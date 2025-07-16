「強気のローソク足パターン」という記事では、一般的な強気のローソク足パターンを紹介しました。弱気のローソク足パターンは、その反対であり、上昇トレンドの後に形成されます。弱気のローソク足パターンが現れると、上昇トレンドから下降トレンドへの潜在的な反転を示唆します。弱気のローソク足パターンが現れたときは、具体的な市場の位置と併せて分析・判断する必要があります。一般的な弱気のローソク足パターンには、次の「強気のローソク足パターン」という記事では、一般的な強気のローソク足パターンを紹介しました。弱気のローソク足パターンは、その反対であり、上昇トレンドの後に形成されます。弱気のローソク足パターンが現れると、上昇トレンドから下降トレンドへの潜在的な反転を示唆します。弱気のローソク足パターンが現れたときは、具体的な市場の位置と併せて分析・判断する必要があります。一般的な弱気のローソク足パターンには、次の
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/基本概念/弱気のローソク足パターン

弱気のローソク足パターン

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#技術分析


強気のローソク足パターン」という記事では、一般的な強気のローソク足パターンを紹介しました。弱気のローソク足パターンは、その反対であり、上昇トレンドの後に形成されます。弱気のローソク足パターンが現れると、上昇トレンドから下降トレンドへの潜在的な反転を示唆します。弱気のローソク足パターンが現れたときは、具体的な市場の位置と併せて分析・判断する必要があります。一般的な弱気のローソク足パターンには、次のようなものがあります。①ハンギングマン②流れ星③抱き線④宵の明星⑤三羽鳥です。


伝統的な金融市場とは異なり、暗号資産のローソク足チャートでは、価格が上昇すると緑色に、価格が下落すると赤色に表示されることに注意してください。

1. ハンギングマン

ハンギングマンは弱気のローソク足パターンの一つです。価格が一巡上昇した後、高値に長い下ヒゲと小さな実体を残す状況を指します。このローソク足自体は弱気、強気を問いません。ハンギングマンは強い弱気シグナルです。ハンギングマンに続く2本目のローソク足は通常弱気であり、弱気のローソク足が長ければ長いほど下降トレンドが始まる可能性が高くなります。



2. 流れ星

流れ星（英語で、"シューティングスター"とする）は形が銃口に似ており、逆ハンマーと形が似ています。流れ星は通常上昇トレンドの頂点に現れ、潜在的なトレンド反転の明確なシグナルとして機能します。流れ星の実体は比較的短く、上ヒゲは長いです。小さな弱気、または強気のローソク足のどちらもこれに当てはまります。




3. 抱き線

抱き線は通常上昇トレンドの終わりに発生し、2本のローソク足で構成されます。最初のローソク足は小さな強気のローソク足であり、次に大きな弱気のローソク足が続き、小さな強気のローソク足を包み込みます。抱き線は通常価格変動が激しいことを示し、市場のその後のトレンドは楽観的ではない可能性が高いです。2本目の弱気のローソク足の実体が大きければ大きいほど、潜在的な下降トレンドが顕著になります。




4. 宵の明星

宵の明星は上昇トレンド中に現れ、市場の価格トレンドが頭打ちになる可能性があることを示すシグナルとして機能します。信頼性は比較的高いです。市場に宵の明星が現れた場合は、注意する必要があります。

宵の明星3本のローソク足で構成され、明けの明星とは逆の傾向を持ちます。宵の明星の最初のローソク足は強気のローソク足であり、次に小さな弱気、小さな強気、または十字線のローソク足が続きます。3本目のローソク足は弱気のローソク足であり、その安値は最初のローソク足の安値を下回ります。


5. 三羽烏

三羽烏は3本連続した下ヒゲがないか非常に短い弱気のローソク足で構成されます。各取引日の始値は前日の終値とほぼ同じですが、売り圧力が増加するにつれて終値は継続的に下落します。三羽烏は通常下降トレンドの始まりです。



免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

MEXC先物アカウント資産とポジションの確認方法：取引効率を向上させるために

MEXC先物アカウント資産とポジションの確認方法：取引効率を向上させるために

暗号資産先物取引は、その柔軟性と幅広い取引ペアにより、多くの投資家から人気を集めています。特にMEXC先物は、1,300以上の取引ペアと最低水準の手数料（メイカー手数料は最大0%、テイカー手数料は最大0.02%）を提供している点で高く評価されています。ただし、先物取引には一定のリスクが伴います。MEXCで取引する際には、健全なリスク管理戦略を構築することが不可欠です。アカウント資産やポジションをリ

暗号資産取引インジケーターで市場動向をマスター：完全ガイド

暗号資産取引インジケーターで市場動向をマスター：完全ガイド

暗号資産取引においてテクニカル指標分析とは、市場のトレンドを評価するために数学的および統計的な数式を用いる定量的手法を指します。価格や出来高データを特定の計算式で処理することで、市場の方向性について投資家に直感的な洞察を提供します。MEXCは、移動平均線（MA）、指数平滑移動平均線（EMA）、移動平均収束拡散（MACD）、ボリンジャーバンド（BOLL）、相対力指数（RSI）といったクラシックなイン

初心者向けガイド：暗号資産のテクニカル分析徹底解説

初心者向けガイド：暗号資産のテクニカル分析徹底解説

テクニカル分析は、金融投資で広く使われている手法で、過去の価格変動や取引データを研究することで将来の市場動向を予測することを目的としています。本記事では、テクニカル分析の根本的な前提、4つの主要な影響要因、そしていくつかの代表的な理論について解説し、投資家が暗号資産取引においてテクニカル分析をより理解し活用できるようにします。1. テクニカル分析の歴史的起源：日本の江戸時代からテクニカル分析の歴史

パラボリックSARとは？

パラボリックSARとは？

パラボリックSAR（ストップアンドリバース）は、価格トレンドの方向を判断し、転換のタイミングを特定するための広く利用されているテクニカル分析ツールです。この指標は価格チャート上に小さなドットを表示し、ローソク足の上または下に表示され、トレンドの方向を視覚的に示します。トレーダーはこの情報を活用し、トレンドフォロー戦略において、ポジションの維持や損切りレベル、目標価格の設定に活用できます。パラボリッ

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得