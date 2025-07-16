11月 MXゾーン イベントレポート

ビットコイン価格の持続的上昇は、直近の市場の急騰を牽引し、暗号資産市場を熱狂させています。MX Tokenもこの急騰の中で3ドルに達し、先月から上昇を続けています。今月のMX Tokenの価格は、2.8ドルから3ドルの間で変動しています。 MX Tokenを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることがビットコイン価格の持続的上昇は、直近の市場の急騰を牽引し、暗号資産市場を熱狂させています。MX Tokenもこの急騰の中で3ドルに達し、先月から上昇を続けています。今月のMX Tokenの価格は、2.8ドルから3ドルの間で変動しています。 MX Tokenを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることが
ビットコイン価格の持続的上昇は、直近の市場の急騰を牽引し、暗号資産市場を熱狂させています。MX Tokenもこの急騰の中で3ドルに達し、先月から上昇を続けています。今月のMX Tokenの価格は、2.8ドルから3ドルの間で変動しています。

MX Tokenを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有する利点についての詳細は、こちらの記事をご参照ください：MX保有の3大メリット

1. MXゾーン 11月 イベント実績


11月にMEXCは7回のLaunchpoolイベントと135回のKickstarterイベントを含む合計142回のエアドロップを実施しました。このエアドロップイベントにより、1,054万米ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大68％に達しました。

MEXCが収集した統計によると、全136回のエアドロップ報酬のうち、PROPSトークンの価格上昇率は最高で1587.93%に達し、今月最も高い上昇率を記録したトークンとなりました。PMPYトークンは719.1%の価格上昇率で続き、上昇率で2位となりました。上昇率ランキング上位10位以上のトークンの上昇率はすべて100%を超えており、上位6位以上のトークンについては上昇率が300%を超えています。

2023年11月 優良暗号資産 トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (11/30現在)
PROPS
2023/11/10
1587.93%
PMPY
2023/11/9
719.1%
XNA
2023/11/24
399%
RBX
2023/11/23
330.37%
RPK
2023/11/14
323.4%
UPC
2023/11/29
316.56%
LAVA
2023/11/17
267.15%
MBLK
2023/11/23
217.75%
DAMEX
2023/11/21
200.2%
BLOCX
2023/11/29
191.43%

2. 暗号資産エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の場合、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加するには、最低1,000MX Tokenを連続30日間以上保有する必要があります。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


まだMXを保有しておらず、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMX Tokenを購入し、一定期間保有する必要があります。条件を満たせば、これらのイベントに参加できるようになります。MX Tokenの購入方法の詳細については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

