ビットコイン vs アルトコイン：5つの主要な側面からの包括的分析

機能比較
ビットコイン
アルトコイン（一般）
コンセンサスメカニズム
プルーフ・オブ・ワーク（PoW)
PoW、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）、デリゲーテッドPoS、ZK-Rollupなど
ネットワーク稼働期間
2009年から稼働。最も長く稼働しているメインネット
多くは短期間で、頻繁に技術的なアップデートを実施
スマートコントラクト
非対応
多くのアルトコインが対応。特にスマートコントラクトプラットフォーム
スケーラビリティ（拡張性）
ブロックサイズとTPS（処理速度）に制限あり
レイヤー2ソリューション、シャーディング、パラレルチェーンなどでスループットを強化
比較項目
BTC（ビットコイン）
アルトコイン（一般）
価値提案
デジタルな価値の保存手段、インフレヘッジ
主にプラットフォームトークン、ガバナンストークン、ユーティリティトークン
金融機能
ピア・ツー・ピアの送金、価値の基軸として機能
レンディング、取引、保険、ステーブルコインのスワップなど、さまざまなDeFiユースケースに対応
エコシステム
主に価値保存を目的としたユーザー、投資家、保有者が中心
金融、ソーシャル、ゲームなど幅広い分野でdAppエコシステムの構築に注力
応用の広がり
比較的一本化された用途
多様かつクロスチェーン対応、複数のユースケースでの展開
カテゴリ
ビットコイン（BTC）
アルトコイン
市場ランキング
常に1位を維持。市場ドミナンスは約40%
時価総額は一部の主要アルトコインに集中し、大半は流動性が低い
ボラティリティ（価格変動）
比較的低い。インフレ、金利、米ドル指数などのマクロ要因と連動
価格変動が大きい。ナラティブ（物語性）やコミュニティの感情に左右されやすい
投資家層
主に長期保有者。機関投資家の参加も多い
より投機的。個人投資家が中心で、市場サイクルの影響を強く受ける
指標
ビットコイン（BTC）
アルトコイン
開発モデル
主要開発チームと世界中のボランティアによって主導
主にプロジェクトチーム（多くはスタートアップ）が主導
アップデート頻度
保守的なアップグレード。年間1〜2件の主要BIP提案
特に初期段階で頻繁な技術更新が行われる
ライフサイクル
安定稼働16年以上
多くのプロジェクトは1〜5年のライフサイクル
