1分でMXを購入する









MXトークンはMEXCが発行したネイティブユーティリティトークンです。MXトークンを保有することで、ユーザー様はLaunchpoolやKickstarterなどのプラットフォームイベントに参加したり、プロジェクトトークンのエアドロップやその他の報酬を受け取ることができます。さらに、MXは手数料の控除にも使用でき、取引手数料が20%オフとなります。現物取引アカウントに24時間連続で500 MX以上を保有すると、現物取引と先物取引の手数料が50%オフとなります。









MXトークンを購入するには、個人の現物アカウントにUSDT、USDC、BTC、またはETHを保有している必要があります。これらは現在、MEXCプラットフォームで利用可能なMXトークンとの取引ペアを組む唯一の4つのトークンです。





これらのトークンを保有していない場合は、法定通貨でUSDTを購入するか、他の取引所からMEXCプラットフォームに入金することができます。









MEXCの公式ウェブサイトにログインし、ページ上部の[現物]にカーソルを合わせて[現物取引]を選択します。右側の検索バーに「MX」と入力し、MX/USDTの取引ペアを見つけます。









Kラインチャートの下にある欄に、購入したい数量と価格を入力します。[MXを購入]をクリックして購入を完了し、注文が約定するのを待ちます。













MEXCアプリのホームページで、下部の[市場]をタップし、[現物取引]を選択します。[MX/USDT]（検索バーで検索することもできます）をタップして、MX/USDTのKラインチャートページに入ります。次に、[購入]をタップします。





購入したい数量と価格を入力します。[買い MX]をタップして取引を完了し、注文が約定するのを待ちます。

















MEXCウェブサイトのホームページで、[イベント]-[Kickstarter]をクリックします。









イベントページで[クイック投票]をクリックすると、すべての進行中のKickstarterイベントに参加することができます。参加が成功したら、報酬が配布されるのを待つだけです。









一般的に、Kickstarterイベントに参加するには、24時間連続で5 MX以上を保有している必要があります。イベントに参加している間、MXトークンはロックされず、自由に取引することができます。



