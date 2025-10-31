アカウントに関するよくある質問













ウェブサイト： で、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [ セキュリティ ] に進みます。 モバイル認証 または メール認証 右側の [ 変更 ] をクリックし、[ セキュリティ認証のリセット ] をクリックし、画面の指示に従って操作してください。 公式ログインページ で、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [] に進みます。または右側の [] をクリックし、[] をクリックし、画面の指示に従って操作してください。

アプリ：ログインページでユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、左上にある[人型アイコン] - [セキュリティ] - [モバイル認証] また は[メール認証] - [セキュリティ認証のリセット] をタップし、画面の指示に従って操作してください。





以下の情報を準備し、service@mexc.com宛てにカスタマーサービスチームまで電子メールをお送りいただくか、オンラインカスタマーサポートまでご連絡ください。 情報を確認後、MEXCは1～3営業日以内にアカウントの紐付け解除を完了します。

1）変更理由

2）以前のメールアドレス/携帯電話番号

3）新しいメールアドレス/携帯電話番号

4）最近の取引履歴、入出金履歴、またはよく使用するログイン時のIPアドレス

5）本人確認書類とメモを手持ちした自撮り写真（白紙に変更理由、UID、MEXCの文字、日付、署名をご記載ください）









アカウントは、以下の状況下で一時的にロックされることがあります：

ログイン時にパスワードを5回連続で誤入力すると、ユーザー様のアカウントは2時間ロックされます。

ログイン時にパスワードを10回連続で誤入力すると、ユーザー様のアカウントは24時間ロックされます。





















ウェブサイト： MEXCのホームページで、右上にある [人型アイコン] - [ セキュリティ ]-[ モバイル認証 ]または[ メール認証 ] を選択し、右側の [ 設定 ]をクリックします。 ページ上の指示に従い手続きを行ってください。

アプリ：MEXCアプリのホームページで、左上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] -[モバイル認証] または[メール認証] をタップし、ページ上の指示に従い手続きを行ってください。









元の携帯電話番号/メールアドレスにアクセスできる場合：

ウェブサイト： MEXCの セキュリティ ]-[ モバイル認証 ] または [ メール認証 ] のいずれかを選択し、右側の [ 変更 ] をクリックします。 ページ上の指示に従い手続きを行ってください。 MEXCの ホームページ で右上にある[人型アイコン] - []-[] または [] のいずれかを選択し、右側の [] をクリックします。 ページ上の指示に従い手続きを行ってください。

アプリ：アプリのホーム画面で左上の[人型アイコン] - [セキュリティ] -[モバイル認証] または [メール認証] をタップし、画面の指示に従い手続きを行ってください。









元の携帯電話番号/メールアドレスにアクセスできない場合：

ウェブサイト： MEXCの セキュリティ ] -[ モバイル認証 ] または [ メール認証 ] のいずれかを選択し、右側の [ 変更 ] をクリックします。 次に [ セキュリティ認証のリセット ] をクリックします。 ページ上の指示に従い手続きを行ってください。 MEXCの ホームページ で右上にある [人型アイコン] - [] -[] または [] のいずれかを選択し、右側の [] をクリックします。 次に [] をクリックします。 ページ上の指示に従い手続きを行ってください。

アプリ：アプリの [ホーム] で左上の人型アイコンをタップし、[人型アイコン] - [セキュリティ] -[モバイル認証] または [メール認証] のいずれかを選択し、右側の [変更] をタップします。 次に[セキュリティ認証のリセット] をタップし、ページ上の指示に従い手続きを行ってください。





注意：携帯電話番号/メールアドレスを変更すると、出金および店頭取引は一時的に24時間制限されます。













メールの紐付け解除や変更をご希望の場合は、service@mexc.comまで電子メールにてご連絡ください。 MEXCにて24時間以内に申請を処理いたします。 その際に以下の情報が必要となります：

