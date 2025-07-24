アカウントリスクレビューガイド





ユーザー様のアカウントがリスクコントロールシステムにより制限対象となった場合は、以下の手順に従って必要書類を提出し、リスク審査プロセスを完了してください。













MEXC公式ホームページにアクセス →ヘルプセンターをクリック →アカウントのリスク審査を選択 → 書類提出ページへ進む









申請ボタンをクリックすると、自動的にアップロードページへ案内され、必要な手続きを完了できます。













アカウントの安全を確保し、円滑な審査を進めるために、画面上の案内に従って書類を準備・提出してください。以下の点にもご注意ください：

提出する書類はすべて「真正」で「鮮明」、かつ「遮るものがない状態」である必要があります

対応ファイル形式：JPG、JPEG、PNG、PDF。各ファイルのサイズは10MB以内

1回の提出で最大 9ファイル までアップロード可能です。アップロード制限を避けるため、すべての必要書類を事前に準備し、一括で提出することを推奨します

資金源証明書類の要件をご参照ください 資金の出所証明の提出を求められた場合は、をご参照ください





書類提出の過程で問題が発生した場合は、お気軽にMEXCのオンラインカスタマーサービスまでお問い合わせください。









書類の提出が完了しましたら、審査プロセスを開始いたします。プロセスは通常2段階で構成されますが、ユーザー様のアカウント状況により手順が異なる場合がございます。









通常、審査には3営業日ほどかかりますが、実際の処理時間は状況により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。





審査結果は、プラットフォーム内のメッセージおよびご登録のメールアドレス宛に通知されます。定期的にメールをご確認いただくか、公式サイト内のアカウントのリスク審査セクションにて進捗状況をご確認ください。









各アカウントは状況が異なるため、当社のリスクコントロールシステムは様々な要因に基づいて動的な評価を行い、さらなる分析が必要かどうかを判断します。書類審査に合格した後でも、より包括的な評価のためにシステムがリスクコントロール分析を開始する場合があります。





分析にかかる推定時間は、公式サイトの「アカウントのリスク審査」ページにてご確認いただけます。この所要時間はあくまで目安であり、システムによる現在の推定値です。

分析の過程で追加書類の提出を求められる場合があります。画面上またはメールでの通知にご注意の上、速やかにご対応ください。

審査およびリスクコントロール分析が進行中の間、一部のアカウント機能に制限がかかる場合があります。これらの制限は手動で解除することや、予定より早めに解除することはできません。

同一書類を重複提出しないようご注意ください。システムの確認処理に影響を及ぼし、審査遅延の原因となる可能性があります。

特殊なケースでは、システム評価の更新により、ユーザー様のリスクステータスが動的に変更されることがあります。最新の情報は、ユーザー様のアカウント画面に表示されるステータスをご確認ください。









ユーザー様のアカウントのリスク審査が完了次第、プラットフォーム内メッセージおよびご登録のメールアドレス宛に通知が送信されます。メールをご確認の上、アカウントの最終的なリスクステータスをご確認ください。





審査結果やアカウント機能に関してご不明な点がございましたら、公式サイトよりMEXCのオンラインカスタマーサービスまでお問い合わせください。ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。



