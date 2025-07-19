暗号資産取引の急速な発展に伴い、リスクヘッジやリターン拡大を目指す投資家にとって、無期限先物取引は欠かせないツールとなっています。従来の現物取引に比べ、無期限先物取引には、有効期限がない・双方向取引が可能・高レバレッジに対応しているなど、いくつかのメリットがあります。これらの特徴から、BTCやETHなどの主要資産のプロの取引戦略に欠かせないツールとなっています。 ショートポジションで相場下落を狙う暗号資産取引の急速な発展に伴い、リスクヘッジやリターン拡大を目指す投資家にとって、無期限先物取引は欠かせないツールとなっています。従来の現物取引に比べ、無期限先物取引には、有効期限がない・双方向取引が可能・高レバレッジに対応しているなど、いくつかのメリットがあります。これらの特徴から、BTCやETHなどの主要資産のプロの取引戦略に欠かせないツールとなっています。 ショートポジションで相場下落を狙う
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/無期限先物取...理を全面解説

無期限先物取引とは？その仕組みと原理を全面解説

2025/7/19MEXC
0m
#初級#先物#初心者
ビットコイン
BTC$91,041.71-0.42%
イーサリアム
ETH$3,044.29+0.26%
MemeCore
M$1.26671-2.39%
ソラナ
SOL$137.14-3.88%
ドージコイン
DOGE$0.15028-2.54%

暗号資産取引の急速な発展に伴い、リスクヘッジやリターン拡大を目指す投資家にとって、無期限先物取引は欠かせないツールとなっています。従来の現物取引に比べ、無期限先物取引には、有効期限がない・双方向取引が可能・高レバレッジに対応しているなど、いくつかのメリットがあります。これらの特徴から、BTCETHなどの主要資産のプロの取引戦略に欠かせないツールとなっています。

ショートポジションで相場下落を狙う場合、長期的なトレンドに乗ったり、体系的な取引モデルを構築したりする場合でも、資金調達率の計算などの仕組みを含む無期限先物の仕組みを理解することは、安定した収益性を実現するために不可欠です。

本記事では、以下の内容について包括的に解説します：

無期限先物の定義および従来の先物との違い
MEXCの先物取引の仕組みおよび設計思想
資金調達率の計算方法およびその実用的な意味
さまざまな市場状況における効果的な戦略設計
初心者向けのよくある質問およびリスク管理のヒント

1. 無期限先物取引とは？


無期限先物取引は、BTCやETHなどの原資産を実際に保有することなく、ロングまたはショートのポジションを取得することができるデリバティブ取引の一種です。

1.1 無期限先物取引と従来の先物取引との違い


特徴
無期限先物取引
従来型先物取引
有効期間
なし
あり（例：四半期受渡）
価格収束
資金調達率メカニズム
満期時の自然収束
決済制限
いつでも決済可能、長期保有対応
満期時に自動決済または強制決済
主な用途
高頻度取引、ショートヘッジ、裁定取引
投機、ヘッジ、機関リスク管理

無期限先物契約は有効期限がないため、取引スタイルは現物取引に似ていますが、レバレッジやロングポジションとショートポジションの両方の取引機能が備わっています。この特徴により、機関投資家や個人投資家の双方に人気があります。

2. 無期限先物の仕組み：3つのコアメカニズム


2.1 有効期間がない：柔軟なポジション保有


従来型の先物とは異なり、無期限先物には固定の受渡日がありません。これにより、トレーダーは市場の状況や個人的な戦略に合わせて、好きなだけポジションを保有することができます。満期による強制決済の制約がなくなることで、無期限先物は取引戦略の実施において、より優れた柔軟性と継続性を提供します。

2.2 決済メカニズム：損益はどのように計算されるのか


無期限先物は通常、未実現損益（PNL）の計算に、最終取引価格ではなく公正価格を使用します。これにより、価格操作を防ぎ、不必要な強制決済を回避することができます。

  • 公正価格：複数の取引所の現物価格から算出される加重平均指数。公正な市場価値を反映しています。

例：いくつかの取引所のBTC現物価格が30,000、30,100、29,950 USDTの場合、システムは加重平均を算出し、30,017 USDTを公正価格とします。

  • 未実現損益：公正価格を用いて算出される、オープンポジションの現在の損益。

例：3,000 USDTで1枚のETHロングポジションをオープンし、現在の公正価格が3,500 USDTである場合、未実現利益は (3,500 - 3,000) × 1 = 500 USDTとなります。

  • 強制決済：損失によりユーザー様のアカウントの証拠金が維持証拠金を下回った場合、システムはマイナス残高になることを防ぐため、ユーザー様のポジションを自動的に強制決済します。

例：ユーザー様の証拠金残高が200 USDTしかなく、損失が300 USDTに達した場合、システムはさらなるリスクを回避するため、強制決済をトリガーします。

2.3 資金調達率の計算方法：無期限先物価格が現物価格と乖離しないのはなぜか


無期限先物の価格が現物市場から大きく乖離することを防ぐため、資金調達率という仕組みが導入されています。この仕組みは、定期的な支払いを介してロングポジションとショートポジションのバランスを取るようインセンティブを与えることで、価格の整合性を確保しています。

