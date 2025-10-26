Il prezzo in tempo reale di USX oggi è 1.001 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi USX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di USX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di USX oggi è 1.001 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi USX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di USX su MEXC ora.

Prezzo di USX (USX)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in USX:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di USX (USX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:01:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di USX (USX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Min sulle 24h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Max sulle 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

+0.02%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Il prezzo in tempo reale di USX (USX) è $1.001. Nelle ultime 24 ore, USX ha oscillato tra un minimo di $ 1.0 e un massimo di $ 1.001, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di USX è $ 1.017, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.999188.

In termini di performance a breve termine, USX è variato del +0.02% nell'ultima ora, del +0.01% nelle 24 ore e del +0.01% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di USX (USX)

$ 212.76M
$ 212.76M$ 212.76M

--
----

$ 212.76M
$ 212.76M$ 212.76M

212.67M
212.67M 212.67M

212,672,122.762897
212,672,122.762897 212,672,122.762897

L'attuale capitalizzazione di mercato di USX è $ 212.76M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di USX è 212.67M, con una fornitura totale di 212672122.762897. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 212.76M.

Cronologia dei prezzi di USX (USX) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di USX a USD è stata $ +0.00013719.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di USX in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di USX in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di USX in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00013719+0.01%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di USX (USD)

Quanto varrà USX (USX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset USX (USX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per USX.

Controlla subito la previsione del prezzo di USX!

USX in valute locali

Economia del token di USX (USX)

Comprendere l'economia del token di USX (USX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token USX!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a USX (USX)

Quanto vale oggi USX (USX)?
Il prezzo in tempo reale di USX in USD è 1.001 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da USX in USD?
Il prezzo attuale di USX in USD è $ 1.001. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di USX?
La capitalizzazione di mercato per USX è $ 212.76M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di USX?
La fornitura circolante di USX è 212.67M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di USX?
USX ha raggiunto un prezzo ATH di 1.017 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di USX?
USX ha visto un prezzo ATL di 0.999188 USD.
Qual è il volume di trading di USX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per USX è -- USD.
USX salirà quest'anno?
USX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di USX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:01:49 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di USX (USX)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

