Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Nibiru (WNIBI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Nibiru (WNIBI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 142.31K $ 142.31K $ 142.31K Fornitura totale: $ 10.95M $ 10.95M $ 10.95M Fornitura circolante: $ 10.95M $ 10.95M $ 10.95M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 142.31K $ 142.31K $ 142.31K Massimo storico: $ 0.01425748 $ 0.01425748 $ 0.01425748 Minimo storico: $ 0.00965263 $ 0.00965263 $ 0.00965263 Prezzo attuale: $ 0.01300182 $ 0.01300182 $ 0.01300182