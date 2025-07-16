1. MXトークンを保有するメリットとは MXトークンはMEXCが発行したネイティブユーティリティトークンです。MXトークンを保有することで、ユーザー様はLaunchpoolやKickstarterなどのプラットフォームイベントに参加したり、プロジェクトトークンのエアドロップやその他の報酬を受け取ることができます。さらに、MXは手数料の控除にも使用でき、取引手数料が20%オフとなります。現物取引ア1. MXトークンを保有するメリットとは MXトークンはMEXCが発行したネイティブユーティリティトークンです。MXトークンを保有することで、ユーザー様はLaunchpoolやKickstarterなどのプラットフォームイベントに参加したり、プロジェクトトークンのエアドロップやその他の報酬を受け取ることができます。さらに、MXは手数料の控除にも使用でき、取引手数料が20%オフとなります。現物取引ア
1分でMXを購入する

2025/7/16
0m
1. MXトークンを保有するメリットとは


MXトークンはMEXCが発行したネイティブユーティリティトークンです。MXトークンを保有することで、ユーザー様はLaunchpoolやKickstarterなどのプラットフォームイベントに参加したり、プロジェクトトークンのエアドロップやその他の報酬を受け取ることができます。さらに、MXは手数料の控除にも使用でき、取引手数料が20%オフとなります。現物取引アカウントに24時間連続で500 MX以上を保有すると、現物取引と先物取引の手数料が50%オフとなります。

2. MXトークンの購入方法は？


MXトークンを購入するには、個人の現物アカウントにUSDT、USDC、BTC、またはETHを保有している必要があります。これらは現在、MEXCプラットフォームで利用可能なMXトークンとの取引ペアを組む唯一の4つのトークンです。

これらのトークンを保有していない場合は、法定通貨でUSDTを購入するか、他の取引所からMEXCプラットフォームに入金することができます。

2.1 ウェブサイト


MEXCの公式ウェブサイトにログインし、ページ上部の[現物]にカーソルを合わせて[現物取引]を選択します。右側の検索バーに「MX」と入力し、MX/USDTの取引ペアを見つけます。


Kラインチャートの下にある欄に、購入したい数量と価格を入力します。[MXを購入]をクリックして購入を完了し、注文が約定するのを待ちます。


2.2 アプリ


MEXCアプリのホームページで、下部の[市場]をタップし、[現物取引]を選択します。[MX/USDT]（検索バーで検索することもできます）をタップして、MX/USDTのKラインチャートページに入ります。次に、[購入]をタップします。

購入したい数量と価格を入力します。[買い MX]をタップして取引を完了し、注文が約定するのを待ちます。


3. MXを保有してプラットフォームイベントに参加するには


MXトークンを保有することで、ユーザー様はLaunchpoolやKickstarterなどのプラットフォームイベントに無料で参加することができます。Launchpoolは、ユーザー様が指定のトークンをステーキングし、人気トークンや新規上場トークンのエアドロップを獲得できるイベントです。KickstarterはMEXCが開催している上場前イベントで、ユーザー様はMXを投票して参加でき、無料でプロジェクトのエアドロップを獲得することができます。ここではKickstarterを例に説明します。

MEXCウェブサイトのホームページで、[イベント]-[Kickstarter]をクリックします。


イベントページで[クイック投票]をクリックすると、すべての進行中のKickstarterイベントに参加することができます。参加が成功したら、報酬が配布されるのを待つだけです。


一般的に、Kickstarterイベントに参加するには、24時間連続で5 MX以上を保有している必要があります。イベントに参加している間、MXトークンはロックされず、自由に取引することができます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


