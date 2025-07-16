MXはMEXCがリリースしたネイティブユーティリティトークンです。MEXCは暗号資産愛好家向けの安全な暗号資産取引プラットフォームです。同プラットフォームのトークンMXを保有するユーザー様には、さらなるメリットがあります。 1. 取引手数料の割引 MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.0MXはMEXCがリリースしたネイティブユーティリティトークンです。MEXCは暗号資産愛好家向けの安全な暗号資産取引プラットフォームです。同プラットフォームのトークンMXを保有するユーザー様には、さらなるメリットがあります。 1. 取引手数料の割引 MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.0
学ぶ/MXゾーン/人気トピック分析/MX保有の3大メリット

MX保有の3大メリット

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#注目イベント#現物#MX#初心者
MX Token
MX$2.6459+0.55%
MemeCore
M$2.07243-1.78%

MXはMEXCがリリースしたネイティブユーティリティトークンです。MEXCは暗号資産愛好家向けの安全な暗号資産取引プラットフォームです。同プラットフォームのトークンMXを保有するユーザー様には、さらなるメリットがあります。

1. 取引手数料の割引


MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.04%です。

また、MX控除を使用して、現物取引とUSDT-M先物取引の手数料を20%オフにすることもできます。500MX以上を1日以上保有すると、現物および先物手数料率が50%オフとなります。


注意：国や地域によって手数料率が異なる場合があります。詳細は、手数料率ページに表示されているレートをご参照ください。

2. 招待キャッシュバック


MEXCプラットフォームは招待キャッシュバックの仕組みを提供しており、MEXCプラットフォームで取引するために友人を招待することでキャッシュバックを得ることができます。キャッシュバックは、被招待者の取引手数料の一定の割合に基づいて計算されます。キャッシュバックは1回限りの決済ではないことに注目してください。被招待者が取引を完了するごとに、取引高に応じたキャッシュバックを受け取ることができます。

MEXCホームページの右上にある人型アイコンをクリックし、[友達を招待]をクリックします。ページにある[招待コード]または[招待リンク]をコピーして、お友達をMEXCプラットフォームで取引するよう招待してください。

キャッシュバックについての詳細はこちらの記事をご覧ください： "友達を紹介してMEXCに登録する" 。


3. 限定イベント


MX トークンの保有者は、毎月開催される限定のエアドロップイベントに参加することができます。報酬を受け取るには、MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ホームページのナビゲーションメニュー内の [イベント] セクションから [Kickstarter] を選択してください。


Kickstarterに参加すると、ユーザー様は新トークンのエアドロップ報酬を無料で受け取ることができます。参加に使用したMXトークンはロックされず、要件を満たしたすべてのKickstarterイベントに同時に参加可能です。

Kickstarterイベントには参加要件があり、一定量のMXトークンを保有している必要があります。イベント期間中、より多くの有効ユーザーを招待するほど、対応する投票係数が高くなり、その結果、より多くの報酬を受け取ることができます。

Kickstarterイベントの詳細な参加要件については、以下の記事をご参照ください：Kickstarterに参加する方法は？

MXトークンの長期保有者にとって、MXの価格は2023年第1四半期に全体的な上昇傾向を示しました。ピーク時の価格は3.5ドルで、2023年初頭の価格0.81ドルと比べると330%の成長率となっています。MXトークンは現在、BitTrade、Bybit、Bitget、MEXCなどの主要な中央集権型取引所に上場されています。これらの上場により、MXは市場の流動性が向上し、保有者層が広がりました。市場価値の認識の高まりは、最終的にMXトークンの市場価格に反映されます。

MXの保有は、価値への投資となるだけでなく、アセットマネジメント戦略ともいえます。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

MXゾーン 9月 イベント実績

MXゾーン 9月 イベント実績

1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9

MXゾーン 10月 イベント実績

MXゾーン 10月 イベント実績

10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについて

MXゾーン 7月イベントレポート

MXゾーン 7月イベントレポート

1. 7月エアドロップ イベントデータ実績MEXCは毎月、MXトークン保有者限定の無料エアドロップイベントを実施し、MX保有者の不労収益を増やしています。7月には、Launchpoolでは11件、Kickstarterでは124件、合計135のエアドロップイベントがプラットフォーム上で行われました。7月のエアドロップイベントでは1,000万ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大61%でした。こ

8月 MXゾーンのイベントデータ

8月 MXゾーンのイベントデータ

1. 8月 エアドロップのイベントデータ8月、MEXCは合計155回のエアドロップイベントを実施しました。そのうち19回がLaunchpoolイベント、136回がKickstarterイベントでした。イベント数は7月と比べて20回増加しました。MEXCプラットフォームでは、毎月定期的にこのようなエアドロップイベントを開催しており、これらの無料エアドロップイベントはMXトークン保有者に限定されていま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得