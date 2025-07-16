1. MX トークンとは？ MXはMEXCが発行するネイティブユーティリティトークンで、MEXCのエコシステムを支えています。MEXCプラットフォームは、暗号資産愛好家に安全で便利な取引環境を提供しています。さらに、MX トークンを保有するユーザー様は多くの特典を享受することができます。 2. トークンを保有する利点 2.1. 限定無料エアドロップ MX トークンの保有者は、毎月開催される限定のエ1. MX トークンとは？ MXはMEXCが発行するネイティブユーティリティトークンで、MEXCのエコシステムを支えています。MEXCプラットフォームは、暗号資産愛好家に安全で便利な取引環境を提供しています。さらに、MX トークンを保有するユーザー様は多くの特典を享受することができます。 2. トークンを保有する利点 2.1. 限定無料エアドロップ MX トークンの保有者は、毎月開催される限定のエ
学ぶ/MXゾーン/人気トピック分析/MX トークンの魅力とは

MX トークンの魅力とは

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#現物#MX#初心者
MX Token
MX$2.6464+0.45%
MemeCore
M$2.07197-1.80%

1. MX トークンとは？


MXはMEXCが発行するネイティブユーティリティトークンで、MEXCのエコシステムを支えています。MEXCプラットフォームは、暗号資産愛好家に安全で便利な取引環境を提供しています。さらに、MX トークンを保有するユーザー様は多くの特典を享受することができます。

2. トークンを保有する利点


2.1. 限定無料エアドロップ


MX トークンの保有者は、毎月開催される限定のエアドロップイベントに参加することができます。報酬を受け取るには、MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ホームページのナビゲーションメニュー内の [イベント] セクションから [Kickstarter] を選択してください。


Kickstarterに参加すると、ユーザー様は新トークンのエアドロップ報酬を無料で受け取ることができます。参加に使用したMXトークンはロックされず、要件を満たしたすべてのKickstarterイベントに同時に参加可能です。

Kickstarterイベントには参加要件があり、一定量のMXトークンを保有している必要があります。イベント期間中、より多くの有効ユーザーを招待するほど、対応する投票係数が高くなり、その結果、より多くの報酬を受け取ることができます。

Kickstarterイベントの詳細な参加要件については、以下の記事をご参照ください：Kickstarterに参加する方法は？

2.2. 特別手数料割引


MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.04%です。

ユーザー様は、MX控除を使用して、現物取引とUSDT-M先物取引の手数料を20%オフにすることもできます。500 MX以上を1日以上保有すると、現物および先物手数料率が50%オフとなります。


注意：国や地域によって手数料率が異なる場合があります。詳細は、手数料率ページに表示されているレートをご参照ください。

2.3. 特別招待報酬


MEXCプラットフォームは招待キャッシュバックシステムを提供しています。友達をMEXCでの取引に招待することで、ユーザー様は取引高に基づいて計算されるキャッシュバックを獲得できます。このキャッシュバックは一度限りではなく、招待した友達が取引を行うたびに、招待者はその取引手数料に基づいて継続的に付与されます。


MEXCプラットフォームのトップページの右上に移動し、[友達招待] を選択してください。その後、招待ページで [友達を招待する] をクリックします。招待コードまたは招待リンクをコピーして友達に送信し、MEXCでの取引に招待しましょう。

招待キャッシュバックの詳細については、こちらの記事をご参照ください：MEXCに友達を招待する


3. MX トークンの長期保有による報酬


3.1 エアドロップ報酬


MEXCの内部データの分析によると、2023年1月から11月まで合計1,113回のエアドロップイベントが実施され、月平均111.3回のイベントが実施されました。総賞金プールは約1億3,000万米ドルに達し、月平均の総賞金プールは1,100万米ドルを超えました。

11月24日から30日の間に参加条件を満たした場合、28回以上のKickstarterとLaunchpaoolのイベントに参加することができ、68％以上の年間収益率を実現したことになります。

