LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。









Labubu は、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブラインドボックスの仕掛けやトレンド文化に乗る形でLabubuは爆発的に人気となり、若年層の間で“ソーシャル通貨”として求められる存在になりました。





Labubuは単なるトレンド玩具IP以上の存在です。感情的なつながりと共鳴を象徴しています。とがった耳、大きく開かれた口、鋭い牙という対照的な造形がZ世代に強く刺さりました。Xiaohongshu（小紅書／RED）、Douyin（抖音／TikTok）やInstagramなどのSNSでは、Labubuの存在は話題性と拡散力を象徴する存在となり、どこでも見かける存在になっています。













LabubuのWeb3への進出は、ソラナチェーン上のコミュニティ主導ミームプロジェクトとして始まりました。元々はLabubu要素を使ったミーム画像から着想を得ただけで、公式IPを謳うものではありませんでした。しかし、エモーショナルなビジュアルとコミュニティ運営の巧みさによって、LABUBUトークンは短期間で多くのホルダーを獲得しました。













LABUBUの人気は、物理的なトレンド玩具の市場をはるかに超え、暗号資産市場にも成功裏に展開されています。





最近では、新製品シリーズの発表をきっかけに、ミームコイン「LABUBU」が人気を再燃させ、市場の注目を再び集めました。影響力のある複数のKOL、たとえば著名なAnsem氏などがLabubuの画像を共有し、コミュニティに強い共鳴を呼び起こしました。





GMGNのデータによると、LABUBUの時価総額は$数十万から$1800万に膨れ上がり、数十倍の成長を遂げました。ピーク時には24時間の取引量が$950万を超え、ソラナチェーン上でも最大級のミームプロジェクトに躍り出ています。同時にTelegramコミュニティは数万人規模に急成長し、X（旧Twitter）での話題性やGoogle検索数も爆発的に上昇しています。









特筆すべきは、そのイメージやIPが準公式的な雰囲気を持っていたことで、一部のユーザーはこれがPop Mart公式によるWeb3プロジェクトだと誤認し、注目がさらに高まった点です。過熱感はやや収束しているものの、LABUBUの人気は他のミームプロジェクトと比べてもはるかに文化的に定着していると言えます。









LABUBUの未来には大きな市場の関心が寄せられています。一方で、トレンド玩具市場における爆発的人気は否定できません。世界中の若者のソーシャルシーンにおいて、共通アイコンとなり、Pop Martのビジネスモデルにフライホイール効果を生み出しています。Monstersシリーズは売上を牽引し、ソフトビニールぬいぐるみ製品は年間ベストセラーとなっています。





他方で、LABUBUは市場バブルや過熱リスクという課題にも直面しています。過去に世界で話題になったNFTと同様に、希少性の演出とFOMO（取り残されることへの恐怖）によって投機的な盛り上がりを巻き起こしています。しかし、歴史は我々に教えます。こうした激しい熱狂の後、多くの商品は沈静化し、バブルの崩壊とともに落ちることがあると。





市場の見方は分かれています。一部はNFTのような変動を経験すると予想し、他方ではLABUBUの文化的魅力とエンドツーエンドの商業戦略により、トレンド玩具と暗号資産の両市場で強い勢いを保つと論じています。いずれにせよ、LABUBUのグローバルな台頭は、新世代の文化経済を観察する上での優れたケーススタディです。





Labubuは間違いなく、文化的共鳴から生まれた暗号資産界の新潮流です。トップクラスのトレンド玩具からミームトークンとしてのムーブメントと進化し、アート、ファッション、ソーシャル、そしてWeb3の世界を見事につなぎ合わせています。LABUBUトークンの成功は偶然ではなく、現実世界で影響力を持つビジュアルIPを、暗号資産空間において感情のエンジンや価値の容れ物として、暗号資産空間で新たな意味を持たせています。将来的にLabubuは、もはや単なる玩具やミームではなく、次世代の「デジタル・アイデンティティ」の一部となり、私たちを新たなデジタル時代へ導く存在となるかもしれません。