1）問題の詳細

2）MEXCアカウントの詳細（携帯電話番号、メールアドレス、アカウントまたはUID）

3）新しいメールアドレス（電子メールの送受信ができることをご確認ください。電子メールや認証コードを受信できない場合、その後の出金手続きができなくなります）

4）最近の取引履歴、資産保有状況、入出金履歴、一般的なログイン場所

5）本人確認書類を手持ちした自撮り写真と手書きのメモ（MEXCの文字、変更理由、アカウント詳細、日付、署名を含む）日付は申請日と同じである必要があります

6）KYC認証が完了していない場合は、送金プラットフォームからMEXCへの送金時のスクリーンショット（TxID、数量、日時が記載されているもの）をご提出ください。入金履歴がない場合、当該資料の提出は不要です









携帯電話番号の変更または紐付け解除をご希望の場合は、service@mexc.com まで電子メールにてご連絡ください。 MEXCにて24時間以内に申請を処理いたします。 その際に以下の情報が必要となります：

1）問題の詳細

2）MEXCアカウントの詳細（携帯電話番号、メールアドレス、アカウントまたはUID）

3）新しい携帯電話番号

4）最近の取引履歴、資産保有状況、入出金履歴、一般的なログイン場所

5）本人ん確認書類を手持ちした自撮り写真と手書きのメモ（MEXCの文字、変更理由、アカウント詳細、日付、署名を含む）日付は申請日と同じである必要があります

6）KYC認証が完了していない場合は、送金プラットフォームからMEXCへの送金時のスクリーンショット（TxID、数量、日時が記載されているもの）をご提出ください。入金記録がない場合、当該資料の提出は不要です









携帯電話番号/メールアドレスは、MEXCアカウント1つにつき1つしか登録または紐付けができません。このメッセージが表示される場合は、携帯電話番号/メールアドレスがすでに他のMEXCアカウントに紐付けされていることを意味します。MEXCアカウント/ログインパスワードをお忘れの場合は、ログインページの [パスワードを忘れた場合] をクリックしてユーザー様のアカウント情報を取得できます。













ウェブサイト： [ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [ セキュリティ ] - [ Google Authenticatorコード ] をクリックし、[ 設定 ] をクリックし、画面の指示に従って操作してください。

アプリ：[ホーム]画面左上にある[人型アイコン] - [セキュリティ] - [Google Authenticatorコード] をタップし、画面の指示に従って操作してください。













ウェブサイト： [ホーム]画面右上にある[人型アイコン] - [ セキュリティ ] - [ Google Authenticatorコード ]右側の [ 削除 ]をクリックし、画面の指示に従って操作してください。

アプリ：[ホーム] 画面左上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] - [Google Authenticatorコード] をタップし、画面の指示に従って操作してください。













ウェブサイト： [ホーム] 画面右上にある [人型アイコン] - [ セキュリティ ] - [ Google Authenticatorコード ]右側の[ 削除 ] - [ セキュリティ認証のリセット ] の順にクリックし、画面の指示に従って操作してください。

アプリ：ホーム画面左上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] - [Google Authenticatorコード] 右側の [削除] - [セキュリティ認証のリセット] の順にタップし、画面の指示に従って操作してください。





「MEXCのGoogle Authenticatorの紐付けを解除する方法」をご参照ください。 Google Authenticatorのリセット申請を送信後、MEXCのカスタマーサービスセンターにて1営業日以内に申請内容を審査いたします。承認後、元のGoogle Authenticatorとの紐付けが解除されます。詳しくは、をご参照ください。









旧端末：Google Authenticatorアプリを開き、左上の[≡] アイコン - [アカウントの移行] をタップし、移行したいコードの一部またはすべてをエクスポートし、QRコードを生成してスキャンを待ちます。

新端末：Google Authenticatorアプリを開き、右下の[+] アイコン - [QRコードのスキャン] をタップし、旧端末で生成されたQRコードをスキャンして、移行を完了します。













1）携帯電話のGoogle Authenticatorに複数のアカウントが紐付けられている場合、MEXCに登録したメールアドレスに対応するコードを入力していることをご確認ください。





2）正しい Google Authenticator アプリがインストールされていることをご確認ください。 iOS ユーザーは App Store で「Authenticator App」と検索し、Android ユーザーは Google Play で「Google Authenticator」と検索してダウンロードすることができます。





