Revolving Games：Web3ゲーム革命を牽引するAAA級ブロックチェーンエコシステムの先駆者





Revolving Gamesの野望は単なるゲームタイトルの開発にとどまりません。ブロックチェーンインフラ、分散型ノードネットワーク、統一されたトークン経済を含む完全なエコシステムの構築を進めています。同社は150人以上の業界経験豊富な人材を擁する2つの独立系ゲームスタジオを運営しており、Web3時代におけるプレイヤーの所有権とエンゲージメントの新たなパラダイムを切り拓くことに全力を注いでいます。













Revolving Gamesは設立当初から、「コミュニティが所有し、運営する分散型ゲームエコシステムの構築」という明確な使命のもとに活動しています。このビジョンは、同社の戦略的意思決定および製品開発ロードマップの根幹を成しています。RGはWeb3ゲームを包括的な視点で捉えており、ゲームプレイだけでなく、基盤となるインフラ、経済モデル、ガバナンス構造にも焦点を当てています。









Revolving Gamesは、Web2とWeb3ゲームの橋渡し役を担う立場を取っており、メインストリームへの普及には急激な変化ではなく、シームレスな移行が必要であると認識しています。この哲学は、ユーザー体験とアクセスのしやすさを優先しつつ、ブロックチェーン技術をゲームプレイを向上させる形で統合するという開発方針に表れています。









Revolving Gamesは、伝統的なゲーム業界で活躍してきた150人以上のベテラン人材を結集し、あらゆる主要分野に対応可能な強力なチームを形成しています。同社は2つの独立したゲームスタジオを運営しており、複数のトリプルA級タイトルを同時並行で開発する体制を構築しています。多くのWeb3ゲームプロジェクトが品質面や開発スピードで苦戦する中、Revolving Gamesのスケールと経験は明確な競争優位を生み出しています。













RCADEエコシステムは、複数の要素が密接に連携した統合型プラットフォームであり、プレイヤー中心の包括的なゲーム体験を提供するよう設計されています。RCADE財団の設立は、ゲーム開発の分散化とプレイヤーコミュニティのエンパワーメントという長期的ビジョンを反映しており、エコシステムの成長と実装の監督機関として機能します。





エコシステムは以下の4つの柱を基盤としています：





RCADEトークン：エコシステム内のすべての取引およびガバナンスを担うネイティブ暗号資産

RCADEチェーン：ゲームアプリケーション向けに最適化された専用ブロックチェーンインフラ

RCADEノード：基盤インフラと運用支援を提供する分散型ネットワーク

ゲームパートナーシップ：エコシステム拡大と採用促進を目的とした開発者・パブリッシャーとの戦略的提携









RCADE財団は、技術面およびコンテンツ面での包括的な支援体制を確保するために、複数の主要パートナーと連携しています。代表的なパートナーは以下の通りです：









これらの協力関係は、エコシステムの拡大基盤を形成し、分散型ガバナンスの理念を実現する上でも重要な役割を果たしています。













RCADEチェーンは、Web3ゲームインフラにおける大きな技術的ブレイクスルーです。Revolving GamesとStarlings Networkの共同開発により設計され、取引速度、コスト効率、ユーザー体験といったWeb3ゲーム普及を妨げるボトルネックに対応します。









高スループット：ブロックチェーン設計の基本的な目標は、1秒あたりのトランザクション処理件数（TPS）を高めることにあり、ピーク時でもスムーズなゲーム体験を提供できるようにすることです。この能力は、数千人規模のプレイヤーが複数のゲーム上で同時に操作することを支えるために不可欠です。





確定時間の低減：チェーンは最適化によって高速なトランザクション確定を実現しており、ゲーム内の操作が迅速に記録・認識されるように設計されています。この性能指標は、大規模マルチプレイヤーゲームのニーズに応えるものであり、現代ゲームのテンポの速さや高いインタラクティブ性を維持するうえで極めて重要です。





