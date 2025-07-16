MEXC DEX+ は、複数の分散型取引所（DEX）を統合し、スリッページの最小化と取引コストの最適化を実現するDEXアグリゲーターです。 現在、MEXC DEX+ では外部ウォレットを使用しての新規登録および接続が可能です。本ガイドではウェブ版を例に、具体的な手順をご紹介します（アプリ版も基本的に同様です）。 1. 外部ウォレット接続の準備 ウェブ版：事前にブラウザに対応ウォレットの拡張機能をイMEXC DEX+ は、複数の分散型取引所（DEX）を統合し、スリッページの最小化と取引コストの最適化を実現するDEXアグリゲーターです。 現在、MEXC DEX+ では外部ウォレットを使用しての新規登録および接続が可能です。本ガイドではウェブ版を例に、具体的な手順をご紹介します（アプリ版も基本的に同様です）。 1. 外部ウォレット接続の準備 ウェブ版：事前にブラウザに対応ウォレットの拡張機能をイ
学ぶ/Learn/DEX+/外部ウォレットをM...トに接続する方法

外部ウォレットをMEXC DEX+ アカウントに接続する方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
RWAX
APP$0.001664-12.55%
PlaysOut
PLAY$0.04603-4.66%
Stella
ALPHA$0.014-5.27%

MEXC DEX+ は、複数の分散型取引所（DEX）を統合し、スリッページの最小化と取引コストの最適化を実現するDEXアグリゲーターです。

現在、MEXC DEX+ では外部ウォレットを使用しての新規登録および接続が可能です。本ガイドではウェブ版を例に、具体的な手順をご紹介します（アプリ版も基本的に同様です）。

1. 外部ウォレット接続の準備


ウェブ版：事前にブラウザに対応ウォレットの拡張機能をインストールしてください。未インストールの場合は、「Chrome ウェブストア」からダウンロード・インストール可能です。※推奨ブラウザ：Google Chrome
アプリ版：事前にスマートフォンに対応ウォレットアプリをインストールしてください。未インストールの場合は、「App Store」または「Google Play」よりダウンロード可能です。

ウェブ版とアプリ版では、サポートされているウォレットの種類が異なる場合があります。詳しくは各画面の表示をご確認ください。

2. 外部ウォレットをMEXCに接続：既存アカウント接続または新規作成


2.1 既存アカウントの接続


MEXC DEX+ ページを開き、[ウォレットを接続する] をクリックし、インストール済みのウォレット（例：MetaMask）を選択。


[接続] をクリック。


[確認] をクリック


署名が完了したら、 [既存のアカウントを紐付ける] をクリック。


[既存のアカウントを紐付ける] をクリック後、ログイン画面が表示されるので、既存のMEXCアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し [ログイン] をクリック。二段階認証（2FA）を完了させると、ウォレットとアカウントの接続が完了します。


2.2 新規アカウントの作成


MEXC DEX+ ページを開き、[ウォレットを接続する] をクリックし、インストール済みのウォレット（例：MetaMask）を選択。


[接続] をクリック。


[確認] をクリック


署名が完了したら、[新しいアカウントを作成] をクリック。


[新しいアカウントを作成] をクリックすると、システムによってUIDとウォレットアドレスが自動で割り当てられます。対応する暗号資産をウォレットに入金すると、オンチェーン取引を開始できます。


3. MEXC DEX+ アカウントアドレスの確認方法


MEXC DEX+ ページ上部ナビゲーションバーのウォレットアイコンにカーソルを合わせると、現在のネットワークに対応したアカウントアドレスが表示されます。


また、[資産]→[概要]→[入金] をクリックし、ネットワークを切り替えることで、それぞれのネットワークに対応したアドレスを確認できます。


関連おすすめ記事：

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得