Il prezzo in tempo reale di Ai Xovia oggi è 1.317286 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AIX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AIX su MEXC ora.

Logo Ai Xovia

Valore Ai Xovia (AIX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AIX:

$1.318237
$1.318237$1.318237
-1.79%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Ai Xovia (AIX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:20:53 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Ai Xovia (AIX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.229721
$ 1.229721$ 1.229721
Min sulle 24h
$ 1.426517
$ 1.426517$ 1.426517
Max sulle 24h

$ 1.229721
$ 1.229721$ 1.229721

$ 1.426517
$ 1.426517$ 1.426517

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.15%

-1.79%

-4.65%

-4.65%

Il prezzo in tempo reale di Ai Xovia (AIX) è $ 1.317286. Nelle ultime 24 ore, AIX ha oscillato tra un minimo di $ 1.229721 e un massimo di $ 1.426517, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AIX è $ 51.257963, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 2.6605668343705937.

In termini di performance a breve termine, AIX è variato del +0.15% nell'ultima ora, del -1.79% nelle 24 ore e del -4.65% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 131.73M
$ 131.73M$ 131.73M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Ai Xovia è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.57M. La fornitura circolante di AIX è --, con una fornitura totale di 99999989.148041565. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 131.73M.

Cronologia dei prezzi di Ai Xovia (AIX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Ai Xovia per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.02402652-1.79%
30 giorni$ -3.267544-71.27%
60 giorni$ -11.378949-89.63%
90 giorni$ -9.362879-87.67%
Variazione del prezzo di Ai Xovia di oggi

Oggi, AIX ha registrato una variazione di $ -0.02402652 (-1.79%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Ai Xovia in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -3.267544 (-71.27%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Ai Xovia in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AIX ha registrato una variazione di $ -11.378949 (-89.63%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Ai Xovia in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -9.362879 (-87.67%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Ai Xovia (AIX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Ai Xovia.

Che cos'è Ai Xovia (AIX)

AiXovia è un ecosistema finanziario basato su Solana che sfrutta un modello unico di intelligenza ibrida per fornire segnali di trading basati sull'intelligenza artificiale ai trader di criptovalute e agli utenti DeFi che cercano un vantaggio verificabile in mercati volatili.

Ai Xovia è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Ai Xovia in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AIX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Ai Xovia sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Ai Xovia fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Ai Xovia (USD)

Quanto varrà Ai Xovia (AIX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Ai Xovia (AIX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Ai Xovia.

Controlla subito la previsione del prezzo di Ai Xovia!

Economia del token di Ai Xovia (AIX)

Comprendere l'economia del token di Ai Xovia (AIX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AIX!

Come acquistare Ai Xovia (AIX)

Stai cercando come acquistare Ai Xovia? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Ai Xovia su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AIX in valute locali

Risorsa Ai Xovia

Per una comprensione più approfondita di Ai Xovia, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Ai Xovia
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Ai Xovia

Quanto vale oggi Ai Xovia (AIX)?
Il prezzo in tempo reale di AIX in USD è 1.317286 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AIX in USD?
Il prezzo attuale di AIX in USD è $ 1.317286. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Ai Xovia?
La capitalizzazione di mercato per AIX è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AIX?
La fornitura circolante di AIX è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AIX?
AIX ha raggiunto un prezzo ATH di 51.257963 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AIX?
AIX ha visto un prezzo ATL di 2.6605668343705937 USD.
Qual è il volume di trading di AIX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AIX è $ 1.57M USD.
AIX salirà quest'anno?
AIX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AIX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:20:53 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

