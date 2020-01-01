mexc
市場現物取引
HOT
先物取引先物 M-Day
Mobile
スキャンしてダウンロードし、MEXCアプリでシームレスな取引体験を
ダウンロードできませんか？
Windowsクライアントもっと見る

SATS

SATS/USDT
----
--
24時間の最高値
0.0000000000
24時間の最安値
0.0000000000
24時間の取引高 (SATS)
0.00
24時間の数量 (USDT)
0.00
カウントダウン
00:00:00:00
24時間の最高値
0.0000000000
24時間の最安値
0.0000000000
24時間の取引高 (SATS)
0.00
24時間の数量 (USDT)
0.00
カウントダウン
00:00:00:00
チャート
トークン情報
Loading..
スタンダード
TradingView
デプス
SATS
概要
トークン名
SATS
発行日
--
発行価額
--
最大供給量
2,100,000,000,000,000
関連リンク
注文板
0.0000000001

価格(
USDT
)

(
SATS
)

(
USDT
)

0.0000000000$0.00
全取引履歴
数量(SATS)
価格(USDT)
数量(SATS)
時間
現物取引
5X-X 先物取引
現物取引
5X-X 先物取引
メイカー 0.00% / テイカー 0.00%
HOT
SATSを購入
SATSを売却
指値注文
成行注文
振替
OTC取引
USD
利用可能残高-- USDT
価格USDT
数量SATS
合計USDT
利用可能残高-- SATS
価格USDT
数量SATS
合計USDT
現在の注文 (0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
現在の注文 (0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
取引ペア
日時
タイプ
方向
価格
注文数量
注文金額
約定済み
トリガー価格
すべてキャンセル
network_iconネットワークが不安定
切り替え
API関連ドキュメント
API関連ドキュメント
ソーシャルメディア
リクエストを送信
リクエストを送信
オンラインカスタマーサービス
オンラインカスタマーサービス
Loading...