無期限先物取引とは？その仕組みと原理を全面解説





ショートポジションで相場下落を狙う場合、長期的なトレンドに乗ったり、体系的な取引モデルを構築したりする場合でも、資金調達率の計算などの仕組みを含む無期限先物の仕組みを理解することは、安定した収益性を実現するために不可欠です。





本記事では、以下の内容について包括的に解説します：





無期限先物の定義および従来の先物との違い

MEXCの先物取引の仕組みおよび設計思想

資金調達率の計算方法およびその実用的な意味

さまざまな市場状況における効果的な戦略設計

初心者向けのよくある質問およびリスク管理のヒント









無期限先物取引は、BTCやETHなどの原資産を実際に保有することなく、ロングまたはショートのポジションを取得することができるデリバティブ取引の一種です。









特徴 無期限先物取引 従来型先物取引 有効期間 なし あり（例：四半期受渡） 価格収束 資金調達率メカニズム 満期時の自然収束 決済制限 いつでも決済可能、長期保有対応 満期時に自動決済または強制決済 主な用途 高頻度取引、ショートヘッジ、裁定取引 投機、ヘッジ、機関リスク管理

















従来型の先物とは異なり、無期限先物には固定の受渡日がありません。これにより、トレーダーは市場の状況や個人的な戦略に合わせて、好きなだけポジションを保有することができます。満期による強制決済の制約がなくなることで、無期限先物は取引戦略の実施において、より優れた柔軟性と継続性を提供します。









無期限先物は通常、未実現損益（PNL）の計算に、最終取引価格ではなく公正価格を使用します。これにより、価格操作を防ぎ、不必要な強制決済を回避することができます。





公正価格：複数の取引所の現物価格から算出される加重平均指数。公正な市場価値を反映しています。





例：いくつかの取引所のBTC現物価格が30,000、30,100、29,950 USDTの場合、システムは加重平均を算出し、30,017 USDTを公正価格とします。





未実現損益：公正価格を用いて算出される、オープンポジションの現在の損益。





例：3,000 USDTで1枚のETHロングポジションをオープンし、現在の公正価格が3,500 USDTである場合、未実現利益は (3,500 - 3,000) × 1 = 500 USDTとなります。





強制決済：損失によりユーザー様のアカウントの証拠金が維持証拠金を下回った場合、システムはマイナス残高になることを防ぐため、ユーザー様のポジションを自動的に強制決済します。





例：ユーザー様の証拠金残高が200 USDTしかなく、損失が300 USDTに達した場合、システムはさらなるリスクを回避するため、強制決済をトリガーします。

















資金調達率がプラスの場合 ：ロング保有者がショート保有者に支払います

資金調達率がマイナスの場合 ：ショート保有者がロング保有者に支払います

決済頻度 ：8時間ごと

注：取引所は資金調達率を徴収しません。手数料はトレーダー間で直接決済されます。





例：





資金調達率が+0.01%で、1,000 USDT相当のロングポジションを保有している場合：





次の資金調達率決済時間で、ロング保有者はショート保有者に0.1 USDT（1,000 × 0.01%）を支払います。

資金調達率決済時間前にポジションを決済した場合、手数料は発生しません。









資金調達率がプラスである間にショートポジションを保有すると、資金調達収入を得ることができます。

資金調達率は、ポジションを長期間保有する場合のコストとして考慮する必要があります。

高頻度または短期取引では、資金調達率は一般的に無視できる程度の小さいものとなります。













優位性 詳細 柔軟なレバレッジ選択 低レバレッジから高レバレッジまで自由に調整可能 多様なトークン対応 BTC、ETH、SOL、DOGEなど1,200以上の取引ペアに対応 超高速マッチングエンジン MEXCは毎秒数百万件の注文が処理でき、高頻度取引でも快適 強固なリスク管理 部分決済、決済アラート、自動デレバレッジ対応 充実した学習リソース 初心者向けチュートリアル、デモ取引、戦略ツールの提供









MEXCは包括的なサポートを提供しており、プロのトレーダーでも、現物取引から先物取引への移行を検討している方でも、安心してお取引いただけます。













柔軟性の高いデリバティブ商品である無期限先物は、さまざまな取引目的や取引スタイルに対応できます。暗号資産市場の高いボラティリティをうまく乗り切るためには、さまざまな市場状況に応じて適切な戦略を使い分けることが不可欠です。以下は、一般的な取引目標に合わせた、おすすめの取引アプローチと運用上のヒントです：





