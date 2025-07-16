Bondex (BDXN) は、ブロックチェーンとAIを融合させた分散型プロフェッショナル・ネットワーキングプラットフォームです。従来のキャリア形成や人材採用の在り方を根本から見直し、トークンエコノミーとゲーミフィケーション要素を取り入れることで、公平性と透明性を備えた、インセンティブ重視の新しい成長エコシステムを実現します。 1. Bondexのプロジェクト概要 従来のWeb2型プロフェッショナBondex (BDXN) は、ブロックチェーンとAIを融合させた分散型プロフェッショナル・ネットワーキングプラットフォームです。従来のキャリア形成や人材採用の在り方を根本から見直し、トークンエコノミーとゲーミフィケーション要素を取り入れることで、公平性と透明性を備えた、インセンティブ重視の新しい成長エコシステムを実現します。 1. Bondexのプロジェクト概要 従来のWeb2型プロフェッショナ
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Bondex：ブロッ...ワーキングの新時代

Bondex：ブロックチェーンとAIが切り拓く、Web3プロフェッショナルネットワーキングの新時代

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級
Sleepless AI
AI$0.1213+1.76%
Bondex
BDXN$0.03768+1.53%
DeFi
DEFI$0.001673-3.35%
BarnBridge
BOND$0.1576+1.48%

Bondex (BDXN) は、ブロックチェーンとAIを融合させた分散型プロフェッショナル・ネットワーキングプラットフォームです。従来のキャリア形成や人材採用の在り方を根本から見直し、トークンエコノミーとゲーミフィケーション要素を取り入れることで、公平性と透明性を備えた、インセンティブ重視の新しい成長エコシステムを実現します。

1. Bondexのプロジェクト概要


従来のWeb2型プロフェッショナル・ネットワーキング・プラットフォームでは、ユーザーデータはプラットフォームによって中央集権的に管理されており、ユーザーが自身のデータから実質的な価値を得ることは困難でした。さらに、採用市場では情報格差や非透明な紹介プロセスが課題となっています。Bondexは、こうした問題を解決するために誕生しました。ブロックチェーン技術を活用し、公平性・透明性・効率性を備えたWeb3型プロフェッショナル・ネットワーキング・プラットフォームの構築を目指しています。

ブロックチェーンとトークンエコノミーを通じて、Bondexはユーザーによるデータの所有、検証可能な職業アイデンティティ、そして貢献に応じた公正な報酬の実現を可能にします。単なるネットワーキングプラットフォームにとどまらず、BondexはDeFiやGameFiの要素を取り入れた、分散型の人材ネットワーク・システムです。

2. Bondexの主要機能と注目ポイント


2.1 分散型アイデンティティシステム（DID）


Bondexは、ユーザーが検証可能なブロックチェーンベースのプロフェッショナルプロフィールを作成できるサービスです。学歴、スキル認定、職務経験などの情報をオンチェーンに記録できるため、履歴書の信頼性と真正性が大幅に向上します。さらに、個人データの所有権もユーザー自身の手に戻ります。

2.2 スキルの可視化とプロフェッショナルネットワーク


Bondexプラットフォームでは、ユーザーは自身のスキルや経験を詳細にアピールし、プロフェッショナルなネットワークを構築できます。高度なアルゴリズムにより、適切な求人情報や潜在的な協業相手が提案され、精度の高いマッチングが実現します。また、ユーザーはネットワークを通じて、より多くのキャリア機会やリソースにアクセスでき、長期的なキャリア形成を後押しします。

2.3 ゲーミフィケーションメカニズム：ユーザーの参加を促すインセンティブ設計


Bondexは、ユーザーの積極的な参加を促すために、ゲーミフィケーション要素を取り入れています。ユーザーは、日々のタスクをこなしたり、マイルストーンを達成したりすることで、BDXNトークンやBondexポイント（BP）を獲得でき、個人の価値向上と報酬の獲得につなげることができます。

2.4 分散型仲裁裁判所（DAC）


プラットフォーム取引の公平性と透明性を確保するため、Bondexは分散型仲裁裁判所（DAC）を設立しました。ユーザーはBDXNトークンをステーキングし、取引に関する争議の投票に参加することで、紛争解決に関与できます。この仕組みは、プラットフォームへの信頼を強化するだけでなく、ユーザーの参加意識と所有感をより一層高めます。

3. Bondexのトケノミクス


3.1 トークンの基本情報


  • トークン名：BDXN
  • 総供給量：1,000,000,000

3.2 トークンの分配計画


BDXNトークンの分配は、ステークホルダーの利益を適切に調整し、プラットフォームの長期的な発展を支えるよう慎重に設計されています。内訳は以下のとおりです：

  • エコシステム報酬：24%
  • チーム：15%
  • パブリックラウンド：10%
  • シードラウンド + プライベートセール：13.5%
  • 流動性：10%
  • トレジャリー：13%
  • マーケティング：5.5%
  • コミュニティエアドロップ：3%
  • アドバイザー & コンサルタント：6%


3.3 トークンのユーティリティと価値創出


BDXNはBondexエコシステム内で複数の役割を果たしており、その価値はさまざまなメカニズムを通じて実現されています：

  • ユーザーはプラットフォームの利用を通じてBDXNを獲得できます。
  • BDXN保有者はプラットフォームのガバナンスに参加できます。
  • ユーザーはBDXNをステーキングすることで、広告収入やAPI手数料などのプラットフォーム収益の分配を受けられます。
  • BDXNを保有することで、DAC仲裁裁判所をはじめとするプレミアムサービスや機能へのアクセス権が付与されます。

3.4 デュアルトークン経済システム


Bondexは、BDXNとBond Points（BP）の2種類のトークンで構成されるデュアルトークンモデルを採用しています。BPは、ユーザーの活動の質と信頼性を反映するオフチェーンの評価スコアとして機能し、プラットフォーム内のさまざまなアクションの担保として利用可能です。一方、BDXNはオンチェーンのユーティリティトークンとして、価値の分配やガバナンス、ポジティブな行動へのインセンティブ付与に中心的な役割を果たします。これら2つのトークンが連携し、プラットフォームエコシステムの持続的な成長を支えています。

4. MEXCでBDXNを購入する方法


Bondexは、Web3ネイティブのプロフェッショナルネットワーキングのコンセプトと革新的なトケノミクスを通じて、デジタルワークの概念を再定義しています。個人、キャリア、プラットフォームの関係性を再考することで、Bondexはキャリア開発の新たなパラダイムを切り拓いています。データ所有権、労働力の流動性、公正な人材評価に対する世界的な需要が高まる中、BondexとBDXNエコシステムは、ユーザーと企業に対してオープンで透明性が高く効率的な相互作用の環境を提供し、プロフェッショナルソーシャルネットワークの新たな標準となる立場を確立しています。

BDXNは現在、MEXCに上場しており、最低水準の手数料で取引できます。BDXNの購入方法は以下の通りです：

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2) 検索バーに「BDXN」と入力し、BDXNの現物または先物取引を選択します。
3) 注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得