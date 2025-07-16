MEXCのデスクトップ通知を有効にする方法





システムまたはブラウザの設定で通知を有効にしていない場合、下図に示すように、MEXCウェブサイトのマーケットアラート設定で [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れてアラートを受信することができません。













ブラウザの設定を変更することで [デスクトップ通知] オプションにチェックを入れ、市場の変動に関するデスクトップ通知を受け取ることができます。Google ChromeまたはEdgeブラウザのご利用をお勧めします。他のブラウザをお使いの場合、通知が遅れたり、受信できなかったりする場合があります。









MEXCの先物取引画面で、URL入力欄の横にある設定ボタンをクリックし、「サイトの設定」をクリックします。









サイトの設定画面で、「権限」セクションの下部にある「通知」を見つけ、設定を「許可する」に変更します。









MEXC先物取引画面に戻ります。通知の設定を行うと、先物取引画面の上部にメッセージが表示されます。「再読み込み」をクリックしてください。









[マーケットアラート設定] 画面を再度開きます。これにより、[デスクトップ通知] オプションがチェックできるようになります。













MEXCの先物取引画面で、URL入力欄の横にある設定ボタンをクリックし、「このサイトに対する権限」をクリックします。









サイトの設定画面で、「通知」オプションの設定を「許可」に変更します。









MEXCの先物取引画面に戻ります。通知の設定を行うと、先物取引画面の上部にメッセージが表示されます。「最新の情報に更新」をクリックしてください。









[マーケットアラート設定] 画面を再度開きます。これにより、[デスクトップ通知] オプションがチェックできるようになります。













システムの通知設定を調整することで、携帯電話への通知と同様に、市場価格アラートのポップアップ通知をデスクトップで受け取ることができます。ここでは、macOSのオペレーティングシステムを使用して、その手順を説明します。





左上にある「」ボタンをクリックし、「システム設定」を選択します。









システム設定画面で「通知」を選択し、「Google Chrome」または「Microsoft Edge」を見つけて「>」をクリックし、「通知を許可」スイッチを切り替えます。









Windowsシステムの設定方法も上記と同様です。左下にあるWindowsアイコンをクリックし、「設定」をクリックして設定画面に入り、「システム」をクリックします。システム画面で「通知とアクション」を選択し、「Google Chrome」または「Microsoft Edge」を見つけ、該当するスイッチを切り替えます。



