M-Dayへの参加方法

















M-Dayに参加することで、以下のようなメリットがあります：

ジェムやゴールドを発見したユーザー様は、豊富な先物ボーナス報酬を受け取ることができます。

先物ボーナスは証拠金として利用でき、そこで得た利益は出金可能です。

ジェムを見つけられなかったユーザー様も、ワンダーチェストの保有数に応じて別のトークン賞金プールを山分けできます。













イベントを選択し、[先物 M-Day]をクリックすると、M-Dayのイベントページにアクセスできます。 MEXC公式 ウェブサイト にアクセスしてログインしてください。ナビゲーションバーからを選択し、[]をクリックすると、M-Dayのイベントページにアクセスできます。









先物 M-Dayページで、下にスクロールして日付ごとのイベント状況を確認してください。進行中のM-Dayイベントを見つけたらクリックし、[参加登録]ボタンをクリックして参加しましょう。









登録が完了すると、登録成功のポップアップが表示されます。









登録完了後は、イベント期間中に取引を継続し、取引高の要件を満たすとシステムが自動的にチェストの数を増やします。再度の登録は不要です。





結果発表後は、先物 M-Dayページに戻り、当選状況をご確認いただけます。報酬は決済期間中に配布されます。









1) MEXC アプリにログインし、ホーム画面の [先物 M-Day]をタップします。

2) 先物 M-Dayページで、下にスクロールし、日付ごとのイベント状況を確認します。進行中のM-Dayイベントを見つけたらタップし、[参加登録]ボタンを表示させてタップし、参加します。

3) 登録が完了すると、登録成功のポップアップが表示されます。

4) 登録完了後は、イベント期間中に取引を継続し、ワンダーチェストの要件を満たすとシステムが自動的にチェストの数を増やします。再度の登録は不要です。









結果発表後は、先物 M-Dayページに戻り、当選状況をご確認いただけます。報酬は決済期間中に配布されます。





MEXCを代表するイベントであるM-Dayは、今後も先物トレーダーの皆様に向けて、特別な特典を提供してまいります。ぜひご参加のうえ、M-Dayならではの体験をお楽しみください。