3）Google Authenticator のコードは 30 秒間のみ有効です。 コードの入力および送信する場合は、30 秒以内に行ってください。





4）お使いのスマートフォンの時刻が、タイムゾーンの標準時刻と正確に同期していることをご確認ください。





セキュリティ認証のリセット] を選択し、画面の指示に従ってGoogle Authenticatorのリセットを申請することができます。 上記の理由を確認してもGoogle Authenticatorのエラーが解決しない場合は、MEXC 公式ウェブサイト またはMEXCアプリで[] を選択し、画面の指示に従ってGoogle Authenticatorのリセットを申請することができます。





ウェブサイト： [ホーム] ページの右上にある[人型アイコン] - [ セキュリティ ] -[ モバイル認証 ] または [ メール認証 ] 右側の [ 削除 ] - [ セキュリティ認証のリセット ] の順にクリックし、画面の指示に従って操作してください。

アプリ： [ホーム] ページの左上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] - [モバイル認証] または [メール認証] 右側の [削除] - [セキュリティ認証のリセット] の順にタップし、画面の指示に従って操作してください。





注：Google Authenticatorを変更または紐付け解除すると、暗号資産および法定通貨の出金が24時間制限されます。













問題を解決するには、以下の方法をお試しください：

ブラウザのキャッシュをクリアする

別のブラウザに切り替える

アプリを使用して認証コードを取得する

上記の方法でも検証コードを取得できない場合は、[オンラインカスタマーサービス] までお問い合わせください。









認証コードの電子メールを受信できない場合は、以下の方法をお試しください：

1）認証コードの電子メールが迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

2）ユーザー様が見ている電子メールが、ユーザー様のアカウントに登録されているメールアドレスであることをご確認ください。

3）ユーザー様の電子メールで正常にメールの送受信ができることをご確認ください。

4）メール認証のカウントダウンが終了するまで待ってから、新しい認証コードを申請してください。

上記のいずれの方法でも解決しない場合は、MEXCのメールドメインまたはアドレスをホワイトリストに追加し、再度認証コードを申請してください。













Apple IDでアカウントを新規登録する際、「メールを非公開」のオプションを選択した場合、プライベートメールアドレスが登録されます。このプライベートメールアドレスでは、認証コードのお届けに遅延が生じる場合があります。





よりスムーズな体験をお楽しみいただくには、紐付けされるメールアドレスを、日常的に使用するものに変更することをお勧めします。変更するには、以下の手順に従ってください。

ウェブサイト： MEXCの セキュリティ ] - [ メール認証 ] をクリックし、右側の [ 変更 ] をクリックし、ページ上の指示に従い手続きを行ってください。 MEXCの ホームページ で右上にある [人型アイコン] - [] - [] をクリックし、右側の [] をクリックし、ページ上の指示に従い手続きを行ってください。

アプリ：[ホーム] ページの左上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] - [メール認証]をタップし、ページ上の指示に従い手続きを行ってください。













ユーザー様のアカウントのセキュリティを確保し、悪意によるアカウントの削除を防ぐため、身分証明書と以下の質問への回答を添付した電子メールを dataprotect@mexc.com までお送りいただく必要があります。 弊社にてご提供いただいた情報を確認させていただきます。





ユーザー様が本人確認書類の写真面と手書きのメモ（ 「本日は [日付] です。MEXCアカウント（[メールアドレス/電話番号]）の削除を申請します。このアカウント内の全資産の放棄を行うことを確認します」と記載）を手持ちしている自撮り写真を撮ってください。また、以下の情報もご提供ください：





1）アカウントのUIDおよび新規登録のおおよその日付

2）このアカウントで行われた最後の取引のおおよその日付

3）最後の入出金のおおよその日付

4）このアカウントで以前保有していた暗号資産名

5）このアカウントの通常のログイン場所

6）アカウント削除の理由





アカウントの削除は取り消しができない操作であることにご注意ください。そのため、以下の点についてご留意ください：





ユーザー様のアカウントの削除申請が提出され、書類に誤りがないことを確認後、MEXCは15営業日以内に申請を処理いたします。ご理解とご協力に感謝いたします。





注：ユーザー様のアカウント削除申請が提出された後、MEXCのスタッフが書類を確認し、電子メールにてユーザー様に削除について確認を行います。電子メール受信後、3日以内にご返信ください。この期間内にご返信がない場合、申請はキャンセルされたものとみなされます。