高度な並列処理：ブロックチェーンは革新的なアーキテクチャを採用し、並列処理を可能にしています。これは、複雑かつ複数ゲーム・多数プレイヤーが同時に関わるエコシステムにおいて欠かせない能力です。この機能により、チェーンは複数のゲームインスタンスやプレイヤーのインタラクションを同時に処理しても、パフォーマンスが低下することはありません。









RCADEチェーンの開発者導入を促進するため、包括的な開発ツールおよびソフトウェア開発キット（SDK）を提供予定です。以下の機能を備えています：





シームレスなWeb3統合：ウォレット作成、取引処理、資産管理などの複雑な操作を簡素化し、従来のゲーマーでも容易に利用可能





バックエンド統合：プレイヤー管理、LiveOps、マネタイズ支援、決済処理などのバックエンド機能を統合的に提供





スマートコントラクトの簡略化：ゲーム向けに最適化されたスマートコントラクトを事前構築し、セキュリティリスクと開発工数を削減





マルチチェーン対応：複数のブロックチェーンネットワークとの接続をサポートし、資産や通貨の相互運用性を確保





ゲームエンジン対応：UnityやUnreal Engineなど主要ゲームエンジンとネイティブ連携し、既存ワークフローに影響を与えずにブロックチェーン機能を組み込み可能













分散型ストレージ：初期段階ではゲーム資産、プレイヤーデータ、トランザクション履歴の保存に対応した分散型ストレージを提供





分散型コンピューティング：将来的にはゲームロジックや複雑な計算処理の分散実行を実現予定





分散型ゲームサーバーのホスティング：中央集権型インフラへの依存を低減し、グローバルなアクセス性を向上させる予定









ノードネットワークでは、ノード運用者への報酬配分を通じて運用コストを公平に分散し、貢献者が成功報酬を享受できる参加型の環境を構築しています。













RCADEは、RCADEエコシステム全体の中心を担うネイティブトークンであり、ゲーム、製品、統合、パートナーシップにまたがるすべての要素を駆動します。統一された経済モデルを構築し、エコシステム全体の主要機能を支えています。









エコシステムゲームトークン：RCADEは、エコシステム内すべてのゲームにおける主要な通貨であり、ゲーム内アイテムの購入、プレミアム機能のアンロック、プレイヤー間の取引に使用されます。主な用途には、ガバナンスへの接続、プラットフォームで活躍するプレイヤーへの報酬、各種手数料の支払い、そしてエコシステム全体のあらゆるコンポーネント間での交換媒介としての機能が含まれます。





ネイティブチェーントークン：RCADEは、RCADEチェーンにおけるネイティブトークンであり、すべてのブロックチェーン取引を支える主要な“ガス（燃料）”トークンとして機能します。





ガバナンストークン：トークン保有者は、エコシステムのガバナンスに関する意思決定に参加し、プロトコルのアップグレード、提携の決定、リソースの配分などに対して投票を行うことができます。このガバナンスメカニズムにより、コミュニティ主導の開発と分散型の意思決定が実現されます。





報酬・インセンティブ：トークンは、アクティブなプレイヤー、ノード運営者、コミュニティ貢献者への報酬として使用され、参加を促し、エコシステムの成長を後押しする好循環が形成されます。





ノードのアクティベーション：ノードをアクティベートして報酬生成や分配への参加資格を得るためには、ユーザーはRCADEを保有する必要があります。これにより、トークンの需要が生まれると同時に、経済的インセンティブを通じてネットワークのセキュリティが確保されます。









供給設計：総供給量は10億トークンに固定され、現在BNBスマートチェーン（BSC）上で422の保有者が確認されており、その他のチェーンにも展開されている可能性があります。





配分メカニズム：





エアドロップ：既存コミュニティ、NFT保有者、活動ユーザーを対象とした「Quest Point」方式のエアドロップ





ノード報酬：ネットワークへの基盤インフラ提供により、運用者へRCADE報酬を分配





ゲーム報酬：ゲーム達成、イベント参加、コミュニティ貢献によるプレイヤーインセンティブ





プレセール優待：NFT保有者やコミュニティメンバーに対し、先行プレセールへのアクセスを提供









統一ゲーム経済：RCADEトークンは、すべてのエコシステム内ゲームにおける主要な取引・購入・報酬通貨として機能し、複数のゲームをまたいだ統一された経済体験を実現します。これにより、プレイヤーは異なるゲーム間で価値をシームレスに移転することが可能となります。





