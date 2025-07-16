ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る





















このプロジェクトのビジョンは明確かつ野心的です。世界でもっとも包括的なP2Pエコシステムとオンライン体験を構築することを目指し、それを支えるのが、世界で最も広く分配されている暗号資産「Pi」です。









このプロジェクトは、補完的な専門知識を持つ2人のスタンフォード大学のPhDが主導しています。





Dr. Nicolas Kokkalis（技術責任者）：スタンフォード大学で分散型アプリケーションに関する最初の講座（CS359B、2018 年）を担当したスタンフォード大学のPhD。分散システムと人間とコンピューターの相互作用の融合に焦点を当て、暗号資産を日常生活に導入することを目指しています。





Dr. Chengdiao Fan（商品責任者）：スタンフォード大学で人類学のPhDを取得し、ソーシャルコンピューティングを用いて人間の潜在能力を大規模に解き放つことを専門としています。彼女の研究は、人間とコンピュータの相互作用の最適化、およびネットワーク技術による社会生活と経済生活の未来像の構想に焦点を当てています。





現在、世界中に35人以上のフルタイムのコアチームが、分散化の共通目標に向けて積極的に活動しており、数千万人のユーザーからなる情熱的なコミュニティと共に開発を進めています。









Piネットワークは、コミュニティの著しい成長を達成し、数千万人のユーザーからなるグローバルネットワークを形成しています。この大規模なユーザーベースは、世界最大の暗号資産コミュニティのひとつとなり、暗号資産をより身近なものにするというプロジェクトの成功を実証しています。

















エネルギー効率：SCPベースのコンセンサスメカニズムは、エネルギー集約型のマイニングを必要とせず、環境にもやさしく、モバイルデバイスとの相性も良好。





スケーラビリティ：このプロトコルは、ネットワークのセキュリティと分散性を維持しながら、大量のトランザクションを処理可能。





民主的な参加：ユーザーは、専用のハードウェアやエネルギー集約型のコンピューティングを使用することなく、ネットワークのコンセンサスに参加することができます。









Piネットワークは、モバイルアクセスに焦点を当てた革新的なマイニングモデルを導入しています。ユーザーはスマートフォンを使って無料でマイニングを行うことができ、世界中の人々がより公平で分散化された暗号資産へのアクセスが可能になります。このモバイルファーストのアプローチは、通常、専用のハードウェアと高いエネルギー消費に依存する従来のマイニングを根本的に変革するものです。





モバイルマイニングは、ユーザーフレンドリーなアプリケーションを通じて実装されています。ユーザーは、定期的な交流やネットワークへの参加を通じてPiトークンを獲得することができます。このモデルには、次のような複数のメリットがあります：





技術的・経済的な障壁を低くし、暗号資産の普及を促進

多様でグローバルな人々へのトークン分配を実現

ネットワークエコシステム内での継続的なユーザーエンゲージメントを促進

分散型参加によるネットワークセキュリティの強化









Piネットワークのコアアルゴリズムは、数秒ごとに新しいトランザクションをブロックに記録するだけでなく、より複雑な計算を定期的に実行するように設計されています。これにより、Piネットワークはトランザクション処理以外のアプリケーションもサポートすることが可能になります。





スマートコントラクト：分散型アプリケーションと自動化されたプロトコルの実現

国境を越えた取引：グローバルな金融取引の促進

分散型アプリケーション（dApps）：包括的なブロックチェーンベースのエコシステムの構築

KYC認証：KYC認証プロセスをブロックチェーンのアーキテクチャに直接統合









Piネットワークは、ネットワークの安全性と正当性を確保するために、包括的なKYC認証システムを導入しています。このシステムは、実在の人間のみが参加できるようにし、ネットワーク連携の基盤を確立し、コミュニティがおよび分散型エコシステムの信頼性と現実的な有用性を支えています。主な目的は次のとおりです：





本人確認：参加者がボットや偽アカウントではなく、実在の人物であることを確認。





規制の遵守：国際的な金融規制およびマネーロンダリング防止（AML）基準に準拠。





ネットワークセキュリティ：悪意のある者がシステムを悪用することを防止。





公正な分配：KYC認証済ユーザーにトークンが公平に分配されることを保証。













最大供給量：Piトークン1,000億枚





分配構造：650億枚のトークン（65%）は、コミュニティマイニングおよび分配に割り当てられます。2025/5/21現在、流通量は72億枚です。





経済モデル：総供給量の65%は、マイニング報酬およびコミュニティへの分配のために留保されます。残りの35%は、コアチーム、アドバイザー、エコシステム開発に割り当てられており、コミュニティ主導の分配というプロジェクトの姿勢を反映しています。









Piネットワークの経済モデルは、投機的な取引ではなく、有用性による価値の創造を中心にしています。Piトークンに本質的な価値を持たせるため、現実世界のユースケースの確立を目指しています：