3.2 招待報酬


ユーザー様がMEXCプラットフォームに友達を招待して新規登録すると、友達が取引を完了するたびに、取引手数料の一定割合がキャッシュバックとして付与されます。標準ユーザー様に適用される現物および先物取引のキャッシュバック率は40%です。招待者がより高いキャッシュバックを獲得したい場合は、MEXCアフィリエイトに申し込むことができます。要件を満たす友達を招待した場合、招待者は最大60 USDTの先物ボーナスを受け取ることができ、有効な招待ごとに招待された友達も20 USDTの先物ボーナス報酬を受け取ることができます。

現物のキャッシュバック報酬は翌日の1:00（日本時間）頃、先物のキャッシュバック報酬は翌日10:00（日本時間）頃以降に配布いたします。実際の配布日時は、多少遅れる場合があります。翌日の実際の配布日時を基準とします。キャッシュバック報酬はMEXCの現物取引アカウントに入金されます。キャッシュバック履歴はMEXCの招待ページでご確認ください。

3.3 トークンの評価報酬


トークンの最も直接的な価値は、トークン自体の価格の変動からもたらされます。MXもその例外ではありません。2023年第1四半期、MXは最大の上昇率を記録し、上昇率330%に達しました。現在、MXの価格は2023年の間で既に265％以上上昇しています。MXを長期保有することで、その価格上昇から利益を得ることができます。あなたの保有量が多ければ多いほど、参加コストが下がり、高いリターンにつながります。

さらに、MX トークンは定期的なバーンメカニズムを通じてその価値を安定させています。MXの供給量は、MEXCによる定期的なトークンのバーンによってコントロールされています。トークンがバーンされると、循環供給量が減少し、希少性が高まります。希少性が高まると価格が上昇する傾向にあるため、バーンメカニズムのない暗号資産と比較すると、MXは比較的価値が下がりにくいと言えます。

MEXCプラットフォームは利益の40％をMX トークンの買い戻しとバーンに充てています。2023年の最初の第3四半期で、MEXCプラットフォームは累計約532万枚のMX トークンをバーンしました。目標は、MX トークンの循環供給量を1億枚以下に維持することです。トップページのトップナビゲーションバーで[現物取引]をクリックし、[MXゾーン]を選択します。次にMXゾーンページで[バーンの履歴を見る]をクリックすることで、データインサイトを確認することができます。


MXを保有することは、投資形態としてだけでなく、財務管理のツールとしても機能します。MX トークンは現在、MEXCプラットフォーム以外にもHuobiやBybitなどの主要な中央集権型取引所で取り扱われています。MX トークンの市場流動性を高め、潜在的な保有者層を拡大しています。このように市場価値が認められることで、MX トークンの価格は長期的に上昇すると予想されます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

MXゾーン12月イベントレポート

MXゾーン12月イベントレポート

2024年、MEXCプラットフォームは年間を通じて合計2,022回の新規トークンエアドロップイベントを開催し、総額$1億2,700万USDT以上の報酬が配布されました。月平均1,062万USDT、年間収益率は71%に達しました！MX*URLS-MX_USDT*トークンを保有して、プラットフォームのメリットをご享受ください。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照く

MXゾーン1月イベントレポート

MXゾーン1月イベントレポート

1月にビットコインの価格が回復し、市場全体が温まる中で、MXトークンの価格は$3.98の最高値に達しました。同時に、MEXC公式チームは2024年第4四半期のMX買戻し&#xff06;バーンを発表し、MXトークンの循環供給量を1億枚に維持すると公表しました。詳細については、関連するお知らせをお読みください。MXトークンを保有して、プラットフォームのメリットを享受してください。MXを保有するメリット

11月 MXゾーン イベントレポート

11月 MXゾーン イベントレポート

ビットコイン価格の持続的上昇は、直近の市場の急騰を牽引し、暗号資産市場を熱狂させています。MX Tokenもこの急騰の中で3ドルに達し、先月から上昇を続けています。今月のMX Tokenの価格は、2.8ドルから3ドルの間で変動しています。MX Tokenを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることがで

MXゾーン 9月 イベント実績

MXゾーン 9月 イベント実績

1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得