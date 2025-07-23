WLFIとは？DeFi界の新たな勢力であり、ドル建てステーブルコインの先駆者





「アメリカのDeFiの架け橋」となることを使命とするWLFIプロジェクトは、政治的影響力と金融技術を融合し、従来の金融と暗号資産金融の橋渡し役を果たします。コミュニティ主導でコンプライアンスを強化した暗号資産エコシステムの構築を目指しています。









暗号資産およびDeFi分野が引き続き活況を呈する中、従来の金融システムの限界がますます明らかになっています。高額な国際送金手数料、長い決済期間、中央集権的な機関への信頼問題など、グローバルな金融イノベーションの必要性が一層高まっています。





World Liberty Financial（WLFI）は、こうした需要の高まりに応えて誕生しました。ドナルド・トランプ大統領とその家族が支持する本プロジェクトは、経験豊富な暗号資産の専門家チームによって開発が進められています。従来の金融仲介機関に依存せず、暗号資産の借入やレンディング、投資をプライベートかつピアツーピアで行える環境を提供することを目指しています。













DeFiインフラ：レンディング、借入、利回り生成、およびコミュニティ主導のエコシステム機能などの展開を計画しています。













WLFI (ガバナンストークン)：コミュニティ投票、ガバナンス提案、および今後のオンチェーンアップグレードを可能にします。

USD1 (ステーブルコイン)：米ドルに1:1で連動し、米ドルおよび米国債によって裏付けられています。オンチェーン決済、レンディング、利回り生成などの金融活動に使用されます。





これら2つのトークンがWLFIエコシステムの基盤を形成し、互いに支え合い、補完し合っています。









WLFIはデラウェア州の登録モデルを採用しており、企業のガバナンス構造とコミュニティ主導のガバナンスプロセスを融合させています。プロトコルのコンプライアンス運営は、米国に登録された法人が管理し、コミュニティと連携しながらオンチェーンガバナンスを実施しています。

















コミュニティメンバーは、ガバナンスフォーラムを通じて提案を提出することができます。スナップショット投票で承認された提案は、プラットフォームによって実行されます。投票権は保有するWLFIの数量に応じて配布されますが、権力の集中を防ぐため、1ウォレットあたりの投票権は総供給量の5%を上限としています。













2) ネットワーク：イーサリアムメインネット

3) 総供給量：1,000億トークン













トークンセール：35%

コミュニティ成長およびインセンティブ：32.5%

初期支援者への割り当て：30%

チームおよびアドバイザー：2.5%













WLFIはガバナンスに特化した純粋なトークンです。保有者に配当や利益分配の権利を付与しません。その価値は主に、プラットフォームのガバナンスとコミュニティの意思決定における役割にあります。









すべてのWLFIトークンは現在ロックアップされています。プロジェクトではこれまでに3回のプレセールを実施しており、その詳細は以下の通りです：





ラウンド 1：2024年10月に、1トークンあたり$0.015の価格で開始され、200億トークン（総供給量の20％）が発行され、総額$3億を調達しました。





ラウンド 2：ラウンド1に続いて直ちに実施され、1トークンあたり$0.05の価格で50億トークン（総供給量の5％）が発行されました。





ラウンド2は2025年3月14日に終了し、$2.5億を調達しました。





初回の2回のWLFIプレセールラウンドは一般公開されましたが、3回目のラウンドは機関投資家向けで一般公開されておらず、トークン価格は1トークンあたり$0.10でした。





公開されている情報によると、WLFIは3回のラウンドを通じて合計260.5億トークン（総供給量の26.05％）が販売されました。ただし、3回目のラウンドは一般公開されていなかったため、実際のプレセール販売数は若干異なる可能性があります。













WLFIは、Aaveなどの主要なDeFiプロトコルとの統合を計画しており、USD1がレンディング市場やイールドファーミングに参加できるようにします。このプロジェクトは、DEX、NFTゲートウェイ、ウォレットツールを構築し、包括的なオンチェーン金融エコシステムを支援することを目指しています。









WLFIは、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点とするAqua 1 Fundと提携し、中東、アジア、ラテンアメリカにおけるWLFIとUSD1の普及を促進しています。長期的な目標は、コンプライアンスを遵守したクロスボーダーのWeb3金融インフラを構築することです。









米国証券取引委員会（SEC）をはじめとする規制当局による監視強化に対応し、WLFIプラットフォームは透明性基準の向上に積極的に取り組んでいます。具体的には、ガバナンス記録の公開、ガバナンス提案の正式化、そして法令遵守体制の全般的な強化を進めています。









World Liberty Financial（WLFI）は、強力な政治的つながりと堅牢なコンプライアンス体制、さらに革新的なデュアルトークンシステムを背景に、Web3金融分野で急速に頭角を現しています。同プロジェクトは、ガバナンス主導のトケノミクスを重視しつつ、USD1をオンチェーン決済および金融インフラの安定的な基盤として確立しています。今後数ヶ月間におけるWLFIのガバナンス提案、トークン流通メカニズム、クロスチェーンインフラの進展が、プロジェクトの鍵を握るでしょう。WLFIが「トランプ氏支援の暗号資産実験」から真の「米国発Web3金融の架け橋」へと進化できるかは、複雑な政治・規制の動向をいかにうまく乗り切るかにかかっています。





このような背景を踏まえ、MEXCはプレマーケット取引プラットフォームにてWLFIの取引を開始し、ユーザーは正式な現物上場に先駆けてトークンを取引可能となっています。これにより、投資家はWLFIがより広範な市場で取引開始される前に、早期にポジションを確保するチャンスを得られます。