マーケット統合：RCADEトークンは、統合型マーケットにおける主要な交換手段としても使用され、ゲーム内資産、NFT、その他のデジタルアイテムの取引を促進します。これにより、プレイヤーと開発者双方にとって活発な二次市場が構築されます。





収益分配：ゲームの収益の大部分は報酬プールに還元されます。たとえば『Hatchlings』などのゲームでは、収益の30％が報酬プールに投入され、プレイヤーが自身の支援するゲームの商業的成功を共有できるようにしています。













Skyborne Universeは、RCADEエコシステムの実力を示すために設計されたRevolving GamesのフラッグシップIPであり、複数のゲーム形式およびプラットフォームを通じて展開されます。この拡張性のあるIP戦略は、資産、ストーリーライン、経済システムを共有する複数の相互接続されたゲームを含みます。









Skyborne Genesis Immortalsは、Skyborne Legacyの物語の中核を成し、同ユニバースの基盤NFTコレクションとして機能します。これらのNFTを保有することで、トークンのエアドロップ、プレセールへのアクセス、ゲーム内特典などのさまざまなエコシステム恩恵を受けることができます。





Immortalsコレクションには、以下の6人の神話的キャラクターが含まれます：Tariel Tridysa、Corrick Deeproc、Inrissa Lehala、Morgan Bren、Vallech Elysiani、Yozzer Brighthide。これらのキャラクターは今後のゲームにおいて重要な役割を担い、エコシステムのストーリーテリングに継続性をもたらします。









Hatchlings：Skyborne Universeを舞台とするブラウザベースのペット育成ゲームで、ドラゴンを孵化・育成・飼育可能。育成要素、住居カスタマイズ、競争要素を融合させており、USDCとゲーム内通貨の二重リーダーボード報酬を提供することで、従来型のゲーム体験とブロックチェーン報酬モデルを融合しています。





Phoenix Flight：プレイヤーが自身の島を創造・デザインできるソーシャルシミュレーション兼ファンタジーアドベンチャーゲーム。創造性、ソーシャル要素、ワールド構築を重視して設計されています。





Skyborne Legacy：探索・創造・カスタマイズ・戦闘が融合したMMORPGであり、ソーシャル駆動のオープンワールド体験を通じてSkyborne Universeの完全な実現を目指しています。









Nexus Nodes（旧称：Nexian Gems）：各Nexus Node NFTは、高性能な「Interceptor」ノードの所有権を表し、RCADEエコシステム内で重要な役割を果たすと期待されています。保有者には、ノードインフラへのアクセス、報酬倍率ブースト、ネットワークガバナンスへの参加、RCADEトークンのエアドロップ、ステーキング機能など、さまざまな特典が付与されます。





RG Bytes：RG BytesはRevolving Gamesエコシステム全体を接続する基本要素となるNFTであり、保有者にはロイヤリティ報酬、ノード起動機能、専用エコシステム特典が提供されます。RGはNFTを単なる収集物ではなく、プレイヤー体験を拡張する実用的なツールとして位置づけています。









Revolving GamesおよびRCADEエコシステムは、Web3ゲーム分野における重要な進展を象徴しています。テクノロジーの革新と現実世界での応用を組み合わせ、プレミアムなゲーム体験、堅牢なインフラ、実用性の高いトークン機能を備えた包括的なプラットフォームを構築しています。





ブロックチェーン技術と従来型ゲームの融合は、プレイヤーのエンゲージメント、所有権、経済参加の新たな可能性を開きます。今後のエコシステム拡大とともに、同プロジェクトはゲーム業界の未来に大きな影響を与えることが期待されています。









現物または先物取引を選択します。 2）検索バーに「RCADE」と入力し、RCADEのを選択します。

3）注文タイプを選択し、数量と価格などの条件を入力して、取引を完了します。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



