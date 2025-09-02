MEXCの「出金」機能を使うと、ユーザー様の暗号資産をご自身のウォレットに移すことができます。MEXCの「内部送金」機能を使うと、MEXCサイト内でユーザー様同士の送金操作を実現することができます。以下では具体的な操作手順を一つずつ説明していきます。 1. 出金方法：ウェブ版 1）MEXC公式サイトの右上 [ウォレット] をクリックし、 [出金] を選択します。 2）出金したい [暗号資産] を選MEXCの「出金」機能を使うと、ユーザー様の暗号資産をご自身のウォレットに移すことができます。MEXCの「内部送金」機能を使うと、MEXCサイト内でユーザー様同士の送金操作を実現することができます。以下では具体的な操作手順を一つずつ説明していきます。 1. 出金方法：ウェブ版 1）MEXC公式サイトの右上 [ウォレット] をクリックし、 [出金] を選択します。 2）出金したい [暗号資産] を選
MEXCでどのように出金を行いますか？

MEXCの「出金」機能を使うと、ユーザー様の暗号資産をご自身のウォレットに移すことができます。MEXCの「内部送金」機能を使うと、MEXCサイト内でユーザー様同士の送金操作を実現することができます。以下では具体的な操作手順を一つずつ説明していきます。

1. 出金方法：ウェブ版


1）MEXC公式サイトの右上 [ウォレット] をクリックし、 [出金] を選択します。


2）出金したい [暗号資産] を選択し、[出金アドレス] を入力します。さらに [ネットワーク] を選択し、[出金数量] を入力します。確認後、[送信] をクリックします。


注意事項：
出金先アドレスとは、暗号資産出金アドレスのことで、ウォレットアドレスとも呼ばれます。このアドレスは、数字と文字の長い文字列で構成される一意の識別子であり、暗号資産をどのアカウントまたはウォレットに送金するかを指定するために使用されます。

振替ネットワークとは、暗号資産取引や送金の処理に使用されるネットワークのことです。例えば、ビットコインはビットコインネットワークを使用し、イーサリアムはイーサリアムネットワークを使用するなどです。暗号資産によっては複数のネットワークをサポートしているものもあるため、そのような状況では正しいネットワークを選択することが重要です。例えばUSDTの場合、ERC-20ネットワークかTRC-20ネットワークかを確認する必要があります。間違ったネットワークを選択すると、出金が入金されない可能性があります。

特定の暗号資産を出金する場合、メモを記入する必要があります。メモの記入がない場合、出金ができない場合があります。メモの詳細については、「メモ/タグとは？」をご参照ください。

出金時には、最低出金額の要件を満たす必要があります。出金額がこの要件を下回っている場合は、出金を開始する前に、該当するトークンを追加し最低額に達するようにしてください。また、出金には手数料がかかり、この手数料はネットワーク手数料に応じて変動する場合があります。

MEXCは、可能な限り最良のユーザー体験を提供することに尽力しています。もし他のプラットフォームでより低い出金手数料を見つけた場合は、スクリーンショットおよびウェブページのリンクを添えて、当社のオンラインカスタマーサービスまでフィードバックをお寄せください。

3）電子メールで受信した認証コードを入力してから、Google Authenticatorコードを入力して、[送信] をクリックしてください。


4）出金が正常に完了するのを待ちます。


2. 内部送金方法：ウェブ版


1）MEXC公式サイトの右上 [ウォレット] をクリックし、 [出金] を選択します。


2）出金したい暗号資産を選択します。

3） [MEXCユーザー] を選択します。現在、 [電子メール]、 [携帯電話番号]、 [MEXC UID] を使用して出金することができます。出金先アカウントの情報を入力します。

4）対応する情報を入力し、数量を入力、 [送信] をクリックします。


5）メールで送られてくる認証コードを入力してから、Google Authenticatorコードを入力し、 [送信] をクリックします。


6）送金手続きが完了しました。


3. 出金方法：アプリ版


1）アプリの右下の [資産] をタップします。
2）[出金] をタップします。
3）出金する暗号資産を選択します。
4）出金方法の [オンチェーン出金] を選択します。


5）[出金アドレス] を入力し、 [ネットワーク] を選択、 [出金数量] を入力し、 [確認] をタップします。
6）情報に間違いがないことを確認し、 [出金を確認] をタップします。
7）メールで送られてくる認証コードを入力してから、Google Authenticatorコードを入力し、 [確認] をタップします。
8）出金申請が提出されました。


4. 内部送金方法：アプリ版


1）アプリの右下の [資産] をタップします。
2） [出金] をタップします。
3）出金する暗号資産を選択します。
4）出金方法の [MEXC 振替] を選択します。


5） 送金先のアカウント情報と数量を入力し、「送信」をクリックします。現在、 [メールアドレス]、 [携帯電話番号]、 [MEXC UID] を使用して出金することができます。
6）情報に間違いがないことを確認し、 [確認] をタップします。
7）メールで送られてくる認証コードを入力してから、Google Authenticatorコードを入力し、 [確認] をタップします。
8）送金申請が提出されました。


出金に関する注意事項


1.USDT等、複数のチェーンをサポートする暗号資産については、出金申請する際には、必ずアドレスに対応するネットワークを選択してください。

2. 出金する暗号資産が「メモ」の入力を必要とする場合、出金先プラットフォームから正しい「メモ」をコピーして入力してください。誤りがあると、出金後に資産を失う可能性があります。

3. アドレスを入力した後、画面に [アドレス無効] と表示される場合は、アドレスを確認するか、オンラインカスタマーサービスに連絡して、サポートを受けてください。

4. 各暗号資産の出金手数料は異なります。出金ページで暗号資産を選択した後に確認できます。

5. 出金画面で対応する暗号資産の [出金手数料] を見ることができます。

免責事項：この情報は、投資、税務、法律、財務、会計、またはその他の関連サービスに関する助言を提供するものではなく、資産の購入、売却、保有に関する助言を構成するものでもありません。『MEXC 学ぶ』は参考のために情報を提供するだけであり、いかなる投資助言をも構成しません。投資に関するリスクを十分に理解し、慎重に行動してください。プラットフォームはあなたの投資活動の選択について責任を負いません。


