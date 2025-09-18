初心者向けガイド：暗号資産のテクニカル分析徹底解説

テクニカル分析は、金融投資で広く使われている手法で、過去の価格変動や取引データを研究することで将来の市場動向を予測することを目的としています。本記事では、テクニカル分析の根本的な前提、4つの主要な影響要因、そしていくつかの代表的な理論について解説し、投資家が暗号資産取引においてテクニカル分析をより理解し活用できるようにします。









テクニカル分析の歴史は古く、江戸時代（1603〜1867）の米取引にまで遡ります。米相場の価格変動を記録し、将来の動向を予測するため、商人の本間宗久がローソク足チャートの原型を考案しました。





その後、何世紀にもわたってこの手法は進化し、ローソク足チャートや各種テクニカル指標、そしてダウ理論、エリオット波動理論、ギャン理論、チャン理論といった包括的な分析手法へと進化してきました。





各流派は独自のアプローチを持ちながらも、「過去の市場データを読み解き、将来の価格動向を予測して利益を追求する」という共通の目的を持っています。









あらゆるテクニカル分析のフレームワークは、次の3つの基本的な前提に基づいています：









効率的市場仮説によれば、完全に競争的で透明な市場では、価格変動は利用可能なすべての情報を反映します。これにはプロジェクトのファンダメンタルズ、マクロ経済状況、トークン配布状況などが含まれます。この原則こそがテクニカル分析の土台であり、これが成り立たなければ手法全体が意味を失います。









価格の動きは完全にランダムではなく、認識可能なトレンドを形成する傾向があります。一度トレンドが確立されると、一定期間は継続することが多いです。これはテクニカル分析における最も中心的な概念です。









市場環境が過去と似ている場合、投資家は過去の成功や失敗に基づいて意思決定を行うことが多く、その結果、市場行動や価格パターンは時間をかけて繰り返される傾向があります。









すべてのテクニカル分析手法は、次の4つの重要な要素に基づいて構築されています。





1) 価格：市場活動を最も直接的に反映し、買い手と売り手の間の合意を示します。





2) 取引高：市場参加の度合いを示します。取引高が多いほど市場の活動性や関心が高く、少ない場合は参加者が減少していることを示します。





3) 時間：パターンが形成・進化する期間。時間軸が異なれば、価格変動の規模や性質も異なります。





4) 価格レンジ：一定期間内の価格変動の幅。一般的に、時間枠が長いほど価格変動の可能性も大きくなります。













チャールズ・ヘンリー・ダウ氏によって提唱されたダウ理論は、すべての市場テクニカル分析の基礎とされています。3つの基本的な前提と5つの主要原則から成り立ち、完全なトレンドフォローの体系を構築します。その核心は、価格の動きを3つのトレンドに分類することです：





1) 主要トレンド：1年以上続く長期トレンドで、上昇・下降・横ばい（もみ合い）のいずれか。

2) 二次トレンド：主要トレンドに逆行する動きで、約3週間から数か月続き、通常は主要トレンドの1/3〜2/3程度を戻します。

3) 小トレンド：二次トレンドの中で発生する短期的な変動で、日単位の価格調整が多い。単独では分析が難しいものの、主要・二次トレンドの方向を確認するのに有用です。





ダウ理論における3種類のトレンドの図解









米国の証券アナリスト、ラルフ・ネルソン・エリオット氏が提唱したエリオット波動理論は、ダウ工業株平均の研究から、市場価格の動きと波のパターンの関係をまとめたものです。ダウ理論が「トレンドとは何か」を説明するのに対し、エリオット波動理論はそのトレンドが「どのように展開するのか」を詳細に描写します。





1) 波の構造





ダウ理論のトレンド分類を基に、市場の完全なサイクルを8つの波（推進5波＋修正3波）に分割します。

各波はさらに小さな波（サブウェーブ）を含み、またそれ自体がより大きな波の一部でもあります。

強気相場では、推進5波（1〜5波）が上昇し、修正3波（A、B、C波）が下降します。

弱気相場では、推進5波が下降し、修正3波が上昇します。









強気相場におけるエリオット波動理論のチャート





2) 波の入れ子構造





波の構造は単純な循環ではなく、入れ子状に存在します。つまり、1つの価格波は複数の市場サイクルのレベル（主要トレンド・二次トレンド・小トレンド）内で同時に存在できます。完全な5波や3波の構造が、より大きな波サイクルの中の1つの小波に過ぎない場合もあり、逆に小波も推進波や修正波のマイクロ構造に分解できます。









