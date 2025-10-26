Il prezzo in tempo reale di ATLA oggi è 57.691 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ATLA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ATLA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ATLA oggi è 57.691 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ATLA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ATLA su MEXC ora.

Valore ATLA (ATLA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ATLA:

$57.6593
$57.6593$57.6593
+0.34%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ATLA (ATLA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:23:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ATLA (ATLA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 56.8529
$ 56.8529$ 56.8529
Min sulle 24h
$ 57.9517
$ 57.9517$ 57.9517
Max sulle 24h

$ 56.8529
$ 56.8529$ 56.8529

$ 57.9517
$ 57.9517$ 57.9517

--
----

--
----

+0.06%

+0.34%

+6.51%

+6.51%

Il prezzo in tempo reale di ATLA (ATLA) è $ 57.691. Nelle ultime 24 ore, ATLA ha oscillato tra un minimo di $ 56.8529 e un massimo di $ 57.9517, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ATLA è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, ATLA è variato del +0.06% nell'ultima ora, del +0.34% nelle 24 ore e del +6.51% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ATLA (ATLA)

--
----

$ 14.84M
$ 14.84M$ 14.84M

$ 173.07B
$ 173.07B$ 173.07B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

L'attuale capitalizzazione di mercato di ATLA è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 14.84M. La fornitura circolante di ATLA è --, con una fornitura totale di 3000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 173.07B.

Cronologia dei prezzi di ATLA (ATLA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ATLA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.195377+0.34%
30 giorni$ +23.2569+67.54%
60 giorni$ +37.5403+186.29%
90 giorni$ +57.566+46,052.80%
Variazione del prezzo di ATLA di oggi

Oggi, ATLA ha registrato una variazione di $ +0.195377 (+0.34%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di ATLA in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +23.2569 (+67.54%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di ATLA in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ATLA ha registrato una variazione di $ +37.5403 (+186.29%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di ATLA in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +57.566 (+46,052.80%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di ATLA (ATLA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di ATLA.

Che cos'è ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ATLA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ATLA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ATLA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ATLA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di ATLA (USD)

Quanto varrà ATLA (ATLA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ATLA (ATLA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ATLA.

Controlla subito la previsione del prezzo di ATLA!

Economia del token di ATLA (ATLA)

Comprendere l'economia del token di ATLA (ATLA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ATLA!

Come acquistare ATLA (ATLA)

Stai cercando come acquistare ATLA? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ATLA su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ATLA in valute locali

