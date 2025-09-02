MEXCアプリのダウンロードガイド





















QRコードをうまくスキャンできない場合は、QRコードの下にある [その他のオプション]をクリックしてダウンロードページに移動し、そこでAndroid MEXCアプリのインストールパッケージを選択してダウンロードし、インストールすることができます。









Androidでのインストールプロセス中に、セキュリティ警告がポップアップ表示される場合があります。ダウンロードリンクがMEXC公式ウェブサイトからのものであること、またはカスタマーサポートを通じて入手したものであることを確認した場合、警告が表示されたら [インストールを続ける] をタップしてください。













携帯電話上のGoogle Playストアを開き、検索バーでMEXCアプリを検索し、[インストール] をタップします。インストールが完了すると、アプリが使用できるようになります。















Apple App Storeを開き、検索バーでMEXCアプリを検索し、[インストール] をタップします。インストールが完了すると、アプリが使用できるようになります。







一部の地域では、Apple App StoreでMEXCアプリが検索結果に表示されない場合があります。このような問題が発生した場合は、他の地域に登録されたApple IDに切り替えることをおすすめします。

また、スマートフォンやパソコンのウェブブラウザを使用して、MEXCのウェブ版をご利用いただくことも可能です。公式サイトのリンクは以下の通りです：