ギャン理論は、20世紀で最も成功した投資家の一人、ウィリアム・D・ギャン氏によって考案されました。数学・幾何学・宗教・天文学を取り入れ、時間と価格を統合した独自のテクニカル分析体系です。ギャンの21の売買ルール、12の取引原則、ギャン・リトレースメント、サイクル理論、波動原理、分割比率、市場幾何学、各種チャートツールなどが含まれます。





ギャン理論の主な要素：





1) 価格変動を市場サイクルの基盤とする：価格は上昇と下降の形で動きます。上昇から下降に転じる際は25％・50％・75％のリトレースメントが重要なサポートゾーンとなることが多く、底値から上昇に転じる場合は1.25倍・1.5倍・2倍といった倍率が重要なレジスタンス水準になります。





2) 反発サイクルの期間：上昇相場では、月単位で測ると調整は通常2か月以内。週単位では2〜3週間。急落時の短期反発は3〜4か月続くことがあります。





3) 時間サイクル：長期サイクルは通常20年・30年・60年以上、中期は1年・2年・3年、短期では最短4分というケースもあります。





4) 重要な周期的転換点：10年や7年といった周期は重要な転換点となることが多く、大きな市場の天井や底を予測するのに有効です。









チャン理論は、中国のネット著名人である「缠中说禅（Chan Zhong Shuo Chan）」が開発したテクニカル分析フレームワークです。幾何学的手法に基づき、市場の動きを構造的パターンから段階的に推論し、考えられるあらゆる価格行動を分類して、実践的な取引判断を導くことを目的としています。

この理論の中核原則は「すべてのトレンドは完結しなければならない（All trends must be complete）」であり、次の主要な考え方を含みます：





1) 市場の動きは「上昇トレンド」「下降トレンド」「もみ合い」の3種類に分類できる。





2) いかなるトレンドも、必ず完結するまで継続する。





3) 完結したすべてのトレンドには、「中軸（central axis）」と呼ばれる構造が含まれ、それは1つ下の時間軸における3つの小トレンドで構成される。





4) ひとつのトレンドが完結すると、必ず残りの2つのトレンド形態のいずれかに移行する。例えば、下降トレンド終了後はもみ合いか上昇トレンドに移る。









理論 特徴・性質 適用場面 ダウ理論 トレンドフォローを重視 市場全体の方向性の把握 エリオット波動理論 トレンドを構造的・階層的な波に分解 中長期的な市場分析 ギャン理論 時間と価格の精密な関係に注目 長期サイクルの市場予測 チャン理論 幾何学的手法でトレンド構造を数値化 精密なポジションのオープンや決済を判断









変動の激しい暗号資産市場では、テクニカル分析は特に重要な投資ツールです。伝統的な市場と比べて、暗号資産は24時間取引され、情報の変化に素早く反応するため、取引戦略の構築においてテクニカル分析の実用性は一層高まります。





テクニカル分析を学び、習得することには、大きなメリットがあります。









市場が上昇トレンド・下降トレンド・もみ合いのどの局面にあるかを把握することで、高値掴みや底値での狼狽売りを回避できます。これにより、取引の勝率や資本効率が向上します。









利確・損切り水準の設定やサポート・レジスタンス分析を通じて、突発的な値動きへの事前対策が可能になり、損失を抑制できます。









感情的な判断を避け、規律を高めることで、欲望や恐怖といった人間的感情をより冷静にコントロールできます。









市場に存在するテクニカル分析手法は非常に多岐にわたり、その複雑さもさまざまです。投資家一人ひとりの性格特性、リスク許容度、取引期間は異なるため、最適なテクニカル分析システムも人によって異なります。急速に変化する市場では、すべての状況に対応できる単一の手法は存在しません。特に感情的なボラティリティが高まる局面では、テクニカル分析が「歪められ」、意思決定を誤らせることがあります。





そのため、投資家は自分の経験レベルに応じて戦略を選択することが推奨されます：





初心者 ：ローソク足パターンやダウ理論から始め、トレンドの基礎理解を築く。

中級者 ：エリオット波動理論やギャンツールに進み、トレンド構造を評価する力を強化する。

上級者：「チャン理論（Chan Theory）」を学び、複雑な市場変動の分析力を高める。





どの手法を選んだとしても、独立した判断力と合理的な思考を維持することが不可欠です。テクニカル分析は取引において強力なツールとなり得ますが、すべてのファンダメンタル要因を考慮することはできません。これに対し、ファンダメンタル分析は、プロジェクトの価値、財務データ、業界サイクル、マクロ経済政策を精査することで、より安定した投資判断の基盤を提供します。





テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせ、市場のリズムと長期的価値の双方を捉えることで、より柔軟かつ耐久性のある投資戦略を構築できます。不確実な市場においては、合理性と多角的な分析こそが成熟した投資家になるための重要なステップです。













免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。











