のステーブルコイン資産など、業界が直面する中核的な課題に取り組む、包括的なDeFiインフラへと進化しています。









Sparkプロトコルは、DeFiエコシステムにおいて多面的な戦略的位置を確立しています。





Skyエコシステム（旧MakerDAO）のサブプロトコルとして、SparkはDeFiで最も成熟し、信頼性の高いプロトコルの1つであるSkyのサポートの恩恵を受け、$65億以上の準備資産を運用しています。この提携により、Sparkは大規模な流動性プールへのアクセスや、2014年から運用されているプロトコルの長年の信頼性など、独自のメリットを享受しています。





また、単なるレンディングプラットフォームとは異なり、Sparkは自らを「流動性インフラ」として位置付けており、他のDeFiプロトコルが構築される基盤となるための金融基盤レイヤーとしての役割を果たすことを目指しています。これは、従来の金融で信頼されている銀行間レンディング市場や中央銀行の金融ツールに類似しています。













Sparkプロトコルの技術設計は、包括的な金融エコシステムを形成する相互接続されたコンポーネントから構成されており、最先端のDeFiインフラの考え方を反映しています。





Spark Lend：ユーザーが資産を預けて収益を得たり、ローンの担保として使用したりできるコアレンディングプラットフォームで、DAI・USDS・ETH・wstETHなどのマルチチェーン資産に対応しています。





Spark Conduits：プロトコルやブロックチェーンネットワーク間でシームレスな資本フローを可能にする高度な流動性管理ツールで、自動マーケットメイカー（AMM）および流動性プロバイダーの両方の機能を備えています。





sDAI統合：貯蓄DAI (sDAI) と統合することで、ユーザーは利回りのあるステーブルコインへのエクスポージャーを獲得し、資産の安定性を維持しながら収益を得ることができます。





クロスチェーンインフラ：イーサリアムやGnosis Chainを含む6つの主要なブロックチェーンネットワークをサポートし、ユーザーは好きなブロックチェーンエコシステムでSparkサービスにアクセスすることができます。









D3Mの統合：MakerDAOの直接入金モジュール（D3M）を活用し、Sparkは需要と供給の動向に応じて金利を動的に調整。プロトコルの安定性を確保しながら競争力のあるレンディング金利を提供します。





自動リスク管理：高度なリスクアルゴリズムを利用して、市場の状況、担保の品質およびシステミックリスク要因に応じてレンディングパラメータを自動的に調整します。





利回り最適化アルゴリズム：資金を自動的に高利回りの機会に配分し、リスクをコントロールしながら預金者収益を最大化します。





ガバナンスの統合：Skyエコシステムのガバナンスフレームワークと緊密に統合されたガバナンスシステムにより、エコシステム全体での協調的な意思決定を可能にします。









セキュリティは Sparkプロトコルの中心的な焦点であり、DeFiで最も包括的なセキュリティシステムの1つを確立しています。





大規模なバグ報奨金プログラム：DeFiで最大のバグ報奨金プログラムを運営し、セキュリティ研究者やホワイトハットハッカーによる脆弱性の発見を奨励しています。





多層監査プロセス：トップクラスのブロックチェーンセキュリティ企業による定期的な監査を実施し、自動および手動両方によるスマートコントラクトのレビューを受けています。





リアルタイムモニタリング：高度なモニタリングシステムを導入し、プロトコルの健全性や異常な活動パターンを検出し、潜在的なセキュリティ脅威をリアルタイムで特定します。





緊急対応メカニズム：一時停止機能やガバナンスにより作動するサーキットブレーカーなど、堅牢な緊急時対応プロトコルを採用しています。













ローンチ以来、Sparkプロトコルは、目覚ましい成長を遂げ、複数の製品ラインで$79億超の預かり資産（TVL）を管理し、世界トップクラスのDeFiプロトコルに数えられるようになりました。特にステーブルコインのレンディング市場におけるその成長軌道は際立っており、既存の競合他社から大きな市場シェアを獲得しています。高いセキュリティ基準を維持しながら競争力のある利回りを提供できるSparkの能力は、個人ユーザーと機関投資家の双方を魅了しています。









流動性へのアクセス：Skyエコシステムとの接続により、Sparkは巨大な流動性プールを活用し、市場の変動の中でも競争力があり安定した金利を確保しています。





マルチチェーン展開：シングルチェーンプロトコルとは異なり、Sparkのマルチチェーン戦略は、ユーザーにさまざまなブロックチェーンエコシステムにアクセスする柔軟性を提供します。





機関投資家の支持：Skyエコシステムとの提携により、Sparkは新興DeFiプロトコルに欠けがちな信頼性と安定性を確保しています。





利回りの最適化機能：高度なアルゴリズムにより、Sparkはリスクを効果的に管理しながら、競争力のあるリターンを提供することができます。









規制環境：DeFi の規制環境は変化しており、課題と機会の両方が存在します。Sparkは、堅固なガバナンスと成熟した支援体制により、規制の要求への対応に適しています。





機関投資家の採用：DeFiに対する機関投資家の関心の高まりは、特にその強力なセキュリティフレームワークと運用上の成熟度を考えると、Sparkにとって大きなチャンスとなります。





クロスチェーンの拡大：新しいブロックチェーンネットワークとの統合により成長が見込まれる一方で、技術的な複雑さや攻撃面のリスクも増大します。













SPKは、Sparkプロトコルエコシステムのネイティブガバナンスおよびユーティリティトークンであり、2025/6/17にローンチされ、完全な分散化とコミュニティガバナンスに向けた重要な一歩を踏み出しました。その機能は、エコシステムの複数の側面に及びます。