2.3.1 資金調達率の仕組み：


  • 資金調達率がプラスの場合：ロング保有者がショート保有者に支払います
  • 資金調達率がマイナスの場合：ショート保有者がロング保有者に支払います
  • 決済頻度：8時間ごと
  • 取引所は資金調達率を徴収しません。手数料はトレーダー間で直接決済されます。

例：

資金調達率が+0.01%で、1,000 USDT相当のロングポジションを保有している場合：


  • 次の資金調達率決済時間で、ロング保有者はショート保有者に0.1 USDT（1,000 × 0.01%）を支払います。
  • 資金調達率決済時間前にポジションを決済した場合、手数料は発生しません。

2.3.2 資金調達率はトレーダーにとってなぜ重要なのか？


資金調達率がプラスである間にショートポジションを保有すると、資金調達収入を得ることができます。
資金調達率は、ポジションを長期間保有する場合のコストとして考慮する必要があります。
高頻度または短期取引では、資金調達率は一般的に無視できる程度の小さいものとなります。

3. MEXC無期限先物の優位性


MEXCは、主流の暗号資産から人気の新興トークンまで幅広い先物商品を提供しており、USDT-M先物およびCOIN-M先物の両方に対応しています。当プラットフォームは、低スリッページ、高い流動性、リアルタイムでの約定により、安定的で成熟した取引体験を提供しています。また、利確/損切り・トレーリング逆指値注文、先物取引明細、資金調達率の内訳など、ユーザー様がリスクを管理し、損益を効果的に分析できるように設計された、プロフェッショナルなツールをすべて備えています。先物取引は、市場について一定の理解とリスク許容度のあるユーザー様、特に短期・イベント型・トレンドベースの戦略を採用しているユーザー様に適しています。

優位性
詳細
柔軟なレバレッジ選択
低レバレッジから高レバレッジまで自由に調整可能
多様なトークン対応
BTC、ETH、SOL、DOGEなど1,200以上の取引ペアに対応
超高速マッチングエンジン
MEXCは毎秒数百万件の注文が処理でき、高頻度取引でも快適
強固なリスク管理
部分決済、決済アラート、自動デレバレッジ対応
充実した学習リソース
初心者向けチュートリアル、デモ取引、戦略ツールの提供


MEXCは包括的なサポートを提供しており、プロのトレーダーでも、現物取引から先物取引への移行を検討している方でも、安心してお取引いただけます。

*BTN-今すぐ先物取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT?type=linear_swap*

4. 無期限先物取引戦略：さまざまな市場状況における効果的な戦略設計


柔軟性の高いデリバティブ商品である無期限先物は、さまざまな取引目的や取引スタイルに対応できます。暗号資産市場の高いボラティリティをうまく乗り切るためには、さまざまな市場状況に応じて適切な戦略を使い分けることが不可欠です。以下は、一般的な取引目標に合わせた、おすすめの取引アプローチと運用上のヒントです：

取引目的
推薦策略
先物取引のヒント
上昇トレンド

ロングポジション、ホールド

適切なレバレッジで分離マージンを使用し、MACDおよびサポートレベルに基づいて利確/損切りを設定。長期ポジションの資金調達率を監視。
下落相場
ショートポジション
下落を捉えるために素早く発注。ローソク足の下落や移動平均のデスカットシグナルを利用。資金調達率の変化を注意深く追跡してコストを管理。
高頻度裁定取引
小幅な価格差・流動性ギャップ狙い
低遅延戦略でヘッジモードの指値注文を出す。注文価格を正確に最適化し、スリッページと手数料のリスクをコントロール。高度な高頻度トレーダーに最適。
レンジ相場
T+0取引（安値買い・高値売り）
サポート/レジスタンスレベル付近で、ポジションをまとめてオープン/決済。取引高とボリンジャーバンドを使用して、発注精度を高める。
スイングトレード
トレンド追従、分割発注
4時間または1日足のトレンドを追い、EMA指標を使用して発注ポイントを特定。レイヤースケーリングとトレーリングテイクプロフィット戦略を適用。

注：MACD、ローソク足パターン、取引高などの主要なテクニカル指標を組み合わせて市場動向を分析することをお勧めします。複数の指標を相互検証することで、意思決定の精度が向上し、単一のシグナルに依存することによる判断ミスリスクを軽減することができます。また、より適応力があり、回復力のある取引を確保するため、リアルタイムの市場動向に応じて戦略を柔軟に調整する必要があります。

5. MEXCで無期限先物を取引する方法


柔軟な仕組みとレバレッジオプションにより、無期限先物は多くの暗号資産投資家にとって重要な取引ツールとなっています。市場の機会を最大限に活用するには、基本的な手順を理解することが不可欠です。MEXCで無期限先物取引をすぐに始める方法は以下の通りです：

3つのステップで、MEXCで無期限先物取引を始めることができます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「BTC」と入力し、BTCの先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

