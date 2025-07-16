先物取引ページの用語の説明





現物取引よりも複雑で、より多くの専門用語を含む場合があるのが先物取引です。新規ユーザーが先物取引を効果的に理解し、習得するのを助けるために、この記事では、MEXC先物取引ページで表示される用語の意味を説明することを目的としています。





これらの用語は、左から右に順に紹介していきます。













無期限：「無期限」は連続性を表します。一般に見られる「無期限先物」（無期限先物契約とも呼ばれます）は、伝統的な金融先物契約から進化したもので、主な違いは無期限先物には決済日がないことです。これは、強制決済によってポジションが決済されない限り、ポジションは無期限にオープンしたままであることを意味します。





インデックス価格：主要暗号資産取引所の価格を参照し、その価格の加重平均を計算して得られる総合的な価格インデックスです。現在のページに表示されているインデックス価格はMXインデックス価格です。





公正価格：インデックス価格と市場価格に基づいて計算された先物のリアルタイムの公正価格です。ポジションの浮動損益を計算したり、ポジションの強制決済を判断したりするために使用されます。価格操作を避けるために、先物の直近価格から乖離する場合があります。





資金調達率/カウントダウン：現在の段階での資金調達率です。比率が正の場合、ロングポジション保有者はショートポジション保有者に資金調達手数料を支払います。比率が負の場合、ショートポジション保有者はロングポジション保有者に資金調達手数料を支払います。













注文板：取引の際に市場動向を観察するためのウィンドウです。注文板エリアでは、各取引や買い手と売り手の比率などを観察できます。













オープンとクローズ：市場の方向性を判断して価格と数量を入力した後、ロングまたはショートのポジションをオープンすることができます。価格が上昇すると予測した場合はロングポジションをオープンし、下落すると予測した場合はショートポジションをオープンします。購入したコントラクトを売却するとポジションを決済します。コントラクトを購入してポジションをオープンし、決済せずに保有する場合は、建玉と呼ばれます。ページ下部の[現在のポジション]をクリックすると、保有中のポジションを確認できます。





ロングをオープン：トークン価格が将来上昇すると予測し、その動向に基づいてポジションをオープンすることを指します。





ショートをオープン：トークン価格が将来下落すると予測し、その動向に基づいてポジションをオープンすることを指します。





証拠金とマージンモード：一定割合の資金を金融担保として預け入れることで先物取引に参加できます。この資金は証拠金と呼ばれます。マージンモードは、分離マージンまたはクロスマージンに分かれます。





分離：分離マージンモードでは、一定額の証拠金がポジションに割り当てられます。ポジションの証拠金が維持証拠金以下に減少した場合、ポジションは強制決済されます。また、このポジションに対して証拠金の追加したり、減らす選択をすることもできます。





クロス：クロスマージンモードでは、すべてのポジションが資産のクロスマージンを共有します。強制決済が発生した場合、トレーダーはその資産のクロスマージンのすべての証拠金とポジションを失う可能性があります。





注文タイプ：注文タイプは、指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLY注文に分かれます。





指値：指値注文とは、特定の価格またはそれよりも良い価格で購入または売却するために出される注文です。ただし、指値注文の約定は保証されません。





成行：成行注文とは、市場で入手可能な最良の価格で迅速に購入または売却するために出される注文です。





トリガー：トリガー注文では、ユーザーは事前にトリガー価格、注文価格、数量を設定できます。市場価格がトリガー価格に達すると、システムは自動的に注文価格で注文を出します。トリガー注文が正常にトリガーされるまでは、ポジションや証拠金がロックされることはありません。





トレーリング逆指値：トレーリング逆指値注文とは、市場が反落しているときにユーザーの設定に基づいて市場に提出される戦略的な注文です。実際のトリガー価格=市場の最高（最低）価格± あや戻しの幅、または市場の最高（最低）価格×（1± あや戻しの幅）。同時に、ユーザーはトリガー価格が計算される前に注文が有効になる価格を設定できます。





POST ONLY：POST ONLY注文は、市場で即時約定されないことを保証することで、ユーザーが常にメイカーであることを確保する注文です。もしもすぐに既存の注文と約定する場合は、キャンセルされます。





利確/損切り：利確/損切り注文とは、事前にトリガー条件（利確価格または損切り価格）を設定した注文です。直近価格/公正価格/インデックス価格が事前に設定したトリガー価格に達すると、システムは事前に設定したトリガー価格と数量に基づいて、最良の市場価格でポジションを決済します。これは、利益確定や損切りの目的を達成するために行われ、ユーザーは自動的に希望する利益を決済したり、不必要な損失を回避したりできます。





ストップリミット：ストップリミットとは、事前に注文を設定した注文で、ユーザーは事前に損切り価格、指値価格、売買数量を設定できます。直近価格が損切り価格に達すると、システムは自動的に指値価格で注文を出します。





COIN-M：MEXCが提供するコイン証拠金先物は、暗号資産を担保として使用する逆契約であり、暗号資産が基軸通貨として機能することを意味します。例えば、BTCコイン証拠金先物の場合、ビットコインが必要証拠金や損益計算のために使用されます。





USDT-M：MEXCが提供するUSDT証拠金先物は、線形契約と呼ばれる線形の派生商品で、米ドルの価値に連動したステーブルコインであるUSDTで見積もり・決済されます。













損益 ：オープン価格、保有する先物の数量、レバレッジ倍率を入力します。次に、推定決済価格を設定して最終収益と利回りを計算します。





目標計算 ：オープン価格、保有する先物の数量、レバレッジ倍率を入力します。次に、希望する利回りを設定して最終収益と利回りを計算します。





強制決済価格 ：オープン価格、保有する先物の数量、レバレッジ倍率を入力します。次に、マージンモード（クロスまたは分離）を選択して強制決済価格を計算します。





最大オープン ：オープン価格、レバレッジ倍率、利用可能な証拠金額を入力して、ロング/ショートポジションでオープンできるコントラクトの最大数を計算します。





オープン価格 ：同じ取引ペアの複数の先物ポジションを持っている場合は、それぞれのオープン価格と対応する先物数量を入力します。同じ取引ペアの契約の平均オープン価格を計算できます。





資金調達手数料 ：公正価格、ポジション数量、資金調達率（0.01%）を入力し、支払いもしくは受け取り予定の資金調達手数料の金額を計算します。





注意：先物計算機を使用して計算した結果は参考用です。実際の取引での結果が優先されます。







