MX トークンの魅力とは









MXはMEXCが発行するネイティブユーティリティトークンで、MEXCのエコシステムを支えています。MEXCプラットフォームは、暗号資産愛好家に安全で便利な取引環境を提供しています。さらに、MX トークンを保有するユーザー様は多くの特典を享受することができます。













MX トークンの保有者は、毎月開催される限定のエアドロップイベントに参加することができます。報酬を受け取るには、MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ホームページのナビゲーションメニュー内の [イベント] セクションから [Kickstarter] を選択してください。









Kickstarterに参加すると、ユーザー様は新トークンのエアドロップ報酬を無料で受け取ることができます。参加に使用したMXトークンはロックされず、要件を満たしたすべてのKickstarterイベントに同時に参加可能です。





Kickstarterイベントには参加要件があり、一定量のMXトークンを保有している必要があります。イベント期間中、より多くの有効ユーザーを招待するほど、対応する投票係数が高くなり、その結果、より多くの報酬を受け取ることができます。













MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.04%です。





ユーザー様は、MX控除を使用して、現物取引とUSDT-M先物取引の手数料を20%オフにすることもできます。500 MX以上を1日以上保有すると、現物および先物手数料率が50%オフとなります。













MEXCプラットフォームは招待キャッシュバックシステムを提供しています。友達をMEXCでの取引に招待することで、ユーザー様は取引高に基づいて計算されるキャッシュバックを獲得できます。このキャッシュバックは一度限りではなく、招待した友達が取引を行うたびに、招待者はその取引手数料に基づいて継続的に付与されます。









MEXCプラットフォームのトップページの右上に移動し、[友達招待] を選択してください。その後、招待ページで [友達を招待する] をクリックします。招待コードまたは招待リンクをコピーして友達に送信し、MEXCでの取引に招待しましょう。





















MEXCの内部データの分析によると、2023年1月から11月まで合計1,113回のエアドロップイベントが実施され、月平均111.3回のイベントが実施されました。総賞金プールは約1億3,000万米ドルに達し、月平均の総賞金プールは1,100万米ドルを超えました。





11月24日から30日の間に参加条件を満たした場合、28回以上のKickstarterとLaunchpaoolのイベントに参加することができ、68％以上の年間収益率を実現したことになります。









ユーザー様がMEXCプラットフォームに友達を招待して新規登録すると、友達が取引を完了するたびに、取引手数料の一定割合がキャッシュバックとして付与されます。標準ユーザー様に適用される現物および先物取引のキャッシュバック率は40%です。招待者がより高いキャッシュバックを獲得したい場合は、MEXCアフィリエイトに申し込むことができます。要件を満たす友達を招待した場合、招待者は最大60 USDTの先物ボーナスを受け取ることができ、有効な招待ごとに招待された友達も20 USDTの先物ボーナス報酬を受け取ることができます。





現物のキャッシュバック報酬は翌日の1:00（日本時間）頃、先物のキャッシュバック報酬は翌日10:00（日本時間）頃以降に配布いたします。実際の配布日時は、多少遅れる場合があります。翌日の実際の配布日時を基準とします。キャッシュバック報酬はMEXCの現物取引アカウントに入金されます。キャッシュバック履歴はMEXCの招待ページでご確認ください。









トークンの最も直接的な価値は、トークン自体の価格の変動からもたらされます。MXもその例外ではありません。2023年第1四半期、MXは最大の上昇率を記録し、上昇率330%に達しました。現在、MXの価格は2023年の間で既に265％以上上昇しています。MXを長期保有することで、その価格上昇から利益を得ることができます。あなたの保有量が多ければ多いほど、参加コストが下がり、高いリターンにつながります。





さらに、MX トークンは定期的なバーンメカニズムを通じてその価値を安定させています。MXの供給量は、MEXCによる定期的なトークンのバーンによってコントロールされています。トークンがバーンされると、循環供給量が減少し、希少性が高まります。希少性が高まると価格が上昇する傾向にあるため、バーンメカニズムのない暗号資産と比較すると、MXは比較的価値が下がりにくいと言えます。





MEXCプラットフォームは利益の40％をMX トークンの買い戻しとバーンに充てています。2023年の最初の第3四半期で、MEXCプラットフォームは累計約532万枚のMX トークンをバーンしました。目標は、MX トークンの循環供給量を1億枚以下に維持することです。トップページのトップナビゲーションバーで[現物取引]をクリックし、[MXゾーン]を選択します。次にMXゾーンページで[バーンの履歴を見る]をクリックすることで、データインサイトを確認することができます。









MXを保有することは、投資形態としてだけでなく、財務管理のツールとしても機能します。MX トークンは現在、MEXCプラットフォーム以外にもHuobiやBybitなどの主要な中央集権型取引所で取り扱われています。MX トークンの市場流動性を高め、潜在的な保有者層を拡大しています。このように市場価値が認められることで、MX トークンの価格は長期的に上昇すると予想されます。



