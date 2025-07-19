無期限先物取引とは？その仕組みと原理を全面解説

特徴
無期限先物取引
従来型先物取引
有効期間
なし
あり（例：四半期受渡）
価格収束
資金調達率メカニズム
満期時の自然収束
決済制限
いつでも決済可能、長期保有対応
満期時に自動決済または強制決済
主な用途
高頻度取引、ショートヘッジ、裁定取引
投機、ヘッジ、機関リスク管理
優位性
詳細
柔軟なレバレッジ選択
低レバレッジから高レバレッジまで自由に調整可能
多様なトークン対応
BTC、ETH、SOL、DOGEなど1,200以上の取引ペアに対応
超高速マッチングエンジン
MEXCは毎秒数百万件の注文が処理でき、高頻度取引でも快適
強固なリスク管理
部分決済、決済アラート、自動デレバレッジ対応
充実した学習リソース
初心者向けチュートリアル、デモ取引、戦略ツールの提供
取引目的
推薦策略
先物取引のヒント
上昇トレンド
ロングポジション、ホールド
適切なレバレッジで分離マージンを使用し、MACDおよびサポートレベルに基づいて利確/損切りを設定。長期ポジションの資金調達率を監視。
下落相場
ショートポジション
下落を捉えるために素早く発注。ローソク足の下落や移動平均のデスカットシグナルを利用。資金調達率の変化を注意深く追跡してコストを管理。
高頻度裁定取引
小幅な価格差・流動性ギャップ狙い
低遅延戦略でヘッジモードの指値注文を出す。注文価格を正確に最適化し、スリッページと手数料のリスクをコントロール。高度な高頻度トレーダーに最適。
レンジ相場
T+0取引（安値買い・高値売り）
サポート/レジスタンスレベル付近で、ポジションをまとめてオープン/決済。取引高とボリンジャーバンドを使用して、発注精度を高める。
スイングトレード
トレンド追従、分割発注
4時間または1日足のトレンドを追い、EMA指標を使用して発注ポイントを特定。レイヤースケーリングとトレーリングテイクプロフィット戦略を適用。
