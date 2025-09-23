MEXC DEX+ の機能概要





















1) 設定不要：複雑な登録やKYC認証は一切不要。ウォレットを接続するだけで、すぐにオンチェーン取引を開始できます。





2) 検証可能なセキュリティとオンチェーンの透明性：すべてのトランザクション記録はブロックチェーン上に永久保存され、誰でも参照可能で、完全に追跡できます。





3) 精度の高いインサイトとスマートなトラッキング：スマートマネーの監視とXコミュニティのトレンド分析を統合し、多角的な市場インサイトを提供。将来有望なプロジェクトを早期に発見できるようサポートします。













スマートマネーとは、優れた実績を持つクジラ投資家やプロトレーダーのオンチェーンウォレットを指します。彼らは市場のチャンスをいち早く察知することが多く、その取引行動はトークンの将来性を判断する上で重要なシグナルとなります。













1) リアルタイムのクジラ（大口投資家）追跡：取引履歴、ポートフォリオ構成、取引頻度、損益データなどを含む、高パフォーマンスアドレスの最新取引を監視できます。

2) 詳細な資金フロー分析：クジラやプロトレーダーが積極的に買い集めている、あるいは売却しているトークンを特定し、割安なチャンスや潜在的リスクを把握するのに役立ちます。

3) 多角的な市場インサイト：シグナルは最近のクジラの活動を、FOMOは短期的な急騰トレンドを示し、取引チャンスを見逃さないようにサポートします。









複数の高パフォーマンスアドレスが同時にトークンを買い集めているのを確認した場合、それは注目すべき強いシグナルです。ただし、成功する取引には多角的な分析が欠かせないことを念頭に置いてください。オンチェーン取引でより安定した利益を得るには、スマートマネーの動向に加え、コミュニティのセンチメントやテクニカル分析を組み合わせて、自分自身の判断を形成することをお勧めします。













シグナルページには、通常、最近のクジラトレーダーの取引活動が表示されます：

最近の大口の買い/売り記録

特定トークンの活発な取引状況

クジラトレーダー間の資金フロー













初心者は、最近頻繁に取引されているトークンを観察することで、市場が現在どのトークンに注目しているかを知ることができます。













FOMO（Fear of Missing Out）とは、チャンスを逃すことを恐れる心理を指します。FOMOコールページでは、特に急騰中のオンチェーン人気トークン（取引高の急増、価格の急騰、市場のセンチメントが過熱しているもの）を追跡し、短期的な急騰チャンスをいち早く発見する手助けをします。













FOMOコールは、急速に注目を集めているトークンを通知してくれます。短期的な市場の盛り上がりを追跡したいユーザーに最適です。









1) ピークを追いかけるリスク：FOMOで急騰しているトークンは、すでに大幅に上昇していることが多く、この段階で参入すると最後の買い手となり、急激な価格調整に直面する可能性があります。





2) バブル崩壊の罠：多くのFOMOトークンは、実質的なユーティリティや価値が乏しい短期的な投機に過ぎません。熱狂が冷めると、価値が瞬く間にゼロに急落する可能性があります。





3) リスク管理：FOMOトークンを取引する際は、常に厳格な損切り水準を設定し、各ポジションは総資産の管理可能な割合に制限しましょう。













Xトラッカーは、X上の暗号資産トークンに関する話題の動向を監視し、どのトークンがコミュニティの注目を集めているかを素早く把握できるようにします。













現在最も話題になっているトークン。

トレンドになっているプロジェクトに関連する投稿。

コミュニティで話題になりつつある潜在的な新トークン。









必ずしもそうとは限りません。コミュニティの盛り上がりはしばしば高いボラティリティを意味し、機会が生まれる場合もありますが、投機や急激な短期価格変動のリスクも伴います。













Tideは、経験豊富なオンチェーンプレイヤー向けのツールで、pump.funやLetsBONK.funなどの主要ローンチプラットフォーム上のトークン動向を監視できます。このページでは、以下の情報が確認できます：

pump.funで新規作成されたトークン。

pump.funで上限に達しそうなトークン。

pump.funで既にローンチされたトークン。













初心者はTideページで興味のあるトークンを素早く見つけた後、購入機能を使ってワンクリックでトークンを購入できます。

















トークンのコントラクトアドレスを確認 し、偽トークンや詐欺トークンを回避しましょう。

スリッページは適切に設定 し、流動性の低さによる異常な取引を防ぎましょう。

ポジションサイズを管理しましょう。特にFOMOの際は、1回の取引に資金を過度に集中させないよう注意してください。









MetaMaskなどの一般的なWeb3ウォレットをご利用いただけます。[ウォレットを接続する] をクリックした後、DEX+ に資産を入金すると、オンチェーン取引を開始できます。





















まずは暗号資産ウォレットを準備し、少額の主要トークンを入金してください。

1) MEXC DEX+ を開き、ウォレットを接続します。

2) スマートマネー/Xトラッカーで市場動向を観察します。

3) 少額取引から始めてプロセスに慣れましょう。

4) リスク管理意識を養い、一度に多額の資金を投入しないようにしてください。









以下のポイントを考慮してください：

1) クジラ（スマートマネー）によって継続的に買い集められているか

2) Xコミュニティ（Xトラッカー）で強い存在感を維持しているか

3) プロジェクト自体に現実世界でのユースケースや技術的な強みがあるか

4) 取引高や流動性は十分か









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