MEXCの先物取引は、指値注文・成行注文・利確/損切り機能など、さまざまな注文タイプに対応しています。


今すぐMEXCで無期限先物取引を始め、市場を先取りしましょう。

*BTN-BTC無期限先物を取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

6. FAQ：無期限先物についてのよくある質問


無期限先物は初心者にも適していますか？


無期限先物は高リスクを伴うため、初心者はまずデモ取引で練習することをお勧めします。実際の取引を始める前に、損切りメカニズムとレバレッジの仕組みを十分に理解しておくことが重要です。

無期限先物のポジションが強制決済された場合、マイナス残高になりますか？


MEXCでは、ユーザー様の残高がマイナスになることを防ぐため、堅牢な強制決済メカニズムと自動デレバレッジメカニズム（ADL）を導入しています。ただし、強制決済により、ユーザー様の必要証拠金が全額失われる場合があります。

資金調達率は常に発生しますか？


いいえ。資金調達率は、資金調達率決済時間中にポジションを保有している場合にのみ発生します。決済時間前にポジションを決済した場合、資金調達率は発生しません。

先物取引で強制決済を回避するにはどうすればよいですか？


初心者は、レバレッジを低く（理想は5倍以下、一般的には10倍以下）設定し、厳格な利確注文と損切り注文を設定して利益を確保し、損失を制限することをお勧めします。強制決済価格アラートを常に確認し、必要に応じてポジションを調整したり、証拠金を追加したりしてください。また、単一ポジションへのリスクを制限するために、分離マージンモードを使用することをお勧めします。冷静さを保ち、感情的な判断を避けることが、強制決済のリスクを軽減し、より安全な取引を行うための鍵となります。

7. 無期限先物取引におけるリスク管理方法


無期限先物は高いリターンが見込める反面、大きなリスクも伴います。一般的なリスクは以下の通りです：

  • 高レバレッジによる強制決済：初心者は5倍以下のレバレッジを推奨しています。
  • 資金調達率による利益圧迫：長期ポジションでは、資金調達率のコストを慎重に評価する必要があります。
  • 極端な市場変動による強制決済：感情的な取引を避けるため、常に損切りを設定してください。

リスク管理のヒント：

  • 分離マージンを使用して各取引のリスクを制限
  • 利確/損切りを事前に設定し、利益確保・損失制御
  • 資金調達率の変動を確認し、コストの低いタイミングでの注文を検討
  • デモ取引で戦略を試し、体系的な取引スキルを徐々に構築

8. まとめ：暗号資産トレーダーのための高度なツールとしての無期限先物


無期限先物は、暗号資産業界で最も広く利用されているデリバティブの1つです。有効期限がなく、レバレッジをかけたロングポジションとショートポジションをサポートし、資金調達率システムを備えているため、柔軟で戦略的な取引環境を実現します。これらは、ヘッジやリターンの拡大に役立つだけでなく、変動の激しい市場を正確にナビゲートするための効果的なツールとしても機能します。

MEXCにおいてトレーダーは強力なマッチングエンジン、柔軟なレバレッジオプションおよびリスク管理ツール一式を活用することができます。これにより、新規ユーザー様も経験豊富なユーザー様も、入門レベルから上級者レベルへとステップアップすることができます。高頻度取引を行うクオンツトレーダーから、安定した収益を求める個人投資家まで、無期限先物の仕組みを理解することは、プロフェッショナルな取引への第一歩となります。

その仕組みを理解し、原理に従って、市場の動きに迅速に対応しましょう。MEXCで無期限先物取引の旅を始め、競争優位性を確立しましょう。

*BTN-今すぐ先物取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

強制決済とは？

強制決済とは？

1. 強制決済とは強制決済は、ユーザー様の証拠金が維持証拠金の水準に達し、ポジションを決済する必要がある場合に発生し、その結果、維持証拠金がすべて失われます。このプロセスは、公正価格が強制決済価格に達したときに発動されます。このプロセスのことを一般的に「強制決済」といいます。 強制決済は通常、市場のボラティリティが高い時期に先物取引において発生します。資産価格が大きく変動すると、トレーダーのアカウ

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻

強制決済を回避する方法：ポジションを守るための自動証拠金追加機能の活用法

強制決済を回避する方法：ポジションを守るための自動証拠金追加機能の活用法

暗号資産の先物取引において、証拠金管理はすべてのトレーダーが習得すべき重要なスキルです。これは、収益性とリスクコントロールの両方を直接左右するからです。MEXCが提供するさまざまなツールの中でも、自動証拠金追加機能は特に重要な役割を果たします。この機能は、必要に応じてポジションに自動的に証拠金を追加することで、強制決済リスクを低減し、取引戦略の柔軟性を強化します。*BTN-先物取引の旅を始めよう&

リードトレーダー向けコピートレードガイド

リードトレーダー向けコピートレードガイド

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の1つで、経験豊富なトレーダーの取引を自動的にコピーできるものです。コピートレードを利用すれば、暗号資産取引の知識や経験が浅い初心者の方でも、簡単に市場にアクセスすることができます。経験豊富なトレーダーの方は、リードトレーダーになることで、フォロワーが取引から得た利益の一部を獲得できます。1. リードトレーダーになるにはMEXC公式ウェブサイトで、[

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得