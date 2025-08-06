AIを使ってグリッド取引ボットを作成する方法













AIは、特定の取引ペアにおける過去の市場データとリアルタイムの価格動向を深く分析することで、自動的に最適な価格範囲、グリッド数、レバレッジ倍率を設定します。

















方向の選択： 市場の動向に応じて、中立、ロング、ショートのいずれかの戦略を選択します。





中立： 明確なトレンドがなく価格変動が頻繁に起こる横ばい相場に最適です。

ロング： 全体的に上昇傾向にある市場に適しています。

ショート：全体的に下落傾向にある市場に適しています。









期間の選択： 取引計画に合った期間を選びます。期間が長くなるほど価格範囲は広がり、取引頻度は下がります。









グリッドボットの作成： 推奨されている戦略をコピーし、投資額を入力するだけで、先物グリッドAIボットをすぐに作成できます。









詳細設定（任意）：以下のパラメータを設定することも可能です：



リスクコントロールモード：有効化することで、ボット起動中の強制決済リスクを軽減できます。





起動価格：最新市場価格がこの価格に達したときのみ、ボットが起動します。設定しない場合は作成直後に起動します。起動価格の設定値は、選択した価格範囲内でなければなりません。





上限ストップ価格：市場価格がこのレベルに達すると、ボットは自動的に取引を停止します。利確/損切り目的に使用できます。※上限ストップ価格は現在の市場価格より高くなければなりません。





下限ストップ価格：市場価格がこのレベルに下落すると、ボットは自動的に取引を停止します。こちらも利確/損切り目的で使用可能です。※下限ストップ価格は現在の市場価格より低くなければなりません。





利確/損切り：利確価格と損切り価格を設定することで、市場の変動中でも利益を確保したり損失を抑えたりすることができ、突然の価格変動による利益の減少や損失の拡大を防ぐのに役立ちます。









ボットの作成：すべての設定が完了したら、 [ボット作成] をクリックするだけで開始できます。









現在、グリッドボット取引は50以上の先物ペアに対応しており、今後さらに追加される予定です。選択したトークンにAI設定がない場合、その取引ペアはまだグリッドボット取引に対応していないことを意味します。