決済システム：Pi トークンは、Pi エコシステム内外の交換手段として機能。

dAppの実現：Pi ネットワーク上に構築された分散型アプリケーションを強化。

ガバナンスへの参加：コミュニティメンバーは、Pi トークンの保有を通じてネットワークのガバナンスに参加可能。

インセンティブメカニズム：エコシステムの成長と維持に貢献したユーザーに報酬付与。













Piネットワークチームは、2024年末に予定されていたオープンメインネットの上場を2025年第1四半期に延期すると発表しました。現在、このプロジェクトは、2025年のメインネットリリースまでにKYC認証の完了と分散型アプリケーションの拡大に注力しています。





メインネット開発は、Piネットワークにとって重要なマイルストーンです。これは、テストネット環境から完全に機能するブロックチェーンネットワークへの移行を意味し、以下の要素が含まれます：





技術インフラ：ネットワークの運用を全面的にサポートする、完全なブロックチェーンアーキテクチャの構築

KYC認証の完了：グローバルな大規模ユーザーベースにおける本人確認

アプリケーションエコシステム：Pi トークンに実用的な有用性をもたらす分散型アプリケーションの開発とリリース

規制の遵守：グローバルな金融規制への準拠の確保









公式発表によると、Pi基金は、「Pi Network Ventures」を立ち上げ、初期投資額として$1億（Pi トークンおよびUSDの混合）を用意しました。この取り組みは、Piエコシステムの構築やPiエコシステムに貢献するスタートアップ企業に資金を提供することを目的としています。主な重点分野は次のとおりです：





スタートアップへの投資

アプリケーション開発

インフラプロジェクト

ブロックチェーン技術の研究と革新













Piネットワークは、日常的な取引のための実用的な決済ソリューションとして位置付けられています。モバイルファーストの設計により、特に以下の用途に適しています：





P2P送金

加盟店や店舗での支払い

国際送金

マイクロペイメント（小額決済）









Piエコシステムは、レンディングおよび借入・分散型取引所・流動性プール・イールドファーミングなどの幅広いDeFiアプリケーションをサポートするように設計されています。





Piネットワークは、そのソーシャル基盤を活用し、ソーシャルコマース・コンテンツ作成報酬・ガバナンス参加・コミュニティ構築ツールなどのユニークなコミュニティ主導のアプリケーションを実現しています。









スケーラブルなアーキテクチャと低いトランザクションコストにより、Piネットワークはサプライチェーンマネジメント・デジタルアイデンティティ・スマートコントラクト・顧客ロイヤルティプログラムビジネスシーンなどにも対応可能です：













Piネットワークは、4つの主な利点により、競争の激しい暗号資産市場において差別化を図っています：





アクセス性：モバイルマイニングモデルにより、技術的な障壁を排除

コミュニティ規模：数千万人のユーザーを擁する、世界最大級の暗号資産コミュニティ

エネルギー効率：PoWに比べて、より環境に優しいSCPコンセンサスメカニズム

ソーシャル統合：ソーシャル基盤がコミュニティのつながりを強化









Piネットワークは、ビットコインやイーサリアムなどの従来の暗号資産、モバイルファーストのブロックチェーンプロジェクト、ソーシャル主導の暗号資産、決済特化型のトークンなど、競争の激しい環境の中で事業を展開しています。









中央集権化に関する懸念：2025年1月、CNNの報道により、すべてのメインネットノードがPiチームにより中央管理されていることが指摘され、分散化の理念への疑問が浮上

価値の不確実性：短期的には、Pi が$100に達する可能性は低く、成熟した取引市場の欠如により価格変動性が高まる

正当性に関する議論：Pi がマイニングを本当に民主化しているのか、それとも単にユーザーの信頼を利用してシステムを構築しているだけなのか、疑問視する声も













主な分野としては、スケーラビリティの向上、スマートコントラクト機能の拡張、クロスチェーンの相互運用性の強化、セキュリティの強化などが挙げられます。









グローバルな規制の遵守、KYC認証手続きの最適化、マネーロンダリング対策の強化、ユーザー保護メカニズムの改善に向けた取り組みが継続されています。









成長の機会としては、パートナーシップの構築、教育活動の立ち上げ、金融包摂の推進、イノベーションハブの設立などが挙げられます。









Piネットワークは、暗号資産をよりアクセスしやすくし、より包括的なブロックチェーンエコシステムを構築することを目的とした大胆な実験です。革新的なモバイルマイニングモデル、低エネルギーのコンセンサスメカニズム、大規模なコミュニティベースにより、このプロジェクトは驚異的なスケールと関心を獲得しています。





その長期的な成功は、モバイルマイニングの実験から、現実世界で実用的な、完全に機能するブロックチェーンエコシステムへと移行できるかどうかによって決まるでしょう。今後のメインネットのローンチ、エコシステムの継続的な開発、コンプライアンスへの取り組みが、その実現可能性を決定する鍵となるでしょう。





依然として課題や議論は存在するものの、Piネットワークは暗号資産のアクセシビリティとコミュニティ構築において独自の道を開き、ブロックチェーン分野において前例のない規模で影響を与えてきました。プロジェクトが実験段階から本格運用に移行するにつれて、暗号資産とブロックチェーンの分配構造に与える影響はより明確になっていくでしょう。最終的な結果はどうあれ、このプロジェクトはブロックチェーン技術とトークン分配モデルの革新に対する価値ある探求をもたらしたのです。









