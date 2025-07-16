トークンを購入する際、人は自分がよく知っているプロジェクトのトークンや友人から勧められたトークンを選ぶことが多いです。しかし、勧められたトークンであっても、購入した後にそのトークンの基本的な理解を深めることはとても重要なことです。 MEXCプラットフォームでは、上場済のトークンにはそれぞれ説明が記載されています。これによってトークンについてすぐに学ぶことができるため、とても便利です。例として、MXトークンを購入する際、人は自分がよく知っているプロジェクトのトークンや友人から勧められたトークンを選ぶことが多いです。しかし、勧められたトークンであっても、購入した後にそのトークンの基本的な理解を深めることはとても重要なことです。 MEXCプラットフォームでは、上場済のトークンにはそれぞれ説明が記載されています。これによってトークンについてすぐに学ぶことができるため、とても便利です。例として、MX
MEXCで基本的なトークン情報を理解する

トークンを購入する際、人は自分がよく知っているプロジェクトのトークンや友人から勧められたトークンを選ぶことが多いです。しかし、勧められたトークンであっても、購入した後にそのトークンの基本的な理解を深めることはとても重要なことです。

MEXCプラットフォームでは、上場済のトークンにはそれぞれ説明が記載されています。これによってトークンについてすぐに学ぶことができるため、とても便利です。例として、MX Tokenを使用して説明します。

ウェブサイト


MEXCの公式ウェブサイトにログインし、取引画面にアクセスします。Kラインチャートの上にある[通貨情報]を選択します。そこでは、MX Tokenに関する情報を見ることができます。概要、トークン名、発行価額、発行日、総発行数量、関連リンクなどがあります。下記の画像のように、MX Tokenの基本情報をすばやく入手することができます。


アプリ


アプリでは、Kラインチャートの下にある[通貨情報]を選択すると、関連する暗号資産の基本情報にアクセスできます。発行日時、総発行数量、循環供給量、発行価額、説明、公式リンクなどがあります。これらの情報はウェブ版で発信されているものと同じです。


[取引データ]を選択すると、現在の暗号資産の取引データのチャート分析にもアクセスできます。「資金フロー分析」「直近5日間の大口注文の純入金（MX）」「24時間の純資金の入金（MX）」などがあります。

「資金フロー分析」のチャートでは、市場テイカー側で約定した買い手の注文は買い注文とみなされ、市場メイカー側で約定した買い手の注文は売り注文とみなされます。大口、中口、小口注文の閾値は、取引ペアの一定期間の平均取引額に基づいて決定されます。異なる時間枠を選択することで、資金フローの変化を見ることができます。

これら3つのチャート、「資金フロー分析」「直近5日間の大口注文の純入金（MX）」「24時間の純資金の入金（MX）」は主に異なる期間内での資金フローの変化を表示します。これらのチャートをもとに市場動向について自分なりの判断をすることができます。また、すべてのチャートは共有機能をサポートしています。


MEXCは上場されているトークンについて最も基本的なトークン情報とデータ指標を提供しており、取引したいトークンの基本情報をすばやく把握するのに役立ちます。

もっと包括的なトークンの理解を深めるには、プロジェクトの公式ウェブサイトや第三者の専門データウェブサイトなどからトークンに関する情報にアクセスすることをお勧めします。これらの情報は最終的な購入判断の助けになるでしょう。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