アカウントの削除手続きが完了した後、当該電話番号やメールアドレスが他のアカウントで使用されていない場合は、同じメールアドレスや電話番号を使用して再登録することができます。





注：アカウントの削除後に再登録した場合、MEXCプラットフォームのイベントルールにより、一部のイベントへの参加が制限される場合があります。









アカウントの削除申請が送信されると、MEXCのスタッフが申請を確認し、電子メールでアカウント削除について確認を行います。電子メールを受信後3日以内にアカウントの削除を確認する返信を行ってください。情報が承認された後、15営業日以内にアカウントが削除されます。アカウントが削除されると、電子メールで通知が送信されます。









アカウント削除の申請を受け取った後、MEXCのスタッフが提出された情報を確認します。

ユーザー様の情報に誤りがなければ、2次確認メールが送信されます。そのメールに「削除を確認」と返信してください。新しいメールを作成する必要はありません。削除確認後、15営業日以内にアカウントが削除されます。









2次確認メールに「削除を確認」と返信済みかどうかご確認ください。返信していない場合は、アカウントの削除申請は処理されません。









アカウント残高が5 USDTを超える場合、アカウントの削除は処理できません。アカウントの削除申請を送信する前に、資産を出金してください。









アカウントが凍結されていても、残高が5 USDT未満の場合は、アカウントの削除を申請できます。









アカウントの削除は、ユーザー様が申請した特定のアカウントのみに適用されるため、他のアカウントの権限に影響することはありません。アカウントが削除された後も、紐付けされていたメールアドレスまたは携帯電話番号を使用して新しいアカウントを登録できますが、新規ユーザー様向けイベントの対象外となります。





注：メインアカウントを削除すると、関連するすべてのサブアカウントも削除されます。









現在、アフィリエイトアカウントを削除することはできません。ただし、キャッシュバック率を0%に設定することは可能です。アフィリエイト様のメインアカウントが削除された場合、関連するアフィリエイトアカウントも削除されます。









iOSの場合：[ホーム] 左上にある [人型アイコン] - [アカウントの切り替え]を選択します。削除オプションを表示するには、対象のアカウントを左にスワイプし、[選択項目を削除] をタップしてログインIDを削除します。





Androidの場合：[ホーム] 左上にある [人型アイコン] - [アカウントの切り替え] を選択します。アカウントを長押しして確認ウィンドウを表示し、[確認] をタップしてログインIDを削除します。













ウェブサイト：MEXCの ホームページ で右上にある [ 人型アイコン ] - [ セキュリティ ] 、下にスクロールして [ デバイスとアクティビティ ] - [ アカウントのロック ] - [ ロック ] をクリックし、ページ上の指示に従い操作を行ってください。 で右上にある [] - [] 、下にスクロールして [] - [] - [] をクリックし、ページ上の指示に従い操作を行ってください。

アプリ： [ホーム] ページの左上にある [ 人型アイコン ] - [ セキュリティ ] - [ アカウントの管理 ] - [ アカウントのロック ] をタップし、ページ上の指示に従い操作を行ってください。





アカウントをロックすると、以下の機能が制限されますのでご注意ください。

1）カスタマーサービスによりアカウントのロックが解除されるまで、ユーザー様のアカウントへのログインができなくなります。

2）すべての取引およびログイン機能が使用できなくなります。

3）ユーザー様のアカウントに関連付けられているすべての API キーが無効になります。

4）アカウントのロックを解除するには、カスタマーサービスにご連絡いただく必要があります。













問題を解決するには、以下の方法をお試しください：

1）アカウント情報の確認：正しいアカウントにログインしていることをご確認ください。UID、メールアドレス、または電話番号をご確認ください。

2）上場廃止されたトークン：上場廃止されたトークンの場合、現物アカウントで [少額資産を非表示] のオプションのチェックを外し、トークン名を検索してご確認ください。

