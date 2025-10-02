MEXC先物高度取引戦略：利確で利益を確定させよう





先物取引において、ポジションをタイミングよくオープンすることは戦いの半分にすぎません。取引の成功を左右する鍵は、効果的に決済すること、つまり、未実現利益を確定利益として実際の収益に変えることです。多くの熱心すぎるトレーダーは最適な利確ポイントを逃し、利益を削られたり、せっかくの利益が損失に変わってしまうことさえあります。こうした弱点を克服し、厳格な取引規律を維持できるよう、MEXCは多彩で強力な利確ツールを提供しています。本記事では、これらのツールとその戦略、そして活用方法を包括的に解説し、MEXCで正確に利確を行い、あらゆるチャンスを最大限活かせるようサポートします。









先物取引における利確（TP）とは、先物ポジションに目標価格を設定することを指します。市場価格がその目標に到達または超えた際に自動的に決済され、利益が確定します。投資家は期待収益に達した時点で積極的に取引を終了でき、利益の取りこぼしを避け、収益を守ることができます。

















一定の金額を利確ポイントとして設定します。取引が期待利益に達すると自動的に決済され、累積した利益を保護できます。









利確割合を設定します。取引が設定した割合の利益を達成するとポジションが決済され、利益が確定します。









移動平均線、RSI（相対力指数）、MACD（移動平均収束拡散法）などのテクニカル指標を用いて、最適な利確ポイントを判断します。









利確ポイントを複数段階に分け、段階的に目標を引き上げていきます。これにより、市場のトレンドが有利に継続する際に収益を最大化できます。













市場の最良気配値（BBO）価格に基づき注文を実行し、その基準から最小価格単位×30以内を優先的に約定。未約定分は自動的に直近約定価格での指値注文に変換されます。









価格（成行または直近価格）と数量（25%、50%、75%、100%）を設定します。









すべての指値注文をキャンセルし、すべてのポジションを成行で決済します。（市場状況によっては100%執行が保証されない場合があります。）





ヒント：ロングを決済/ショートを決済で成行を使うことで、積極的な利確も可能です。









ロングを決済/ショートを決済の指値注文は、直近価格またはそれ以上有利な価格（利益が出る価格）でのみ約定します。





以下の図のように、指値注文を出すと注文タイプは「指値注文」と表示され、直近価格またはそれ以上に有利な価格でのみトリガーします。

















トリガー価格、価格、数量（割合可変）を正確に設定できます。





ロングを決済/ショートを決済の指値注文は、利益が出る価格だけでなく、不利な価格（損失）でもトリガー可能です。





以下の図のように、BTCUSDTのロングポジションをオープンする際にトリガー注文を使えば、両方向に決済注文を設定できます。そのため、平均約定価格がオープン価格より低くなった場合でも、事前に設定した損切り注文がトリガーして執行されます。













あや戻しの幅（割合または価格距離）と数量（割合可変）を設定できます。





ロングを決済/ショートを決済のトレーリング逆指値注文は、直近価格より不利な価格（損失が出ている状態）でのみ執行されます。





したがって、ポジションをオープンした後にトレーリング逆指値注文を決済目的で利用しても、利確を行うことはできません。





以下の図のように、BTCUSDTのロングポジションをオープン際にトレーリング逆指値注文を利用すると、直近価格からおおよそ5%不利な価格でポジションが決済される結果となります。













指値注文と同様に、ロングを決済/ショートを決済のPOST ONLYは、直近価格またはそれ以上に有利な価格（利益が出る価格）でのみ執行されます。





以下の図のように、POST ONLYの注文を出すと「指値注文」として分類され、直近価格またはそれ以上に有利な価格でのみトリガーします。

























保有中の利益は未実現であり、市場変動によって常に変動します。ポジションを決済して初めてアカウント残高に反映され、確定利益となります。利確はそのプロセスを確実に実行する仕組みです。





取引において最大の敵はしばしば「欲」と「恐怖」です。明確な利確計画を持つことで、市場の高揚期にも冷静さを保ち、「もう少し」と欲張って最適な出口を逃すことを防ぎます。規律ある取引システムを構築し、長期的かつ安定した収益性を実現する基盤となります。









先物取引における利確機能は、効果的なリスク管理を可能にし、資金を守り、市場変動の中で利益を捉えるために欠かせません。明確な利確目標を設定することで、投資家は取引をコントロールし、タイムリーな判断を下しやすくなり、成功の可能性を高めることができます。















