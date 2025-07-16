システムまたはブラウザの設定で通知を有効にしていない場合、下図に示すように、MEXCウェブサイトのマーケットアラート設定で [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れてアラートを受信することができません。 1. ブラウザの通知を有効にする方法 ブラウザの設定を変更することで [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れ、市場の変動に関するデスクトップ通知を受け取ることができます。Googシステムまたはブラウザの設定で通知を有効にしていない場合、下図に示すように、MEXCウェブサイトのマーケットアラート設定で [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れてアラートを受信することができません。 1. ブラウザの通知を有効にする方法 ブラウザの設定を変更することで [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れ、市場の変動に関するデスクトップ通知を受け取ることができます。Goog
MEXCのデスクトップ通知を有効にする方法

2025/7/16MEXC
システムまたはブラウザの設定で通知を有効にしていない場合、下図に示すように、MEXCウェブサイトのマーケットアラート設定で [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れてアラートを受信することができません。


1. ブラウザの通知を有効にする方法


ブラウザの設定を変更することで [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れ、市場の変動に関するデスクトップ通知を受け取ることができます。Google ChromeまたはEdgeブラウザのご利用をお勧めします。他のブラウザをお使いの場合、通知が遅れたり、受信できなかったりする場合があります。

1.1 Google Chrome


MEXCの先物取引画面で、URL入力欄の横にある設定ボタンをクリックし、「サイトの設定」をクリックします。


サイトの設定画面で、「権限」セクションの下部にある「通知」を見つけ、設定を「許可する」に変更します。


MEXC先物取引画面に戻ります。通知の設定を行うと、先物取引画面の上部にメッセージが表示されます。「再読み込み」をクリックしてください。


[マーケットアラート設定] 画面を再度開きます。これにより、[デスクトップ通知] オプションがチェックできるようになります。


1.2 Edgeブラウザ


MEXCの先物取引画面で、URL入力欄の横にある設定ボタンをクリックし、「このサイトに対する権限」をクリックします。


サイトの設定画面で、「通知」オプションの設定を「許可」に変更します。


MEXCの先物取引画面に戻ります。通知の設定を行うと、先物取引画面の上部にメッセージが表示されます。「最新の情報に更新」をクリックしてください。


[マーケットアラート設定] 画面を再度開きます。これにより、[デスクトップ通知] オプションがチェックできるようになります。


2. システム通知を有効にする方法


システムの通知設定を調整することで、携帯電話への通知と同様に、市場価格アラートのポップアップ通知をデスクトップで受け取ることができます。ここでは、macOSのオペレーティングシステムを使用して、その手順を説明します。

左上にある「」ボタンをクリックし、「システム設定」を選択します。


システム設定画面で「通知」を選択し、「Google Chrome」または「Microsoft Edge」を見つけて「>」をクリックし、「通知を許可」スイッチを切り替えます。


Windowsシステムの設定方法も上記と同様です。左下にあるWindowsアイコンをクリックし、「設定」をクリックして設定画面に入り、「システム」をクリックします。システム画面で「通知とアクション」を選択し、「Google Chrome」または「Microsoft Edge」を見つけ、該当するスイッチを切り替えます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


