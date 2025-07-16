外部ウォレットをMEXC DEX+ アカウントに接続する方法









現在、MEXC DEX+ では外部ウォレットを使用しての新規登録および接続が可能です。本ガイドではウェブ版を例に、具体的な手順をご紹介します（アプリ版も基本的に同様です）。









アプリ版：事前にスマートフォンに対応ウォレットアプリをインストールしてください。未インストールの場合は、「App Store」または「Google Play」よりダウンロード可能です。





ウェブ版とアプリ版では、サポートされているウォレットの種類が異なる場合があります。詳しくは各画面の表示をご確認ください。





















[接続] をクリック。









[確認] をクリック。









署名が完了したら、 [既存のアカウントを紐付ける] をクリック。









[既存のアカウントを紐付ける] をクリック後、ログイン画面が表示されるので、既存のMEXCアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し [ログイン] をクリック。二段階認証（2FA）を完了させると、ウォレットとアカウントの接続が完了します。





















[接続] をクリック。









[確認] をクリック。









署名が完了したら、[新しいアカウントを作成] をクリック。









[新しいアカウントを作成] をクリックすると、システムによってUIDとウォレットアドレスが自動で割り当てられます。対応する暗号資産をウォレットに入金すると、オンチェーン取引を開始できます。













MEXC DEX+ ページ上部ナビゲーションバーのウォレットアイコンにカーソルを合わせると、現在のネットワークに対応したアカウントアドレスが表示されます。









また、[資産]→[概要]→[入金] をクリックし、ネットワークを切り替えることで、それぞれのネットワークに対応したアドレスを確認できます。









