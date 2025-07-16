Bondex：ブロックチェーンとAIが切り拓く、Web3プロフェッショナルネットワーキングの新時代









従来のWeb2型プロフェッショナル・ネットワーキング・プラットフォームでは、ユーザーデータはプラットフォームによって中央集権的に管理されており、ユーザーが自身のデータから実質的な価値を得ることは困難でした。さらに、採用市場では情報格差や非透明な紹介プロセスが課題となっています。Bondexは、こうした問題を解決するために誕生しました。ブロックチェーン技術を活用し、公平性・透明性・効率性を備えたWeb3型プロフェッショナル・ネットワーキング・プラットフォームの構築を目指しています。





ブロックチェーンとトークンエコノミーを通じて、Bondexはユーザーによるデータの所有、検証可能な職業アイデンティティ、そして貢献に応じた公正な報酬の実現を可能にします。単なるネットワーキングプラットフォームにとどまらず、BondexはDeFiやGameFiの要素を取り入れた、分散型の人材ネットワーク・システムです。













Bondexは、ユーザーが検証可能なブロックチェーンベースのプロフェッショナルプロフィールを作成できるサービスです。学歴、スキル認定、職務経験などの情報をオンチェーンに記録できるため、履歴書の信頼性と真正性が大幅に向上します。さらに、個人データの所有権もユーザー自身の手に戻ります。









Bondexプラットフォームでは、ユーザーは自身のスキルや経験を詳細にアピールし、プロフェッショナルなネットワークを構築できます。高度なアルゴリズムにより、適切な求人情報や潜在的な協業相手が提案され、精度の高いマッチングが実現します。また、ユーザーはネットワークを通じて、より多くのキャリア機会やリソースにアクセスでき、長期的なキャリア形成を後押しします。









Bondexは、ユーザーの積極的な参加を促すために、ゲーミフィケーション要素を取り入れています。ユーザーは、日々のタスクをこなしたり、マイルストーンを達成したりすることで、BDXNトークンやBondexポイント（BP）を獲得でき、個人の価値向上と報酬の獲得につなげることができます。









プラットフォーム取引の公平性と透明性を確保するため、Bondexは分散型仲裁裁判所（DAC）を設立しました。ユーザーはBDXNトークンをステーキングし、取引に関する争議の投票に参加することで、紛争解決に関与できます。この仕組みは、プラットフォームへの信頼を強化するだけでなく、ユーザーの参加意識と所有感をより一層高めます。





















BDXNトークンの分配は、ステークホルダーの利益を適切に調整し、プラットフォームの長期的な発展を支えるよう慎重に設計されています。内訳は以下のとおりです：





エコシステム報酬： 24%

チーム： 15%

パブリックラウンド： 10%

シードラウンド + プライベートセール： 13.5%

流動性： 10%

トレジャリー： 13%

マーケティング： 5.5%

コミュニティエアドロップ： 3%

アドバイザー & コンサルタント：6%













BDXNはBondexエコシステム内で複数の役割を果たしており、その価値はさまざまなメカニズムを通じて実現されています：





ユーザーはプラットフォームの利用を通じてBDXNを獲得できます。

BDXN保有者はプラットフォームのガバナンスに参加できます。

ユーザーはBDXNをステーキングすることで、広告収入やAPI手数料などのプラットフォーム収益の分配を受けられます。

BDXNを保有することで、DAC仲裁裁判所をはじめとするプレミアムサービスや機能へのアクセス権が付与されます。









Bondexは、BDXNとBond Points（BP）の2種類のトークンで構成されるデュアルトークンモデルを採用しています。BPは、ユーザーの活動の質と信頼性を反映するオフチェーンの評価スコアとして機能し、プラットフォーム内のさまざまなアクションの担保として利用可能です。一方、BDXNはオンチェーンのユーティリティトークンとして、価値の分配やガバナンス、ポジティブな行動へのインセンティブ付与に中心的な役割を果たします。これら2つのトークンが連携し、プラットフォームエコシステムの持続的な成長を支えています。









Bondexは、Web3ネイティブのプロフェッショナルネットワーキングのコンセプトと革新的なトケノミクスを通じて、デジタルワークの概念を再定義しています。個人、キャリア、プラットフォームの関係性を再考することで、Bondexはキャリア開発の新たなパラダイムを切り拓いています。データ所有権、労働力の流動性、公正な人材評価に対する世界的な需要が高まる中、BondexとBDXNエコシステムは、ユーザーと企業に対してオープンで透明性が高く効率的な相互作用の環境を提供し、プロフェッショナルソーシャルネットワークの新たな標準となる立場を確立しています。









