MEXCで住所認証をする方法





MEXCでは、住所証明 (POA) の提出がKYC認証プロセスの一環となっています。MEXCアカウントの登録後、本人確認を完了し、お住まいの国や地域の法律・規制を遵守するために、住所認証書類をアップロードする必要があります。





本ガイドでは、住所認証の手順と、必要書類を正しくアップロードする方法について詳しく説明します。









KYC認証を完了するには、住所証明 (POA) を提出する必要があります。必要な書類を提出することで、住所の有効性を確認できます。





住所証明は、ユーザー様の住所を証明するために使用されます。KYC認証プロセスでは、以下の情報を提供する必要があります。

氏名

住所（居住地）

発行日

発行機関の名称

発行機関の詳細（企業識別情報、連絡先、公式ウェブサイトなど）









提出書類には、氏名、住所、発行日、発行機関の名称が明記されている必要があります。また、発行日が直近3ヶ月以内のものでなければなりません。以下の書類が有効な住所証明書類として使用できます（ただし、これらに限定されません）。





銀行取引明細書

銀行発行の住所確認書類

住宅ローン契約書または預金通帳

個人名義の公共料金・インターネット・テレビサービスの請求書

水道・電気・ガス料金請求書

その他の公共サービス提供会社の請求書

政府発行の通知書または証明書

有権者登録証明書

税務当局発行の評価証明書

仮登録証明書・一時登録証明書・車両登録証明書

不動産仲介業者発行の賃貸契約書または家賃領収書

雇用主発行の住所確認書または不動産購入契約書









以下の書類は、有効な住所証明書類として認められません。

取引レシート（配送先住所や請求先住所が記載されていても無効）

医療費請求書









1) 有効な住所証明であることを確認してください。 適切な書類が不明な場合は、上記のリストを参照してください。





2) 発行日が3ヶ月以内であることを確認してください。MEXCでは、直近3ヶ月以内に発行された住所証明のみを受け付けています。





3) 提出する書類には、氏名、住所、発行日、および発行機関の名称が明記されている必要があります。





4) 書類は本人名義で発行されたものに限ります。提出する書類に記載されている氏名および住所が、MEXCアカウントに新規登録した際の情報と一致していることを確認してください。





5) 編集や加工が行われていないオリジナルの書類をアップロードしてください。請求書の写真、スキャン画像、または電子請求書（PDF）の提出が可能ですが、スキャン画像やスクリーンショットはぼやけたり、反射が入ったり、白黒になったりしないようにしてください。また、書類の四隅がすべて見える状態で、内容がはっきりと読み取れるものを提出してください。





6) ファイルの形式とサイズをご確認ください。対応形式は.PDF、.JPG、.PNGであり、その他のファイル形式は受理されません。





7) 住所証明の審査プロセスには最大24時間かかる場合がありますのでご注意ください。審査が完了すると自動通知が送信されるため、カスタマーサポートへのお問い合わせは不要です。













住所認証はMEXCのKYC認証プロセスの一環であり、住所を確認するために実施されます。認証プロセスでは、氏名、住所、および有効な住所証明書類の提出が必要です。









住所を入力する際は、アパート・部屋番号、市町村名、都道府県名、郵便番号などを含め、抜け漏れのない完全な情報を提供してください。









現在、住所認証をサポートしている国の一覧は、商品ページでご確認いただけます。









提出する書類には、氏名、住所、発行日、および発行機関の名称が明記されている必要があります。また、発行日は直近3ヶ月以内である必要があります。









住所認証の情報を更新する必要がある場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。