4）少額資産を確認する：ユーザー様の現物アカウントで [少額資産を非表示] のチェックを外し、トークンを検索してご確認ください。

5）ログインおよび出金履歴を確認する：ログインおよび出金履歴をご確認ください。 不正な操作や資産の損失が疑われる場合は、警察に通報し、プラットフォームからの支援を要請するために法執行機関の要請を提出することをお勧めします。

6）アカウントのセキュリティを強化する：アカウントのセキュリティを強化するためにログインパスワードを更新し、不正なアクセスがないか最近のログイン状況をご確認ください。





その他ご質問がある場合は、[カスタマーサービス] をクリックしてオンラインカスタマーサービスまでお問い合わせください。









人型アイコン ] - [ 設定 ] - [ 法定通貨 ] を選択し、ご希望の通貨を選択します。 ウェブサイト：MEXCの ホームページ で右上にある [] - [] - [] を選択し、ご希望の通貨を選択します。

アプリで： [ホーム] ページの左上にある [人型アイコン] -[設定] - [法定通貨] を選択し、ご希望の通貨を選択します









ウォレット ] - [ 概要 ] - [ 推定残高 ] の下にある [▼] をクリックし、現地通貨を選択します。 ウェブサイト：MEXCの ホームページ で右上にある[] - [] - [] の下にある [▼] をクリックし、現地通貨を選択します。

アプリ： [ホーム] で [資産] - [純資産] の下にある [▼] をクリックし、現地通貨を選択します。













サブアカウントには2つのタイプがあります。

APIサブアカウント： このタイプのサブアカウントは直接ログインをサポートしておらず、API取引のみに使用されます。

個人用サブアカウント：このタイプのサブアカウントはウェブサイト経由でのみログインでき、メール認証が必要です。









サブアカウントのパスワードを変更する方法は、メインアカウントの場合と同じです。以下の手順をお試しください：









ウェブサイト：サブアカウントにログインします。右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] を選択し、[セキュリティ詳細設定] - [ログインパスワード] - [変更] をクリックします。

アプリ：現在この機能はサポートされていません。





ウェブサイト：メインアカウントにログインします。右上にある [人型アイコン] - [サブアカウント管理] をクリックします。[アカウント管理] の下にサブアカウントの詳細が表示されます。マウスを [...] の上に移動させ、[パスワードの変更]をクリックします。

アプリ：現在この機能はサポートされていません。









メインアカウントとサブアカウントの両方に同時にログインするには、異なるブラウザを使用するか、2つのウェブサイトドメインからプラットフォームにアクセスしてください。

利用可能なドメイン：









APIサブアカウントは最大30件まで作成できます。









いいえ、KYC認証はサブアカウントではサポートされていません。









現在、MEXCはメインアカウントからサブアカウントへの資産の移行のみをサポートしており、サブアカウントへのオンチェーンでの送金はサポートしていません。





ステップ1：人型アイコンをクリックし、サブアカウント管理をクリックします。

ステップ2：サブアカウント管理の下にある資産管理→ 振替をクリックします。

ステップ3：該当するアカウントを選択し、資産の種類と数量を入力して、振替をクリックします。













ウェブサイト： ホームページの右上にある人型アイコンをクリックし、 本人確認 をクリックすると、KYC認証情報が表示されます。

アプリ：左上にある人型アイコンをタップし、ユーザーネームの隣にある [ > ] をタップすると、KYC認証情報が表示されます。









MEXCアカウントでは、初級または上級KYC認証を、1日に最大3回まで試行が可能です。1日の回数制限を超過したことを示す通知を受け取った場合は、24時間後に再度お試しください。





















通常、KYC認証の審査は約15分以内に完了します。ただし、提出いただいた情報の内容や審査状況によっては、8～24時間程度かかる場合があります。









KYC認証プロセス中にこの通知を受け取った場合、別のアカウントですでに本人確認が完了していることを意味します。MEXCの規約では、各ユーザーの本人確認情報は3つのMEXCアカウントのみに紐付けることができます。









