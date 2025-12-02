Economia del token e analisi del prezzo di xFractal (FRACTAL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per xFractal (FRACTAL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 184.13K $ 184.13K $ 184.13K Fornitura totale: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Fornitura circolante: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 184.13K $ 184.13K $ 184.13K Massimo storico: $ 0.00201832 $ 0.00201832 $ 0.00201832 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0001843 $ 0.0001843 $ 0.0001843