ガバナンス権：SPK保有者は、パラメータの調整・新規市場への上場・戦略的決定など、プロトコルのガバナンスに関する提案について議決権を有します。





ステーキング報酬：トークン保有者は、SPKをステーキングして報酬を獲得しながら、Sparkエコシステムのセキュリティと安定性に貢献することができます。





プロトコル手数料の分配：SPK保有者は、レンディングやその他のエコシステムイベントから発生するプロトコル手数料の分配を受け取る権利を有します。





エコシステムへのアクセス：SPKトークンは、プロフェッショナルな取引ツールや優先カスタマーサポートなど、Sparkエコシステム内の高度な機能やサービスへのアクセス権を付与します。









SPKは、長期的な持続的成長とコミュニティの合意をサポートするように設計されたトケノミクス構造を採用しています。





総供給量





Sky Atlasの規定に基づき、SPKトークンの発行ルールは次のとおりです：

カテゴリー 割り当て比率 トークン数量 ベスティングスケジュール Sky Farming（ユーザー）

65% 6,500,000,000 SPK 10年間にわたりSkyから線形リリース。エコシステム開発へのコミュニティ参加に継続的にインセンティブ付与 — 57% エコシステム 23% 2,300,000,000 SPK

17%はTGE (トークン生成イベント) 時にリリース。残りの6%は、エコシステムの長期的な開発を確保するため、1年後から線形リリース — 5% チーム 12% 1,200,000,000 SPK 12ヶ月のロックアップ期間後に、25%がリリースされ、残りの75%はチームとプロジェクトの利害を一致させるため、3年間にわたって線形リリース。





SPK Sky Farmingは、以下の通り発行量が減少するモデルを採用しています：





年次 年間発行量 (百万トークン) 累計発行量 （百万トークン） 発行割合 1年目 1,625.00 1,625.00 25.00% 2年目 1,625.00 3,250.00 50.00% 3年目 812.5 4,062.50 62.50% 4年目 812.5 4,875.00 75.00% 5年目 406.25 5,281.25 81.25% 6年目 406.25 5,687.50 87.50% 7年目 203.13 5,890.63 90.63% 8年目 203.13 6,093.75 93.75% 9年目 203.13 6,296.88 96.88% 10年目 203.13 6,500.00 100.00%













利回り生成：ユーザーは、ステーブルコインやその他の資産を預け入れることで、従来の普通預金やほとんどのDeFi競合他社を上回る競争力のある利回りを獲得することができます。





レバレッジ取引：トレーダーは資産を借り入れてレバレッジポジションを構築することで、原資産へのエクスポージャーを維持しながら複雑な戦略を実行することができます。





流動性管理：機関投資家は、Sparkを流動性管理に活用し、必要なときに資金にアクセスしながら、遊休資産から収益を得ることができます。





クロスチェーンアービトラージ：マルチチェーン展開により、ユーザーは異なるブロックチェーンネットワーク間で裁定取引の機会を捉えることができます。









利回りの最適化：プロトコルは、リスクを管理しながら、高利回りのシナリオに資金を振り向けることで、ステーブルコイン預金者の利回りを自動的に最適化します。





流動性供給：他のDeFiプロトコルに流動性サポートを提供し、低コストの資金調達を効率的に利用できるようにします。





リスク管理：高度なリスク管理システムにより、市場の変動時にステーブルコイン市場の安定化に貢献します。









ファンド運用：企業やDAOはSparkをファンド管理に利用し、流動性を維持しながら準備資産から収益を得ることができます。





構造化商品：構造化金融商品としての利回り付きトークンやデリバティブの構築をサポートします。





コンプライアンスソリューション：堅牢なガバナンスおよび監査フレームワークにより、Sparkは厳格な規制要件を持つ機関にも適しています。













Sparkは、効率性と分散化を両立させた高度なガバナンスシステムを採用しています。





提案プロセス：コミュニティメンバーは、プロトコルの改善、パラメータの変更、戦略的決定に関する提案を提出することができます。

投票メカニズム：SPK保有者は、トークンの保有量とステーキング期間に基づく加重システムを通じて提案に投票します。

実施プロセス：承認された提案は、タイムロックメカニズムによって施行され、コミュニティによる再提案や介入ができます。

緊急対応：緊急のセキュリティや運用上の問題に対応するための迅速な対応メカニズムが含まれています。









開発者コミュニティ：Sparkインフラ上でアプリケーションや統合を構築する開発者ベースが拡大しています。

ユーザーコミュニティ：アクティブなユーザーがガバナンスに参加し、フィードバックを提供し、プロトコルの開発に貢献しています。

機関投資家：ガバナンスの意思決定に関与しながら、エコシステムに専門知識と資本をもたらしています。

学術機関との提携：Sparkは、学術機関と提携して研究開発プロジェクトを実施しています。









Sparkプロトコルは、最先端の技術と堅牢なガバナンス、そして活発なコミュニティ参加を組み合わせた、DeFiインフラの重要な進化形です。SPKトークンの上場は、完全な分散化とコミュニティの所有権実現に向けた重要な一歩となります。





その目覚ましい成長軌道、膨大な預かり資産、そして堅固な市場での地位は、今後の拡大可能性を示しています。しかし、他のDeFiプロトコルと同様、Sparkも市場の変動性、規制の不確実性、技術の複雑性などのリスクといったリスクは存在します。





SPKトークンの導入は、技術的なマイルストーンであるだけでなく、分散化とコミュニティの所有権という原則へのコミットメントでもあり、DeFi運動のコアスピリットと密接に連携しています。プロトコルの開発と拡大が進むにつれて、SPKトークンは、コミュニティの取り組みを調整し、プロトコルの長期的な持続可能性と成功を確保する上で、ますます重要な役割を果たすようになるでしょう。









現物または先物取引を選択します。 2）検索バーに「SPK」と入力し、SPKのまたはを選択します。

3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。







