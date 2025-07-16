11月 MXゾーン イベントレポート





ビットコイン価格の持続的上昇は、直近の市場の急騰を牽引し、暗号資産市場を熱狂させています。MX Tokenもこの急騰の中で3ドルに達し、先月から上昇を続けています。今月のMX Tokenの価格は、2.8ドルから3ドルの間で変動しています。













11月にMEXCは7回のLaunchpoolイベントと135回のKickstarterイベントを含む合計142回のエアドロップを実施しました。このエアドロップイベントにより、1,054万米ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大68％に達しました。





MEXCが収集した統計によると、全136回のエアドロップ報酬のうち、PROPSトークンの価格上昇率は最高で1587.93%に達し、今月最も高い上昇率を記録したトークンとなりました。PMPYトークンは719.1%の価格上昇率で続き、上昇率で2位となりました。上昇率ランキング上位10位以上のトークンの上昇率はすべて100%を超えており、上位6位以上のトークンについては上昇率が300%を超えています。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (11/30現在) PROPS 2023/11/10 1587.93% PMPY 2023/11/9 719.1% XNA 2023/11/24 399% RBX 2023/11/23 330.37% RPK 2023/11/14 323.4% UPC 2023/11/29 316.56% LAVA 2023/11/17 267.15% MBLK 2023/11/23 217.75% DAMEX 2023/11/21 200.2% BLOCX 2023/11/29 191.43%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の場合、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加するには、最低1,000MX Tokenを連続30日間以上保有する必要があります。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。

















免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



