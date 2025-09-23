MEXC DEX+ の機能概要

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
1. MEXC DEX+ とは？MEXC DEX+ は、複数のDEXを統合し、最適な取引ルートを提供する分散型取引アグリゲーター（DEX Aggregator）です。スリッページを削減し、取引コストを最適化することで、ユーザー様が常に最良の価格で取引できるようにします。MEXCが提供する最新の分散型取引ソリューションであり、10,000種類以上のオンチェーン資産をサポートし、スムー
1. 送金（入金・出金）に関するよくある質問1.1 CEXとDEX+ 間の送金に手数料はかかりますか？はい。MEXC取引所（CEX）とDEX+ 間で資産を移動する場合、オンチェーンでの確認・記録・パッケージ化が必要となるため、ネットワーク手数料が発生します。手数料の額は、ネットワークの混雑状況や市場環境などにより変動します。1.2 CEXとDEX+ 間の送金に制限はあります
MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