Economia del token e analisi del prezzo di Websync (WEBS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Websync (WEBS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.23K $ 6.23K $ 6.23K Fornitura totale: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura circolante: $ 898.87K $ 898.87K $ 898.87K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.93K $ 6.93K $ 6.93K Massimo storico: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Minimo storico: $ 0.00682336 $ 0.00682336 $ 0.00682336 Prezzo attuale: $ 0.00692646 $ 0.00692646 $ 0.00692646