弱気のローソク足パターン









伝統的な金融市場とは異なり、暗号資産のローソク足チャートでは、価格が上昇すると緑色に、価格が下落すると赤色に表示されることに注意してください。





ハンギングマンは弱気のローソク足パターンの一つです。価格が一巡上昇した後、高値に長い下ヒゲと小さな実体を残す状況を指します。このローソク足自体は弱気、強気を問いません。ハンギングマンは強い弱気シグナルです。ハンギングマンに続く2本目のローソク足は通常弱気であり、弱気のローソク足が長ければ長いほど下降トレンドが始まる可能性が高くなります。









流れ星（英語で、"シューティングスター"とする）は形が銃口に似ており、逆ハンマーと形が似ています。流れ星は通常上昇トレンドの頂点に現れ、潜在的なトレンド反転の明確なシグナルとして機能します。流れ星の実体は比較的短く、上ヒゲは長いです。小さな弱気、または強気のローソク足のどちらもこれに当てはまります。













抱き線は通常上昇トレンドの終わりに発生し、2本のローソク足で構成されます。最初のローソク足は小さな強気のローソク足であり、次に大きな弱気のローソク足が続き、小さな強気のローソク足を包み込みます。抱き線は通常価格変動が激しいことを示し、市場のその後のトレンドは楽観的ではない可能性が高いです。2本目の弱気のローソク足の実体が大きければ大きいほど、潜在的な下降トレンドが顕著になります。

















宵の明星は上昇トレンド中に現れ、市場の価格トレンドが頭打ちになる可能性があることを示すシグナルとして機能します。信頼性は比較的高いです。市場に宵の明星が現れた場合は、注意する必要があります。





宵の明星3本のローソク足で構成され、明けの明星とは逆の傾向を持ちます。宵の明星の最初のローソク足は強気のローソク足であり、次に小さな弱気、小さな強気、または十字線のローソク足が続きます。3本目のローソク足は弱気のローソク足であり、その安値は最初のローソク足の安値を下回ります。









三羽烏は3本連続した下ヒゲがないか非常に短い弱気のローソク足で構成されます。各取引日の始値は前日の終値とほぼ同じですが、売り圧力が増加するにつれて終値は継続的に下落します。三羽烏は通常下降トレンドの始まりです。







