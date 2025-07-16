MEXCでは、住所証明 (POA) の提出がKYC認証プロセスの一環となっています。MEXCアカウントの登録後、本人確認を完了し、お住まいの国や地域の法律・規制を遵守するために、住所認証書類をアップロードする必要があります。 本ガイドでは、住所認証の手順と、必要書類を正しくアップロードする方法について詳しく説明します。 1. 住所証明とは KYC認証を完了するには、住所証明 (POA) を提出するMEXCでは、住所証明 (POA) の提出がKYC認証プロセスの一環となっています。MEXCアカウントの登録後、本人確認を完了し、お住まいの国や地域の法律・規制を遵守するために、住所認証書類をアップロードする必要があります。 本ガイドでは、住所認証の手順と、必要書類を正しくアップロードする方法について詳しく説明します。 1. 住所証明とは KYC認証を完了するには、住所証明 (POA) を提出する
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/MEXCで住所認証をする方法

MEXCで住所認証をする方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
Pangolin
PNG$0.10713-6.63%

MEXCでは、住所証明 (POA) の提出がKYC認証プロセスの一環となっています。MEXCアカウントの登録後、本人確認を完了し、お住まいの国や地域の法律・規制を遵守するために、住所認証書類をアップロードする必要があります。

本ガイドでは、住所認証の手順と、必要書類を正しくアップロードする方法について詳しく説明します。

1. 住所証明とは


KYC認証を完了するには、住所証明 (POA) を提出する必要があります。必要な書類を提出することで、住所の有効性を確認できます。

住所証明は、ユーザー様の住所を証明するために使用されます。KYC認証プロセスでは、以下の情報を提供する必要があります。
  • 氏名
  • 住所（居住地）
  • 発行日
  • 発行機関の名称
  • 発行機関の詳細（企業識別情報、連絡先、公式ウェブサイトなど）

2. 住所証明として使用できる書類


提出書類には、氏名、住所、発行日、発行機関の名称が明記されている必要があります。また、発行日が直近3ヶ月以内のものでなければなりません。以下の書類が有効な住所証明書類として使用できます（ただし、これらに限定されません）。

  • 銀行取引明細書
  • 銀行発行の住所確認書類
  • 住宅ローン契約書または預金通帳
  • 個人名義の公共料金・インターネット・テレビサービスの請求書
  • 水道・電気・ガス料金請求書
  • その他の公共サービス提供会社の請求書
  • 政府発行の通知書または証明書
  • 有権者登録証明書
  • 税務当局発行の評価証明書
  • 仮登録証明書・一時登録証明書・車両登録証明書
  • 不動産仲介業者発行の賃貸契約書または家賃領収書
  • 雇用主発行の住所確認書または不動産購入契約書

3. 住所証明として使用できない書類


以下の書類は、有効な住所証明書類として認められません。
  • 取引レシート（配送先住所や請求先住所が記載されていても無効）
  • 医療費請求書

4. 書類アップロードに関する重要なガイドライン


1) 有効な住所証明であることを確認してください。 適切な書類が不明な場合は、上記のリストを参照してください。

2) 発行日が3ヶ月以内であることを確認してください。MEXCでは、直近3ヶ月以内に発行された住所証明のみを受け付けています。

3) 提出する書類には、氏名、住所、発行日、および発行機関の名称が明記されている必要があります。

4) 書類は本人名義で発行されたものに限ります。提出する書類に記載されている氏名および住所が、MEXCアカウントに新規登録した際の情報と一致していることを確認してください。

5) 編集や加工が行われていないオリジナルの書類をアップロードしてください。請求書の写真、スキャン画像、または電子請求書（PDF）の提出が可能ですが、スキャン画像やスクリーンショットはぼやけたり、反射が入ったり、白黒になったりしないようにしてください。また、書類の四隅がすべて見える状態で、内容がはっきりと読み取れるものを提出してください。

6) ファイルの形式とサイズをご確認ください。対応形式は.PDF、.JPG、.PNGであり、その他のファイル形式は受理されません。

7) 住所証明の審査プロセスには最大24時間かかる場合がありますのでご注意ください。審査が完了すると自動通知が送信されるため、カスタマーサポートへのお問い合わせは不要です。

5. よくある質問（FAQ）


5.1 なぜ住所認証が必要なのでしょうか？


住所認証はMEXCのKYC認証プロセスの一環であり、住所を確認するために実施されます。認証プロセスでは、氏名、住所、および有効な住所証明書類の提出が必要です。

5.2 無効または不完全な住所とはなんですか？


住所を入力する際は、アパート・部屋番号、市町村名、都道府県名、郵便番号などを含め、抜け漏れのない完全な情報を提供してください。

5.3 住所認証の際に自分の国/地域を選択できないのはなぜですか？


現在、住所認証をサポートしている国の一覧は、商品ページでご確認いただけます。

5.4 住所認証の要件は何ですか？


提出する書類には、氏名、住所、発行日、および発行機関の名称が明記されている必要があります。また、発行日は直近3ヶ月以内である必要があります。

5.5 住所証明を更新するにはどうすればよいですか？


住所認証の情報を更新する必要がある場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得