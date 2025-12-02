Economia del token e analisi del prezzo di Yunai by Virtuals (YUNAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Yunai by Virtuals (YUNAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Massimo storico: $ 0.00559535 $ 0.00559535 $ 0.00559535 Minimo storico: $ 0.00164325 $ 0.00164325 $ 0.00164325 Prezzo attuale: $ 0.0025269 $ 0.0025269 $ 0.0025269