1 ATLA (ATLA) in VND
1,518,138.665
1 ATLA (ATLA) in AUD
A$88.26723
1 ATLA (ATLA) in GBP
43.26825
1 ATLA (ATLA) in EUR
49.61426
1 ATLA (ATLA) in USD
$57.691
1 ATLA (ATLA) in MYR
RM243.45602
1 ATLA (ATLA) in TRY
2,419.56054
1 ATLA (ATLA) in JPY
¥8,769.032
1 ATLA (ATLA) in ARS
ARS$85,977.47421
1 ATLA (ATLA) in RUB
4,592.78051
1 ATLA (ATLA) in INR
5,065.84671
1 ATLA (ATLA) in IDR
Rp961,516.28206
1 ATLA (ATLA) in PHP
3,389.34625
1 ATLA (ATLA) in EGP
￡E.2,746.66851
1 ATLA (ATLA) in BRL
R$310.37758
1 ATLA (ATLA) in CAD
C$80.7674
1 ATLA (ATLA) in BDT
7,049.8402
1 ATLA (ATLA) in NGN
84,220.20635
1 ATLA (ATLA) in COP
$223,608.00836
1 ATLA (ATLA) in ZAR
R.995.74666
1 ATLA (ATLA) in UAH
2,410.90689
1 ATLA (ATLA) in TZS
T.Sh.143,509.82396
1 ATLA (ATLA) in VES
Bs12,230.492
1 ATLA (ATLA) in CLP
$54,287.231
1 ATLA (ATLA) in PKR
Rs16,209.44027
1 ATLA (ATLA) in KZT
31,066.6035
1 ATLA (ATLA) in THB
฿1,883.61115
1 ATLA (ATLA) in TWD
NT$1,779.19044
1 ATLA (ATLA) in AED
د.إ211.72597
1 ATLA (ATLA) in CHF
Fr45.57589
1 ATLA (ATLA) in HKD
HK$447.68216
1 ATLA (ATLA) in AMD
֏22,095.07609
1 ATLA (ATLA) in MAD
.د.م531.91102
1 ATLA (ATLA) in MXN
$1,064.39895
1 ATLA (ATLA) in SAR
ريال216.34125
1 ATLA (ATLA) in ETB
Br8,711.91791
1 ATLA (ATLA) in KES
KSh7,453.10029
1 ATLA (ATLA) in JOD
د.أ40.902919
1 ATLA (ATLA) in PLN
210.57215
1 ATLA (ATLA) in RON
лв252.10967
1 ATLA (ATLA) in SEK
kr542.2954
1 ATLA (ATLA) in BGN
лв96.92088
1 ATLA (ATLA) in HUF
Ft19,352.44595
1 ATLA (ATLA) in CZK
1,206.31881
1 ATLA (ATLA) in KWD
د.ك17.653446
1 ATLA (ATLA) in ILS
189.22648
1 ATLA (ATLA) in BOB
Bs398.0679
1 ATLA (ATLA) in AZN
98.0747
1 ATLA (ATLA) in TJS
SM532.48793
1 ATLA (ATLA) in GEL
156.34261
1 ATLA (ATLA) in AOA
Kz52,927.45413
1 ATLA (ATLA) in BHD
.د.ب21.691816
1 ATLA (ATLA) in BMD
$57.691
1 ATLA (ATLA) in DKK
kr370.37622
1 ATLA (ATLA) in HNL
L1,508.04274
1 ATLA (ATLA) in MUR
2,626.67123
1 ATLA (ATLA) in NAD
$995.74666
1 ATLA (ATLA) in NOK
kr577.48691
1 ATLA (ATLA) in NZD
$99.80543
1 ATLA (ATLA) in PAB
B/.57.691
1 ATLA (ATLA) in PGK
K242.87911
1 ATLA (ATLA) in QAR
ر.ق209.99524
1 ATLA (ATLA) in RSD
дин.5,823.32954
1 ATLA (ATLA) in UZS
soʻm703,548.66792
1 ATLA (ATLA) in ALL
L4,788.353
1 ATLA (ATLA) in ANG
ƒ103.26689
1 ATLA (ATLA) in AWG
ƒ103.26689
1 ATLA (ATLA) in BBD
$115.382
1 ATLA (ATLA) in BAM
KM96.92088
1 ATLA (ATLA) in BIF
Fr170,130.759
1 ATLA (ATLA) in BND
$74.42139
1 ATLA (ATLA) in BSD
$57.691
1 ATLA (ATLA) in JMD
$9,250.75185
1 ATLA (ATLA) in KHR
232,624.53475
1 ATLA (ATLA) in KMF
Fr24,460.984
1 ATLA (ATLA) in LAK
1,254,152.14883
1 ATLA (ATLA) in LKR
රු17,519.02597
1 ATLA (ATLA) in MDL
L980.17009
1 ATLA (ATLA) in MGA
Ar261,044.85208
1 ATLA (ATLA) in MOP
P461.528
1 ATLA (ATLA) in MVR
882.6723
1 ATLA (ATLA) in MWK
MK100,157.92201
1 ATLA (ATLA) in MZN
MT3,686.4549
1 ATLA (ATLA) in NPR
रु8,099.23949
1 ATLA (ATLA) in PYG
409,144.572
1 ATLA (ATLA) in RWF
Fr83,594.259
1 ATLA (ATLA) in SBD
$474.22002
1 ATLA (ATLA) in SCR
806.52018
1 ATLA (ATLA) in SRD
$2,289.75579
1 ATLA (ATLA) in SVC
$504.21934
1 ATLA (ATLA) in SZL
L997.47739
1 ATLA (ATLA) in TMT
m202.49541
1 ATLA (ATLA) in TND
د.ت169.092321
1 ATLA (ATLA) in TTD
$391.14498
1 ATLA (ATLA) in UGX
Sh200,995.444
1 ATLA (ATLA) in XAF
Fr32,537.724
1 ATLA (ATLA) in XCD
$155.7657
1 ATLA (ATLA) in XOF
Fr32,537.724
1 ATLA (ATLA) in XPF
Fr5,884.482
1 ATLA (ATLA) in BWP
P823.25057
1 ATLA (ATLA) in BZD
$115.95891
1 ATLA (ATLA) in CVE
$5,494.49084
1 ATLA (ATLA) in DJF
Fr10,211.307
1 ATLA (ATLA) in DOP
$3,673.76288
1 ATLA (ATLA) in DZD
د.ج7,509.63747
1 ATLA (ATLA) in FJD
$130.95857
1 ATLA (ATLA) in GNF
Fr501,623.245
1 ATLA (ATLA) in GTQ
Q441.33615
1 ATLA (ATLA) in GYD
$12,068.9572
1 ATLA (ATLA) in ISK
kr7,095.993

Per una comprensione più approfondita di ATLA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale ATLA
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo ATLA

Quanto vale oggi ATLA (ATLA)?
Il prezzo in tempo reale di ATLA in USD è 57.691 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ATLA in USD?
Il prezzo attuale di ATLA in USD è $ 57.691. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ATLA?
La capitalizzazione di mercato per ATLA è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ATLA?
La fornitura circolante di ATLA è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ATLA?
ATLA ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ATLA?
ATLA ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di ATLA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ATLA è $ 14.84M USD.
ATLA salirà quest'anno?
ATLA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ATLA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:23:44 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di ATLA (ATLA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$57.6593
