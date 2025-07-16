MX保有の3大メリット





MXはMEXCがリリースしたネイティブユーティリティトークンです。MEXCは暗号資産愛好家向けの安全な暗号資産取引プラットフォームです。同プラットフォームのトークンMXを保有するユーザー様には、さらなるメリットがあります。









MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.04%です。





また、MX控除を使用して、現物取引とUSDT-M先物取引の手数料を20%オフにすることもできます。500MX以上を1日以上保有すると、現物および先物手数料率が50%オフとなります。

















MEXCプラットフォームは招待キャッシュバックの仕組みを提供しており、MEXCプラットフォームで取引するために友人を招待することでキャッシュバックを得ることができます。キャッシュバックは、被招待者の取引手数料の一定の割合に基づいて計算されます。キャッシュバックは1回限りの決済ではないことに注目してください。被招待者が取引を完了するごとに、取引高に応じたキャッシュバックを受け取ることができます。





MEXCホームページの右上にある人型アイコンをクリックし、[友達を招待]をクリックします。ページにある[招待コード]または[招待リンク]をコピーして、お友達をMEXCプラットフォームで取引するよう招待してください。

















MX トークンの保有者は、毎月開催される限定のエアドロップイベントに参加することができます。報酬を受け取るには、MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ホームページのナビゲーションメニュー内の [イベント] セクションから [Kickstarter] を選択してください。









Kickstarterに参加すると、ユーザー様は新トークンのエアドロップ報酬を無料で受け取ることができます。参加に使用したMXトークンはロックされず、要件を満たしたすべてのKickstarterイベントに同時に参加可能です。





Kickstarterイベントには参加要件があり、一定量のMXトークンを保有している必要があります。イベント期間中、より多くの有効ユーザーを招待するほど、対応する投票係数が高くなり、その結果、より多くの報酬を受け取ることができます。









MXトークンの長期保有者にとって、MXの価格は2023年第1四半期に全体的な上昇傾向を示しました。ピーク時の価格は3.5ドルで、2023年初頭の価格0.81ドルと比べると330%の成長率となっています。MXトークンは現在、BitTrade、Bybit、Bitget、MEXCなどの主要な中央集権型取引所に上場されています。これらの上場により、MXは市場の流動性が向上し、保有者層が広がりました。市場価値の認識の高まりは、最終的にMXトークンの市場価格に反映されます。



