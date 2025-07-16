MEXC取引プラットフォームは、最も注目のトークンを提供し、市場最安値の手数料で、ユーザー様から高く評価されています。また、当社は暗号資産を誰もが手軽でアクセスできるようにすることに取り組んでいます。そのため、市場を幅広く監視し、新規上場を見逃さないようにしたいユーザー様をサポートするために、MEXCは新規上場リマインダー機能を導入しました。 1. MEXCで新規上場トークンを見つける方法 1.1MEXC取引プラットフォームは、最も注目のトークンを提供し、市場最安値の手数料で、ユーザー様から高く評価されています。また、当社は暗号資産を誰もが手軽でアクセスできるようにすることに取り組んでいます。そのため、市場を幅広く監視し、新規上場を見逃さないようにしたいユーザー様をサポートするために、MEXCは新規上場リマインダー機能を導入しました。 1. MEXCで新規上場トークンを見つける方法 1.1
新規上場リマインダーの設定方法

2025/7/16MEXC
MEXC取引プラットフォームは、最も注目のトークンを提供し、市場最安値の手数料で、ユーザー様から高く評価されています。また、当社は暗号資産を誰もが手軽でアクセスできるようにすることに取り組んでいます。そのため、市場を幅広く監視し、新規上場を見逃さないようにしたいユーザー様をサポートするために、MEXCは新規上場リマインダー機能を導入しました。

1. MEXCで新規上場トークンを見つける方法


1.1 ウェブ


MEXCの公式ウェブサイトを開き、下にスクロールして「世界的に最もHOTなトークン」セクションを見つけてください。そのセクション内で、人気先物の隣、現物上昇率ランキングの下にある「最新」を探します。「最新」リストには、最新の取引ペアや上場までのカウントダウンなどの情報が表示されます。


右側の [その他] をクリックすると、最新のトークンの完全なリスト（新規上場予定）や、最近の価格パフォーマンス、取引ページへのリンクが掲載された別のウェブページにアクセスできます。さらに、このページでは、今後上場予定のすべてのトークンに関する包括的な情報も確認できます。


1.2 アプリ


MEXCアプリのホーム画面を開き、下部の [新規上場] をタップします。ページをスクロールすると、まもなく上場するトークンの情報を確認できます。これには、トークンの取引ペア名や上場までのカウントダウン時間などの情報が含まれます。


2. 新規上場リマインダーの設定方法


2.1 ウェブ


最新セクションの中から任意の新トークンを選択すると、そのトークンの取引ページにアクセスできます。取引ページでは、トークンの取引開始日を示すカウントダウンタイマーが表示されます。

新規上場リマインダーを有効にするには、カウントダウンタイマーの下にある [上場の30分前に通知してください] のスイッチをオンにします。


右側の [>] ボタンをクリックすると、上場リマインダーの設定をカスタマイズできます。

ユーザー様は、上場の30分前、10分前、3分前に通知を受け取るか、環境設定に従ってカスタムの通知時間を設定することができます。

利用可能な通知方法には、[アプリのプッシュ通知]、[プラットフォーム通知]、[デスクトップ通知] があります。デスクトップ通知を有効にする詳細な手順については、MEXCのデスクトップ通知を有効にする方法をご参照ください。


特定の取引ペアに対してすでに新規上場リマインダーを設定しており、それがトリガーされた場合、同じ取引ペアに対して新しいリマインダーを設定することはできませんのでご注意ください。

2.2 アプリ


1）最新セクションの中から任意の新トークンをタップすると、トークンの取引ページに移動します。取引ページでは、トークン上場までのカウントダウンが表示されます。

2）カウントダウンの下にある [上場の30分前に通知してください] の右側にあるスイッチをオンにすると、新規上場リマインダーの設定が完了します。このリマインダー機能を有効にするには、スマートフォンの通知機能を事前にオンにする必要がありますのでご注意ください。

3）[上場の30分前に通知してください] の文字をタップすると、新規上場リマインダーのカスタマイズ設定を行うことができます。

4）新規上場リマインダーの時間は、上場の30分前、10分前、3分前、またはカスタム時間から選択できます。通知方法としては、現在、[アプリ通知]、[（プラットフォーム）通知]、[デスクトップ通知] の3種類がサポートされています。なお、デスクトップ通知はウェブ版でのみ有効です。


特定の取引ペアに対してすでに新規上場リマインダーを設定しており、それがトリガーされた場合、同じ取引ペアに対して新しいリマインダーを設定することはできませんのでご注意ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


