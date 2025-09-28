MEXC先物ローソク足チャート操作完全ガイド：注文方法、逆指値、利確/損切りの解説









暗号資産の先物取引では、チャンスが現れてはすぐに消えることがよくあります。多くの投資家は、価格変動を分析しながらローソク足チャート上で直接ポジションをオープンしたり決済したりして、市場の変動を捉えたいと考えています。こうしたニーズに応えるために、MEXC先物ではローソク足チャートから直接取引を行える機能をサポートしています。本記事ではその操作方法を解説します。現在、ローソク足チャート取引はウェブ版のみ対応しており、ここではUSDT-M先物のウェブインターフェースを例に説明します。









ローソク足チャート（Kラインチャートとも呼ばれる）は、金融取引で最も一般的なチャート形式のひとつです。各ローソク足は「始値・終値・高値・安値」の4つの主要データを含み、一定期間における価格変動を視覚的に示します。





ローソク足チャートを理解するメリット：





市場を直感的に把握 ：赤/緑のローソクの形やヒゲの長さから、市場の強気・弱気を素早く判断できます。

トレンドの識別 ：連続したローソク足のパターンにより、上昇トレンド・下降トレンド・レンジ相場を見極められます。

取引判断の支援 ：取引高やテクニカル指標と組み合わせることで、買い・売り・保有のタイミングを示唆します。

リスク警告：ハンマーや包み足といった特定の反転パターンは、市場の転換を示唆し、損失回避に役立ちます。

ローソク足チャートを理解することで、価格の動きをより効果的に観察でき、取引戦略の柔軟性と効率性を高めることができます。

















指値価格が現在の市場価格より低い場合はロングポジションが建てられ、ローソク足チャートには緑色の「指値買い」アイコンが表示されます。反対に、指値価格が現在の市場価格より高い場合はショートポジションが建てられ、赤色の「指値売り」アイコンが表示されます。





数量入力ボックス上の▼アイコンをクリックすると、契約単位を設定できます。









発注後の指値注文はローソク足チャート上に表示されます。注文にカーソルを合わせると「クリックして注文を編集」と表示されます。指値注文アイコンをクリックすると「指値注文の編集」入力ボックスが開き、新しい価格と数量を入力して注文を更新できます。





また、指値注文アイコンを上下にドラッグすることで価格を調整することも可能です。注：ドラッグで変更できるのは価格のみで、数量は変更できません。













ローソク足チャート上に表示される各指値注文アイコンの右端には「X」ボタンがあります。カーソルをその上に移動すると「注文をキャンセルする」と表示されます。「X」をクリックすると、その注文はキャンセルされます。

















注文がすでに約定している場合、そのポジションはローソク足チャート上に表示されます。ポジションの右側にある↑↓アイコンにカーソルを合わせると「逆方向のポジション」と表示されます。その後、↑↓アイコンをクリックすると、ポジションを反転させることができます。





逆方向のポジションとは、現在のポジションを成行で決済すると同時に、同じ数量の反対ポジションを成行で新規にオープンすることを意味します。注：証拠金の利用可能額、市場状況、リスクなどの要因により、必ずしも操作が成功するとは限らない点にご注意ください。













ローソク足チャート上のポジションアイコン右側にある「ロング/ショートを決済」ボタンにカーソルを合わせると、「成行決済ポジション」のオプションが表示されます。「ロング/ショートを決済」ボタンをクリックすると、現在の市場価格で素早くポジションを決済できます。





















ローソク足チャート上に表示されるポジションオープンアイコンの右側にある「ロング/ショートを決済」ボタンにカーソルを合わせます。すると右側に「利確」と「損切り」の2つのアイコンが表示されます。

