1. M-Dayとは？ M-DayはMEXCで開催される特別な先物イベントです。参加すると、無料のワンダーチェストがもらえ、先物ボーナス報酬を獲得するチャンスが得られます。取引高が45,000 USDTに達するごとに、ワンダーチェストを1つ受け取れます。取引高が多いほどチェストの数が増え、ジェムを発見する確率も高まります。 2. M-Dayに参加するべき理由 M-Dayに参加することで、以下のよう1. M-Dayとは？ M-DayはMEXCで開催される特別な先物イベントです。参加すると、無料のワンダーチェストがもらえ、先物ボーナス報酬を獲得するチャンスが得られます。取引高が45,000 USDTに達するごとに、ワンダーチェストを1つ受け取れます。取引高が多いほどチェストの数が増え、ジェムを発見する確率も高まります。 2. M-Dayに参加するべき理由 M-Dayに参加することで、以下のよう
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/M-Dayへの参加方法

M-Dayへの参加方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#注目イベント#先物#初心者
MemeCore
M$2.07889-0.70%

1. M-Dayとは？


M-DayはMEXCで開催される特別な先物イベントです。参加すると、無料のワンダーチェストがもらえ、先物ボーナス報酬を獲得するチャンスが得られます。取引高が45,000 USDTに達するごとに、ワンダーチェストを1つ受け取れます。取引高が多いほどチェストの数が増え、ジェムを発見する確率も高まります。

2. M-Dayに参加するべき理由


M-Dayに参加することで、以下のようなメリットがあります：
  • ジェムやゴールドを発見したユーザー様は、豊富な先物ボーナス報酬を受け取ることができます。
  • 先物ボーナスは証拠金として利用でき、そこで得た利益は出金可能です。
  • ジェムを見つけられなかったユーザー様も、ワンダーチェストの保有数に応じて別のトークン賞金プールを山分けできます。

3. M-Dayへの参加方法


3.1 ウェブ版


MEXC公式ウェブサイトにアクセスしてログインしてください。ナビゲーションバーからイベントを選択し、[先物 M-Day]をクリックすると、M-Dayのイベントページにアクセスできます。


先物 M-Dayページで、下にスクロールして日付ごとのイベント状況を確認してください。進行中のM-Dayイベントを見つけたらクリックし、[参加登録]ボタンをクリックして参加しましょう。


登録が完了すると、登録成功のポップアップが表示されます。


登録完了後は、イベント期間中に取引を継続し、取引高の要件を満たすとシステムが自動的にチェストの数を増やします。再度の登録は不要です。

結果発表後は、先物 M-Dayページに戻り、当選状況をご確認いただけます。報酬は決済期間中に配布されます。

3.2 アプリ版


1) MEXC アプリにログインし、ホーム画面の [先物 M-Day]をタップします。
2) 先物 M-Dayページで、下にスクロールし、日付ごとのイベント状況を確認します。進行中のM-Dayイベントを見つけたらタップし、[参加登録]ボタンを表示させてタップし、参加します。
3) 登録が完了すると、登録成功のポップアップが表示されます。
4) 登録完了後は、イベント期間中に取引を継続し、ワンダーチェストの要件を満たすとシステムが自動的にチェストの数を増やします。再度の登録は不要です。


結果発表後は、先物 M-Dayページに戻り、当選状況をご確認いただけます。報酬は決済期間中に配布されます。

MEXCを代表するイベントであるM-Dayは、今後も先物トレーダーの皆様に向けて、特別な特典を提供してまいります。ぜひご参加のうえ、M-Dayならではの体験をお楽しみください。

*BTN-M-Dayに参加&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/staking*

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得