取引目的 推薦策略 先物取引のヒント 上昇トレンド

ロングポジション、ホールド

適切なレバレッジで分離マージンを使用し、MACDおよびサポートレベルに基づいて利確/損切りを設定。長期ポジションの資金調達率を監視。 下落相場 ショートポジション 下落を捉えるために素早く発注。ローソク足の下落や移動平均のデスカットシグナルを利用。資金調達率の変化を注意深く追跡してコストを管理。 高頻度裁定取引 小幅な価格差・流動性ギャップ狙い 低遅延戦略でヘッジモードの指値注文を出す。注文価格を正確に最適化し、スリッページと手数料のリスクをコントロール。高度な高頻度トレーダーに最適。 レンジ相場 T+0取引（安値買い・高値売り） サポート/レジスタンスレベル付近で、ポジションをまとめてオープン/決済。取引高とボリンジャーバンドを使用して、発注精度を高める。 スイングトレード トレンド追従、分割発注 4時間または1日足のトレンドを追い、EMA指標を使用して発注ポイントを特定。レイヤースケーリングとトレーリングテイクプロフィット戦略を適用。

















3つのステップで、MEXCで無期限先物取引を始めることができます：





3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。





MEXCの先物取引は、指値注文・成行注文・利確/損切り機能など、さまざまな注文タイプに対応しています。









今すぐMEXCで無期限先物取引を始め、市場を先取りしましょう。

























MEXCでは、ユーザー様の残高がマイナスになることを防ぐため、堅牢な強制決済メカニズムと自動デレバレッジメカニズム（ADL）を導入しています。ただし、強制決済により、ユーザー様の必要証拠金が全額失われる場合があります。









いいえ。資金調達率は、資金調達率決済時間中にポジションを保有している場合にのみ発生します。決済時間前にポジションを決済した場合、資金調達率は発生しません。









初心者は、レバレッジを低く（理想は5倍以下、一般的には10倍以下）設定し、厳格な利確注文と損切り注文を設定して利益を確保し、損失を制限することをお勧めします。強制決済価格アラートを常に確認し、必要に応じてポジションを調整したり、証拠金を追加したりしてください。また、単一ポジションへのリスクを制限するために、分離マージンモードを使用することをお勧めします。冷静さを保ち、感情的な判断を避けることが、強制決済のリスクを軽減し、より安全な取引を行うための鍵となります。









無期限先物は高いリターンが見込める反面、大きなリスクも伴います。一般的なリスクは以下の通りです：





高レバレッジによる強制決済： 初心者は5倍以下のレバレッジを推奨しています。

資金調達率による利益圧迫： 長期ポジションでは、資金調達率のコストを慎重に評価する必要があります。

極端な市場変動による強制決済：感情的な取引を避けるため、常に損切りを設定してください。





リスク管理のヒント：





分離マージンを使用して各取引のリスクを制限

利確/損切りを事前に設定し、利益確保・損失制御

資金調達率の変動を確認し、コストの低いタイミングでの注文を検討

デモ取引で戦略を試し、体系的な取引スキルを徐々に構築









無期限先物は、暗号資産業界で最も広く利用されているデリバティブの1つです。有効期限がなく、レバレッジをかけたロングポジションとショートポジションをサポートし、資金調達率システムを備えているため、柔軟で戦略的な取引環境を実現します。これらは、ヘッジやリターンの拡大に役立つだけでなく、変動の激しい市場を正確にナビゲートするための効果的なツールとしても機能します。





MEXCにおいてトレーダーは強力なマッチングエンジン、柔軟なレバレッジオプションおよびリスク管理ツール一式を活用することができます。これにより、新規ユーザー様も経験豊富なユーザー様も、入門レベルから上級者レベルへとステップアップすることができます。高頻度取引を行うクオンツトレーダーから、安定した収益を求める個人投資家まで、無期限先物の仕組みを理解することは、プロフェッショナルな取引への第一歩となります。





その仕組みを理解し、原理に従って、市場の動きに迅速に対応しましょう。MEXCで無期限先物取引の旅を始め、競争優位性を確立しましょう。