「 利確 」アイコンにカーソルを合わせると「ドラッグまたはクリックで利確の位置を設定」と表示されます。

「損切り」アイコンにカーソルを合わせると「ドラッグまたはクリックで損切りの位置を設定」と表示されます。









例としてショートポジションの利確の設定方法を説明します。





利確ボタンを押したまま下方向へドラッグします。ドラッグ中は、右側に利益額がリアルタイムで更新されて表示されます。希望する利確価格でマウスを離すと「市場価格による利確/損切り設定」ウィンドウが表示されます。「確認」をクリックすると設定が完了します。損切りについても同様の操作で設定できます。





ドラッグ&ドロップを使用したくない場合は、利確または損切りボタンをクリックするだけでも構いません。その場合、「市場価格による利確/損切り設定」ウィンドウが開き、理想的な利確価格または損切り価格を手動で入力できます。「確認」をクリックすると設定が保存されます。





















利確/損切り注文はドラッグによって編集することもできます。





利確または損切りアイコンにカーソルを合わせ、クリックしたまま上下にドラッグして新しい価格水準まで移動させます。希望する価格でマウスを離すと、更新後の価格が表示されたウィンドウがポップアップします。「確認」をクリックすると変更が保存されます。













利確/損切りマーカーの隣にある「X」アイコンにカーソルを合わせます。ツールチップに「注文をキャンセルする」と表示されます。「X」をクリックすると、利確/損切りの設定がキャンセルされます。









ローソク足チャート上で直接取引を行うことで、ポジションの変動や現在の市場価格をより直感的に把握でき、柔軟にポジションを調整したり、取引戦略を立てたりすることが可能になります。また、操作がより便利になり、変動の激しい市場状況にも効果的に対応できるようになります。ただし、注文エリアと比べると、ローソク足チャートの機能はやや制限されています。より複雑な取引戦略を行う場合は、引き続き注文エリアでの操作が必要です。









MEXCでは、利確/損切り機能は以下の2つのシナリオで使用されます：ポジションを保有する前と保有中です。





ポジション保有前の利確/損切り：事前に決済注文をトリガー条件（利回りや損益額など）付きで設定できます。直近価格、公正価格、またはインデックス価格が設定したトリガー価格に達すると、システムは設定したトリガー価格と数量に基づき最適な市場価格でポジションを決済し、利確または損切りを実現します。これにより、ユーザーは希望する利益を自動的に確保したり、不要な損失を回避したりできます。





ポジション保有中の利確/損切り： 保有中のポジションに対して市場価格による利確/損切りを直接設定できます。ウェブサイトでは「ポジション全体」または「部分ポジション」を選択し、トリガー条件（利回り、損益額、USDTなど）を事前に設定できます。直近価格、公正価格、またはインデックス価格が設定価格に達すると、システムは設定価格と数量に基づき最適な市場価格でポジションを決済します。





さらに、MEXC先物取引では「利確反転（Take-profit Reverse）」と「損切り反転（Stop-loss Reverse）」も導入されており、双方向の市場変動を活用して利益を最大化することが可能です。













利確/損切りとは、これからオープンするポジションに対して事前に利確（TP）や損切り（SL）を設定する機能を指します。ユーザーはポジションをオープンする際に利確/損切りを設定できます。その際、トリガーとして「直近価格」「公正価格」「インデックス価格」のいずれかを選択可能です。注文が指値または成行で約定（全体または部分）すると、システムはあらかじめ設定されたトリガー価格に基づいて即座に利確/損切り注文を発注します。





ユーザーは以下の3つの設定モードから選択できます：USDT（トリガー価格）、Yield（利回り）、PNL（損益額）。たとえば「利回り」を選択した場合、トリガー価格と推定損益額は選択した利回り率に基づいて算出されます。





重要な注意事項：システムでは利回りまたは損益額で利確/損切りを設定できますが、その値はあくまで参考値です。取引手数料、平均ポジション価格の変動、実際の約定価格によって、実際の利回りや損益額は変動します。ポジションを追加すると平均ポジション価格は変動しますが、利確/損切りのトリガー価格は作成時点で固定され、自動調整はされません。





















免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。