初級 KYC認証： 初級KYC認証プロセスでは、本人確認書類をアップロードし、必要な書類情報を提供することで、本人確認を行うことができます。初級KYC認証に成功すると、24時間あたりの出金限度額は80BTCに設定されます。

上級KYC認証：上級KYC認証では、ライブの顔認証プロセスが含まれます。認証に成功すると、24時間あたりの出金限度額は200BTCに増加します。









MEXCでは、同一アカウントにおいて個人KYC認証（初級/上級）から機関投資家KYC認証への切り替え、または機関投資家KYC認証から個人KYC認証への切り替えはサポートしておりません。









はい、各企業登録番号は、MEXCの1つのアカウントでのみ機関投資家KYC認証を行うことができます。









MEXCは規制要件を厳格に遵守し、ユーザーにより安全な取引環境を提供することに努めています。アカウントおよび資産の安全性を確保するため、KYC認証の完了を強く推奨します。完了していない場合、一部のアカウント機能が制限されることがあります。





MEXCはすべてのユーザーの認証情報を暗号化して保護しており、他の目的で使用することは決してありません。ご理解とご協力に感謝いたします。









KYC認証を完了する前でも、取引限度額は最大1,000 USDT（または他のトークンでの相当額）です。この限度額を使い切った場合は、速やかに認証手続きを完了してください。MEXCでは、プラットフォーム上の商品やサービスを引き続きご利用いただくために、KYC認証を完了することを強くお勧めいたします。













KYC認証が完了するまでは、最大1,000 USDT（または他のトークンでの相当額）までの取引制限が適用されます。この限度額を使い切った場合は、速やかに本人確認手続きを完了してください。MEXCでは、プラットフォーム上の商品やサービスを引き続きご利用いただくために、KYC認証の完了を強くお勧めしています。

















MEXCは、国際的なマネーロンダリング防止基準を満たさない管轄区域のユーザー様、または「政治的に重要な人物」と見なされる可能性のあるユーザー様の登録申請を拒否する権利を留保します。 疑わしい取引履歴が検出された場合、当社はいつでも取引を一時停止または終了する権利を留保します。 ただし、これは当社の義務またはユーザー様に対する責任の違反を意味するものではありません。





現時点では、MEXCは、以下の国または地域に居住するユーザー様の取引または登録申請を拒否する権利を留保しています。カナダ、中国本土、キューバ、クリミア、ドネツク、香港、イラン、ルハンスク、北朝鮮、セバストポリ、シンガポール、スーダン、シリア、英国、米国（以下「制限国/地域」と総称します）。













政府当局の規制要件を遵守するため、MEXCは現在、特定の場所からログイン、またはKYC認証を完了しようとするユーザー様へサービスを提供していません。









現在、MEXCはナイジェリアのユーザー様向けに、国民ID、運転免許証、有権者カード、または国際パスポートなどのKYC認証書類をサポートしています。





























カスタマーサービスまでご連絡いただき、以下の情報をご提供ください。

1）ウォレット/アカウントの送金履歴のスクリーンショット、TxID、送金アドレス、およびその件に関する詳細な説明。

2）MEXC上でKYC認証を完了し、提供された情報が合法的であり、改ざん、偽造、中傷がないことを確認してください。

3）上記の情報の確認が取れた場合、プラットフォームは疑わしいアカウントを一時的に凍結（24時間）し、ユーザー様には直ちに警察に報告することを推奨します。

4）情報を提出した後、48時間以内に警察に報告し、提出した警察の報告書または事件の受領書を提供してください。必要な証明が提供されない場合、プラットフォームは状況を評価し、資金の凍結解除を検討することがあります。

5）法執行機関がプラットフォームの捜査への協力を要請する場合は、legal@mexc.comまで電子メールにてご連絡ください。電子メールには、担当者の身元証明、事件登録の証明、および捜査書類（証拠要求通知）を添付し、必要な情報の明確な説明を記載してください。